|
Как на 100% защититься от COVID-19: "Самое главное - не дать в себя плюнуть" - вирусолог
19 января 2021, 23:40 • 137 • Политика
В Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FPP2. Вирусолог назвал более действенный метод защиты от COVID-19. "Самое главное - не дать в себя плюнуть в прямом смысле", - сказал специалист.
Власти ФРГ могут ввести на территории страны обязательное ношение профессиональных респираторных масок класса FFP2, пишет немецкая газета Bild. Инициативу немецких властей оценил вирусолог и доктор биологических наук Александр Чепурнов.
Он отметил, что респираторы и маски класса FFP2 на 80-90% защищают органы дыхания от входящих аэрозолей. В Китае такие маски и респираторы начали применять с самого начала. Однако поможет ли это снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19, вопрос открытый.
- сказал вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Царьградом.
В подтверждение своих слов он привёл китайскую научную работу, согласно которой люди в очках заражаются коронавирусом в пять раз реже. Дело в том, что очки защищают слизистую глаза от попадания капель с вирусом.
- уточнил эксперт.
А что касается масок и респираторов, то даже самые лучшие из них имеют боковые пробелы, не защищённые от проникновения аэрозоля в дыхательные пути человека. Поэтому всё равно имеется небольшой шанс втянуть частицы с вирусом в рот или в нос во время дыхания. Однако наличие любой маски лучше, чем вообще без неё. Поэтому маску следует носить обязательно, подчеркнул специалист.
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 января 2021, 02:35
|
18 января 2021, 01:50
|
13 января 2021, 00:50
|
16 января 2021, 06:45
|
18 января 2021, 07:20
|
15 января 2021, 00:30
|
16 января 2021, 06:45