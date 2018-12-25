|
Как на Ближнем Востоке побеждают интересы России, а не США
25 декабря 2018, 19:24 • 34 • Политика
Регион Ближнего Востока и Северной Африки за последнее десятилетие окончательно стал плацдармом противостояния между различными интересами. Попытка США экспортировать демократию в регион на броне своих танков с треском провалилась, и к государствам теперь приходит переосмысление. Почему они теперь делают ставку на Россию, а не на США?
Автор:
Кучер Егор
Ближний Восток географически и экономически занимает такое место, что просто исторически обречён быть связующим звеном между Евразией, Востоком и Африкой. Кроме этого, регион крайне богат природными ресурсами. Противостояние на Ближнем Востоке и в Северной Африке между властителями мировых империй длится с древнейших времён, не прекращается оно и сегодня.
В то же время к 2019 году мы можем констатировать, что американский проект демократизации стран региона провалился. Ирак так и не стал демократическим и цельным государством, Ливия продолжает лежать в руинах, разделена и медленно восстанавливается, Сирия победила терроризм с помощью России, а США вынуждены ретироваться.
Все эти события не могли не оказать влияние на расклад геополитических сил. Всё больше авторитетных специалистов и политиков делают ставку на развитие региона по российскому сценарию. Они выбирают восстановление, стабильность и процветание. Именно с этими краеугольными ценностями сейчас связывают политику России и её президента Владимира Путина в регионе. Почему американский и в целом западный план провалился?
Ливия 2.0
Как пишет агентство Bloomberg, у «России есть план для Ливии – другой Каддафи». Материал озаглавлен именно так. Аналитики отмечают, что сын бывшего ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи имеет президентские амбиции и способен консолидировать общество Ливии при поддержке России. Саиф аль-Ислам, как полагает Bloomberg, ждёт от Путина и финансовой помощи, а также поддержки в установлении контактов с центрами власти в современной Ливии. Что это значит?
– отмечает агентство.
Саиф аль-Ислам Каддафи. Фото: www.globallookpress.com
Источники агентства сообщают, что с 2016 года в Москву регулярно приезжает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, который также метит в президентское кресло. Однако Москва не давала каких-либо гарантий и до сих пор не ясно, кого из потенциальных кандидатов поддержат в Кремле, считает агентство. Дело в том, что в Кремле, судя по всему, больше озабочены созданием внутриливийского диалога, установлением связи между противоборствующими группировками, что даёт России преимущества в сравнении с другими странами, которые поддерживают либо одну сторону, либо другую.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
20 декабря 2018, 09:09
|
19 декабря 2018, 13:39
|
24 декабря 2018, 19:24
|
20 декабря 2018, 15:54
|
22 декабря 2018, 23:09
|
22 декабря 2018, 03:39
|
22 декабря 2018, 00:24