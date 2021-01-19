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Как на 100% защититься от COVID-19: "Самое главное - не дать в себя плюнуть" - вирусолог

19 января 2021, 23:40  •  137 • Политика
В Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FPP2. Вирусолог назвал более действенный метод защиты от COVID-19. "Самое главное - не дать в себя плюнуть в прямом смысле", - сказал специалист.
Власти ФРГ могут ввести на территории страны обязательное ношение профессиональных респираторных масок класса FFP2, пишет немецкая газета Bild. Инициативу немецких властей оценил вирусолог и доктор биологических наук Александр Чепурнов.
Он отметил, что респираторы и маски класса FFP2 на 80-90% защищают органы дыхания от входящих аэрозолей. В Китае такие маски и респираторы начали применять с самого начала. Однако поможет ли это снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19, вопрос открытый.
Самое главное - это не защитить свои органы дыхания, а не дать в себя плюнуть в прямом смысле слова и в прямой практике,
- сказал вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Царьградом.
В подтверждение своих слов он привёл китайскую научную работу, согласно которой люди в очках заражаются коронавирусом в пять раз реже. Дело в том, что очки защищают слизистую глаза от попадания капель с вирусом.
Мелкие частицы, которые вылетают из человека при разговоре, если они прилетели в глаз, то они прилетели, потому что глаз сам по себе никуда ничего не тянет, а на него просто могут залипать частицы,
- уточнил эксперт.
А что касается масок и респираторов, то даже самые лучшие из них имеют боковые пробелы, не защищённые от проникновения аэрозоля в дыхательные пути человека. Поэтому всё равно имеется небольшой шанс втянуть частицы с вирусом в рот или в нос во время дыхания. Однако наличие любой маски лучше, чем вообще без неё. Поэтому маску следует носить обязательно, подчеркнул специалист.

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