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Как на Ближнем Востоке побеждают интересы России, а не США

25 декабря 2018, 19:24  •  34 • Политика
Регион Ближнего Востока и Северной Африки за последнее десятилетие окончательно стал плацдармом противостояния между различными интересами. Попытка США экспортировать демократию в регион на броне своих танков с треском провалилась, и к государствам теперь приходит переосмысление. Почему они теперь делают ставку на Россию, а не на США?
Автор:
Кучер Егор
Ближний Восток географически и экономически занимает такое место, что просто исторически обречён быть связующим звеном между Евразией, Востоком и Африкой. Кроме этого, регион крайне богат природными ресурсами. Противостояние на Ближнем Востоке и в Северной Африке между властителями мировых империй длится с древнейших времён, не прекращается оно и сегодня.
В то же время к 2019 году мы можем констатировать, что американский проект демократизации стран региона провалился. Ирак так и не стал демократическим и цельным государством, Ливия продолжает лежать в руинах, разделена и медленно восстанавливается, Сирия победила терроризм с помощью России, а США вынуждены ретироваться.
Все эти события не могли не оказать влияние на расклад геополитических сил. Всё больше авторитетных специалистов и политиков делают ставку на развитие региона по российскому сценарию. Они выбирают восстановление, стабильность и процветание. Именно с этими краеугольными ценностями сейчас связывают политику России и её президента Владимира Путина в регионе. Почему американский и в целом западный план провалился?
Ливия 2.0
Как пишет агентство Bloomberg, у «России есть план для Ливии – другой Каддафи». Материал озаглавлен именно так. Аналитики отмечают, что сын бывшего ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи имеет президентские амбиции и способен консолидировать общество Ливии при поддержке России. Саиф аль-Ислам, как полагает Bloomberg, ждёт от Путина и финансовой помощи, а также поддержки в установлении контактов с центрами власти в современной Ливии. Что это значит?
Так как США в регионе теперь почти отсутствуют, Кремль видит возможность стать ключевым посредником в Ливии, оставшейся без управления в результате раскола после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. Россия может быть воодушевлена этой целью, учитывая планы США по выводу войск из Сирии,
– отмечает агентство.
Саиф аль-Ислам Каддафи. Фото: www.globallookpress.com
Источники агентства сообщают, что с 2016 года в Москву регулярно приезжает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, который также метит в президентское кресло. Однако Москва не давала каких-либо гарантий и до сих пор не ясно, кого из потенциальных кандидатов поддержат в Кремле, считает агентство. Дело в том, что в Кремле, судя по всему, больше озабочены созданием внутриливийского диалога, установлением связи между противоборствующими группировками, что даёт России преимущества в сравнении с другими странами, которые поддерживают либо одну сторону, либо другую.

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