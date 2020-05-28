Как на самом деле русская техника громит турецкие беспилотники

На днях сообщалось о серьезном столкновении в Ливии. С одной стороны выступали турки, управлявшие многочисленными беспилотниками, с другой — ливийцы, возможно, поддерживаемые россиянами и управлявшие «Панцирями» и «Буками». Некоторое количество «Панцирей» было уничтожено и повреждено, и при этом комплексы не смогли самостоятельно предотвратить угрозу. Оказывается, что ни один турецкий БПЛА «Байрактар» не был сбит «Панцирем». Вместо него работали «Буки» — по некоторым данным, по итогам всего одного дня было уничтожено более десятка дронов. Однако радоваться солдатам фельдмаршала Халифы Хафтара особенно нечему, ибо их материальные потери ничуть не меньше. Объяснять неэффективность российских «Панцирей» в данном случае можно несколькими способами.

Ряд иностранных СМИ в своих военных обозрениях указывает на большие недостатки комплексов, в частности отмечается, что многие заявленные характеристики, на самом деле, не имеют никакого отношения к реальности. Так комплексы неэффективны при попытке уничтожать цели, летящие со скоростью свыше 400 метров в секунду, а если речь идет о поражении целей, в радиусе 15 километров, то ракете и вовсе достаточно перемещаться со скоростью 100 метров в секунду, чтобы не быть сбитой. Далее из недостатков отмечается слишком длительный процесс загрузки боекомплекта — около получаса, а также недостаточная защищенность аппаратурного отсека. К слову об этих проблемах писали задолго до случившегося в Ливии, сейчас же просто продублировали.

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Другие же СМИ в своих военных обозрениях объясняют неэффективность российской техники в Африке и в Сирии исключительно человеческим фактором. Например, российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с нами неоднократно указывал на неправильную эксплуатацию техники сирийцами и ливийцами. Он вспоминает известный случай с захватом очень эффективного танка Т-90 сирийскими боевиками. Экипаж машины состоял из бойцов Сирийской арабской армии, которые, по всей видимости, забыли о том, что в их распоряжении сложная техника с большим количеством систем защиты. Во время атаки террористов у танка не был закрыт люк, что делает невозможным применение системы защиты «Штора-1» (весьма и весьма эффективный комплекс оптико-электронного подавления — авт.). Также у сирийцев и до этого случались проколы с системами ПВО из-за неправильного пользования, но со временем благодаря дисциплинированности и российским инструкторам Сирийской арабской армии удалось сократить технические потери благодаря выходу на качественно новый уровень. С ливийцами же, которым российская техника досталась, скорее всего, от Египта, таких трансформаций не предвидится, ибо официально РФ не поддерживает Хафтара, следовательно, российские специалисты в Ливии никого не обучают. Оттого и выходит, что техника страдает — «Панцири» действовали без прикрытия и, скорее всего, пострадали в момент, когда был отстрелян весь боекомплект. В целом же российская техника, в том числе и «Панцири» очень хорошо себя зарекомендовали и при верной эксплуатации такие беспилотники, как «Байрактар», им совершенно не страшны. Наибольшую угрозу для тех же «Панцирей», по мнению эксперта, в регионе представляют барражирующие боеприпасы. Например, один из «Панцирей» израильтянам удалось уничтожить именно таким снарядом.

Что ж, в пользу версии Леонкова говорит и недавно раскрытые сирийцами случаи боевых действий в небе над САР. Не так давно прекратились активные боевые действия в Идлибе, которые происходили в том числе и в небе. Турки, стараясь шагать в ногу со временем, очень активно использовали беспилотные летательные аппараты в этом конфликте. Использовали против сирийцев, защищавшихся при помощи советской и российской техники, в том числе при помощи «Панцирей» и «Буков». И вот по последним подсчетам сирийцев за тот короткий период, пока в Идлибе воевали, Анкара потеряла больше полусотни своих дронов. Это без учета тех, что потерпели крушения по причине технических неполадок — как минимум один такой случай имел место быть на западе Идлиба.

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На днях от наших союзников поступила еще более интересная информация. Сирийское агентство SANA опубликовала кадры обломков очередного сбитого турецкого беспилотника. Все бы ничего, только это оказалась не обычная модель, а самый дорогой и формально лучший дрон Анкары. Речь об Anka-S. Стоимость такого аппарата превышает тридцать миллионов долларов. Да, известно о паре случаев в прошлых месяцах — в феврале, по крайней мере, об уничтожении такого БПЛА уже сообщалось. Однако на новых кадрах изображены фрагменты очевидно другого беспилотника, при этом сбит он был, судя по всему, недавно — уже после заключения очередного перемирия.

Самое интересное, что сбили его российской техникой, а именно «Буком-М2». Впрочем, в сирийских социальных сетях нам встретилась версия, согласно которой Anka-S был сбит курдами, против которых Турция продолжает вести боевые действия. Сомнительная версия, ибо из средств ПВО у курдов почти ничего нет. Не так давно они, опасаясь очередной атаки турок, призывали Дамаск на помощь и просили поставить как раз системы ПВО. По крайней мере, в конце прошлого года с таким обращением выступал председатель «Сирийского демократического совета» Рияд Дарар. Да и в целом известно, что курды, несмотря на постоянную помощь от Штатов, не обладают серьезной техникой, способной эффективно противостоять современным БПЛА. Так что, скорее всего, все эти военные заслуги принадлежат сирийским военным и российской технике.

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