Как мы проиграли холодную войну • 84 • Война Как это начиналось?

Вот знаете, задним числом анализируя нашу внешнюю политику и глядя на внешнюю политику сегодняшнюю, понимаешь один простой факт: мы не могли не проиграть холодную войну. По не зависящим от конкретных решений причинам. Откуда такая безапелляционность? Cегодня (в эпоху компьютерных симуляторов) никто не будет спорить, что не только хоккейную команду или танковую роту, но и целую государственную систему можно достаточно грубо смоделировать и запрограммировать.









То есть можно, конечно, долго и нудно анализировать особенности идеологии и экономики, цитировать классиков и вгрызаться в фактический материал, а можно глянуть по-крупному, упрощённо. Капитализм/социализм и прочая муть тут вторичны. Не верю я в качественное превосходство капиталистического способа производства — тут больше идеологии намешано. Как и в принципиальные преимущества советского строя, впрочем. Не в том дело.



США выигрывали холодную войну прежде всего исходя из лучших стартовых условий. «Война» началась в 1946 году. Ну вот и сравните состояние СССР и США на тот момент. Далёкое от равного, не так ли? Чтобы догнать США образца 1946 года, СССР надо было бы пробежать за десять лет то, на что Штатам понадобилось лет пятьдесят. Слишком разные стартовые условия и всё тут. И они не только впереди, нет. За счёт больших материальных ресурсов они ещё и движутся всё быстрее и быстрее, одновременно «перекрывая кислород» Советам… Планета просто-напросто слишком «маленькая».



США после 1945-го — самая мощная, развитая и богатая страна планеты. И бороться с этим в условиях разрухи и голода достаточно сложно, если не сказать жёстче. Насчёт «соревнования систем» и превосходства демократии: 1946 — год фултонской речи… и очередного голода в СССР. Посоревнуйся тут! Или вы хотите сказать, что, введи в 1945 году тов. Сталин рынок и полную демократию, то они порешали бы все наши проблемы?



Вот почему ещё И.В. Сталин не сильно был заинтересован в большой мировой войне: картинка планеты, где есть ещё Германия, Италия и Япония (относительно независимые) и многочисленные противоречия между империалистическими державами была бы нам куда как интересней, чем «единый блок Запада». То есть, с одной стороны, СССР вроде как бы взял под свой контроль Восточную Европу (и это хорошо, но не такой ценой), с другой стороны… все страны условного Запада (включая и Германию, и Японию, и Италию) сформировали единый альянс. Де-факто это так. А это уже совсем не хорошо.



До Второй мировой всё было немного иначе. Даже Турция (!) проводила какую-то свою политику, не говоря уже о немцах или французах. После великой победы мы получили единый блок НАТО с жёсткой военной дисциплиной (и Япония с Ю. Кореей туда же!). В чём тут выгода для СССР, понять очень сложно. Мы неизбежно «влетали» в не совсем нам нужное противостояние планетарного масштаба, будучи к этому совсем не готовыми.



Стратегический тупик для СССР

СССР в 1946-м категорически не мог сделать двух вещей: отказаться от идеологии и отказаться от защиты своих геополитических интересов. А это означало холодную войну. То есть 22 июня неизбежно вело нас или к разгрому, или к холодной войне. К которой мы не могли быть готовы. Нам никак не мог быть интересен «голый мир», где есть только мы и американцы (геополитически).



СССР часто критикуют за продвижение своей идеологии, но, как мы поняли после 1991-го, отказ от неё, по большому счёту, ничего не меняет и не делает нас друзьями с американцами. Как-то всё уже потихоньку забывается: ещё в 80-е основой антисоветской пропаганды была как раз коммунистическая идеология. Не стало её. Сегодня её совсем нет, а мир опять на грани ядерной войны (хотя немногие это понимают). То есть, получается, дело было не в некоей «идеологии»? Получается так.



Вообще, американцы, начиная с терактов 11 сентября 2001-го, очень сильно поменяли идеологическую основу своего общества. Да и в целом Америка 50-х с её религиозными и семейными ценностями сегодня смотрится откровенным реликтом. Уже в 60-е (!) это всё пошло на слом. То есть идеология США меняется… а вот продвижение интересов остаётся неизменным. Как и сами эти интересы! Учитесь, господа.



Их заинтересованность в защите религии и «правах человека» в СССР объяснялась не идеологическими, а чисто практическими соображениями (влияние на внутренние процессы). Будь СССР в 40-х гг. демократической рыночной державой, это бы не сделало нас друзьями Америки, как это нас не сделало друзьями Америки в 90-е. Вообще, у Америки нет друзей.



То есть, как это ни странно, 22 июня 1941-го СССР запихивали в борьбу за ненужное ему категорически мировое лидерство. Безальтернативно. Пакт с Гитлером, который так любят поливать грязью, — это весьма разумное решение, попытка соскочить с трамвайчика «глобальной авантюры». Нам был не нужен «разгром нацистской Германии и милитаристской Японии» за наш счёт. Пакт о ненападении с Японией — из той же серии. Сталин категорически не желал вступать в глобальную схватку.



Он делал буквально всё, от него зависящее, для этого. Но в 1946-м он оказался в разрушенной войной стране, на «политически голой планете», наедине с американцами, рвущимися к глобальному лидерству. То есть холодная война случилась только потому, что СССР не рухнул в ходе ВМВ, не рухнул сразу после неё и достаточно быстро создал ЯО. Всё, любые дальнейшие ходы Сталина были абсолютно бесполезны: СССР объявлялся «империей зла» и против него объявлялся «крестовый поход» (термины более позднего периода). И СССР просто неизбежно был вынужден отбиваться.





Просто я встречал даже «оправдания» СССР, дескать, «не только он» начал холодную войну. Ага, конечно. Разрушенному войной, безъядерному СССР она вообще никуда не упиралась. 1947-ой год — это голодный год для СССР. Какая, к чёртовой бабушке, ещё холодная война? Зачем? Сталину как раз максимально выгодны были хорошие отношения с Западом. Максимально долго, насколько это вообще возможно. Но это отнюдь не от него зависело.



Именно поэтому западная пропаганда любит изображать Сталина неконтролируемо агрессивным идиотом, с которым нельзя было договориться и который «угрожал свободному миру». «Приемлемой альтернативой» была как раз «поэтапная капитуляция». Вот именно так и никак иначе. Сталин был вынужден реагировать на объявление холодной войны и формирование блока НАТО. Как до этого он был обязан реагировать на подъём империи Гитлера. Не было у него реальных альтернатив.



И во второй половине 40-х СССР обязан был очень быстро создавать ЯО. Очень быстро. Моментом. Иначе всё было бы очень плохо. По сути дела, все годы своего правления И.В. Сталин был вынужден «очень быстро бежать, чтобы остаться на месте». Потому что определёнными силами на этой планете выживание нашей страны никак не планировалось. И ведь как-то он «выкрутился». Хотя, конечно, годы его правления — далеко не лучший период в истории России.



Но вот в дальнейшем, холодная война оставляла СССР не так много шансов на победу. Причин несколько. Как уже было сказано: гораздо лучшие стартовые условия для США после ВМВ. По сути, на тот момент вся мировая промышленность сосредоточилась в Америке. И развитые страны Западной Европы, а также Япония, попали как раз в западный блок. Как говорится, восточный блок стоял на польском умении хозяйствовать и монгольской электронике.



Разные подходы к одной проблеме

«Перебороть» это, «превозмочь» было нереально абсолютно. Далее, принципиально разным был организационный подход: США просто так никого не кормили и никому не помогали. Американская экономическая помощь — это был ещё тот троянский конь. США наживались на своих «союзниках». Именно так, и никак иначе. Именно поэтому США жили гораздо богаче большинства своих союзников, и именно это позволяло им использовать свой уровень жизни в пропагандистских целях. И, как ни странно, это работало! Это и по сей день вполне себе работает. На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане



США (сами с Россией фактически не торгуя) ввели против нашей страны весьма широкие санкции. Но своим «союзникам» (весьма от санкций и контрсанкций пострадавшим) они, как правило, ничего не компенсируют и компенсировать не собираются. Более того, в той же «убитой санкциями Латвии» банковская система была ими буквально выпотрошена. Не с теми клиентами и не так работали. Всем привет.



СССР с его навязчивым желанием «помогать всем подряд» не мог выиграть в этой «эпопее». Чем больше американцы «оказывали помощь», тем богаче они становились. Чем больше оказывал помощь СССР, тем хуже становилась ситуация в советской экономике. Кстати, последствия этого «аттракциона неслыханной щедрости» мы ощущаем на своей шкуре по сей день. Те же самые люди, которые ради получения западных кредитов идут на серьёзные политические уступки, от России одномоментно требуют финансовой помощи. Безвозмездной.



Кстати, в конце 80-х, испытывая определённые проблемы в экономике, СССР пытался обратиться за помощью к «братьям по восточному блоку», но никакого понимания не встретил. Там привыкли к движению денежных средств в одном направлении. Существует такая вот забавная легенда, что, проанализировав суть экономических взаимоотношений СССР с «сателлитами», один из ветеранов американской разведки настоятельно рекомендовал «повесить» на СССР побольше стран третьего мира (якобы «проигрывая» в них). «Чем больше он им будет помогать, тем раньше загнётся». Кстати, сегодня, на месте американских стратегов имело бы смысл не бороться в полную силу за Украину, а «повесить» на Россию эту «замечательную страну».



Была ли победа СССР возможна «чисто технически»?

При этом необходимо учитывать, что именно США (результат двух выигранных мировых войн!) контролировали мировые финансы и мировую торговлю. Понимаете, при таком раскладе уровень жизни в СССР, чисто теоретически, не мог не только быть выше, но и просто приблизиться к американскому. Хоть сверхэффективную экономику имей, хоть на ушах стой 24 часа в сутки. Это было абсолютно невозможно. Изначально отсталая страна с устаревшей инфраструктурой и промышленностью, малые финансовые возможности, изоляция от мировых рынков и мировых финансовых рынков… Ну и чего вы хотите?



Если бы даже эффективность советской системы управления была бы близка к ста процентам, толку от этого было бы не так много при существующих раскладах. Кто-то вспомнит, что типа СССР осуществлял «свою» глобализацию. Ну да, осуществлял, конечно, за свой счёт и осуществлял, если что. На этом и надорвался. Чем более «успешно» распространялись идеи «мира и социализма» по планете, тем дороже это нам обходилось. И закончиться победой это не могло никак, ни при каких условиях.



Ну и насчёт «ста процентов эффективности», так вот, тут как раз советские вожди пошли по весьма странной траектории, создав внутри СССР, по сути дела, систему «большого райсобеса». Когда работать особого смысла не имело, а скромный достаток был гарантирован всем. Что, на какое-то время гарантировав политическую стабильность, вело к деградации трудовой этики и росту ничем не обоснованных запросов. И да, «при Сталине такого не было». А в Америке получки всё одно больше! Да и советская армия почему-то была куда как больше американской.



Так вот, при заданных стартовых условиях СССР неизбежно холодную войну проигрывал. Вот как ни бейся лбом о стену, каких решений (внутри принятой концепции развития и взаимоотношения с окружающим миром) ни придумывай — толку будет немного. Хоть нанотехнологии внедряй, хоть заголившись скачи верхом вокруг Кремлёвской стены — не поможет. Но при чём тут «бесперспективность социализма»?



В нулевые годы про Америку выяснилась куча интереснейших вещей. Оказалось, что там удивительно много бедных, оказалось, что рост экономики носит чисто спекулятивный характер, оказалось, что госдолг растёт неконтролируемо, оказалось, что Америка живёт за счёт выкачивания ресурсов со всей остальной планеты. Да много чего «оказалось». Но это всё было «потом». После «конца истории» по Фукуяме.



Вот знаете, задним числом анализируя нашу внешнюю политику и глядя на внешнюю политику сегодняшнюю, понимаешь один простой факт: мы не могли не проиграть холодную войну. По не зависящим от конкретных решений причинам. Откуда такая безапелляционность? Cегодня (в эпоху компьютерных симуляторов) никто не будет спорить, что не только хоккейную команду или танковую роту, но и целую государственную систему можно достаточно грубо смоделировать и запрограммировать.То есть можно, конечно, долго и нудно анализировать особенности идеологии и экономики, цитировать классиков и вгрызаться в фактический материал, а можно глянуть по-крупному, упрощённо. Капитализм/социализм и прочая муть тут вторичны. Не верю я в качественное превосходство капиталистического способа производства — тут больше идеологии намешано. Как и в принципиальные преимущества советского строя, впрочем. Не в том дело.США выигрывали холодную войну прежде всего исходя из лучших стартовых условий. «Война» началась в 1946 году. Ну вот и сравните состояние СССР и США на тот момент. Далёкое от равного, не так ли? Чтобы догнать США образца 1946 года, СССР надо было бы пробежать за десять лет то, на что Штатам понадобилось лет пятьдесят. Слишком разные стартовые условия и всё тут. И они не только впереди, нет. За счёт больших материальных ресурсов они ещё и движутся всё быстрее и быстрее, одновременно «перекрывая кислород» Советам… Планета просто-напросто слишком «маленькая».США после 1945-го — самая мощная, развитая и богатая страна планеты. И бороться с этим в условиях разрухи и голода достаточно сложно, если не сказать жёстче. Насчёт «соревнования систем» и превосходства демократии: 1946 — год фултонской речи… и очередного голода в СССР. Посоревнуйся тут! Или вы хотите сказать, что, введи в 1945 году тов. Сталин рынок и полную демократию, то они порешали бы все наши проблемы?Вот почему ещё И.В. Сталин не сильно был заинтересован в большой мировой войне: картинка планеты, где есть ещё Германия, Италия и Япония (относительно независимые) и многочисленные противоречия между империалистическими державами была бы нам куда как интересней, чем «единый блок Запада». То есть, с одной стороны, СССР вроде как бы взял под свой контроль Восточную Европу (и это хорошо, но не такой ценой), с другой стороны… все страны условного Запада (включая и Германию, и Японию, и Италию) сформировалиальянс. Де-факто это так. А это уже совсем не хорошо.До Второй мировой всё было немного иначе. Даже Турция (!) проводила какую-то свою политику, не говоря уже о немцах или французах. После великой победы мы получили единый блок НАТО с жёсткой военной дисциплиной (и Япония с Ю. Кореей туда же!). В чём тут выгода для СССР, понять очень сложно. Мы неизбежно «влетали» в не совсем нам нужное противостояние планетарного масштаба, будучи к этому совсем не готовыми.СССР в 1946-м категорически не мог сделать двух вещей: отказаться от идеологии и отказаться от защиты своих геополитических интересов. А это означало холодную войну. То есть 22 июня неизбежно вело нас или к разгрому, или к холодной войне. К которой мы не могли быть готовы. Нам никак не мог быть интересен «голый мир», где есть только мы и американцы (геополитически).СССР часто критикуют за продвижение своей идеологии, но, как мы поняли после 1991-го, отказ от неё, по большому счёту, ничего не меняет и не делает нас друзьями с американцами. Как-то всё уже потихоньку забывается: ещё в 80-е основой антисоветской пропаганды была как раз коммунистическая идеология. Не стало её. Сегодня её совсем нет, а мир опять на грани ядерной войны (хотя немногие это понимают). То есть, получается, дело было не в некоей «идеологии»? Получается так.Вообще, американцы, начиная с терактов 11 сентября 2001-го, очень сильно поменяли идеологическую основу своего общества. Да и в целом Америка 50-х с её религиозными и семейными ценностями сегодня смотрится откровенным реликтом. Уже в 60-е (!) это всё пошло на слом. То есть идеология США меняется… а вот продвижение интересов остаётся неизменным. Как и сами эти интересы! Учитесь, господа.Их заинтересованность в защите религии и «правах человека» в СССР объяснялась не идеологическими, а чисто практическими соображениями (влияние на внутренние процессы). Будь СССР в 40-х гг. демократической рыночной державой, это бы не сделало нас друзьями Америки, как это нас не сделало друзьями Америки в 90-е. Вообще, у Америки нет друзей.То есть, как это ни странно, 22 июня 1941-го СССР запихивали в борьбу за ненужное ему категорически мировое лидерство. Безальтернативно. Пакт с Гитлером, который так любят поливать грязью, — это весьма разумное решение, попытка соскочить с трамвайчика «глобальной авантюры». Нам был не нужен «разгром нацистской Германии и милитаристской Японии» за наш счёт. Пакт о ненападении с Японией — из той же серии. Сталин категорически не желал вступать в глобальную схватку.Он делал буквально всё, от него зависящее, для этого. Но в 1946-м он оказался в разрушенной войной стране, на «политически голой планете», наедине с американцами, рвущимися к глобальному лидерству. То есть холодная война случилась только потому, что СССР не рухнул в ходе ВМВ, не рухнул сразу после неё и достаточно быстро создал ЯО. Всё, любые дальнейшие ходы Сталина были абсолютно бесполезны: СССР объявлялся «империей зла» и против него объявлялся «крестовый поход» (термины более позднего периода). И СССР просто неизбежно был вынужден отбиваться.Просто я встречал даже «оправдания» СССР, дескать, «не только он» начал холодную войну. Ага, конечно. Разрушенному войной, безъядерному СССР она вообще никуда не упиралась. 1947-ой год — это голодный год для СССР. Какая, к чёртовой бабушке, ещё холодная война? Зачем? Сталину как раз максимально выгодны были хорошие отношения с Западом. Максимально долго, насколько это вообще возможно. Но это отнюдь не от него зависело.Именно поэтому западная пропаганда любит изображать Сталина неконтролируемо агрессивным идиотом, с которым нельзя было договориться и который «угрожал свободному миру». «Приемлемой альтернативой» была как раз «поэтапная капитуляция». Вот именно так и никак иначе. Сталин был вынужден реагировать на объявление холодной войны и формирование блока НАТО. Как до этого он был обязан реагировать на подъём империи Гитлера. Не было у негоальтернатив.И во второй половине 40-х СССР обязан был очень быстро создавать ЯО. Очень быстро. Моментом. Иначе всё было бы очень плохо. По сути дела, все годы своего правления И.В. Сталин был вынужден «очень быстро бежать, чтобы остаться на месте». Потому что определёнными силами на этой планете выживание нашей страны никак не планировалось. И ведь как-то он «выкрутился». Хотя, конечно, годы его правления — далеко не лучший период в истории России.Но вот в дальнейшем, холодная война оставляла СССР не так много шансов на победу. Причин несколько. Как уже было сказано: гораздо лучшие стартовые условия для США после ВМВ. По сути, на тот момент вся мировая промышленность сосредоточилась в Америке. И развитые страны Западной Европы, а также Япония, попали как раз в западный блок. Как говорится, восточный блок стоял на польском умении хозяйствовать и монгольской электронике.«Перебороть» это, «превозмочь» было нереально абсолютно. Далее, принципиально разным был организационный подход: США просто так никого не кормили и никому не помогали. Американская экономическая помощь — это был ещё тот троянский конь. США наживались на своих «союзниках». Именно так, и никак иначе. Именно поэтому США жили гораздо богаче большинства своих союзников, и именно это позволяло им использовать свой уровень жизни в пропагандистских целях. И, как ни странно, это работало! Это и по сей день вполне себе работает.США (сами с Россией фактически не торгуя) ввели против нашей страны весьма широкие санкции. Но своим «союзникам» (весьма от санкций и контрсанкций пострадавшим) они, как правило, ничего не компенсируют и компенсировать не собираются. Более того, в той же «убитой санкциями Латвии» банковская система была ими буквально выпотрошена. Не с теми клиентами и не так работали. Всем привет.СССР с его навязчивым желанием «помогать всем подряд» не мог выиграть в этой «эпопее». Чем больше американцы «оказывали помощь», тем богаче они становились. Чем больше оказывал помощь СССР, тем хуже становилась ситуация в советской экономике. Кстати, последствия этого «аттракциона неслыханной щедрости» мы ощущаем на своей шкуре по сей день. Те же самые люди, которые ради получения западных кредитов идут на серьёзные политические уступки, от России одномоментнофинансовой помощи. Безвозмездной.Кстати, в конце 80-х, испытывая определённые проблемы в экономике, СССР пытался обратиться за помощью к «братьям по восточному блоку», но никакого понимания не встретил. Там привыкли к движению денежных средств в одном направлении. Существует такая вот забавная легенда, что, проанализировав суть экономических взаимоотношений СССР с «сателлитами», один из ветеранов американской разведки настоятельно рекомендовал «повесить» на СССР побольше стран третьего мира (якобы «проигрывая» в них). «Чем больше он им будет помогать, тем раньше загнётся». Кстати, сегодня, на месте американских стратегов имело бы смысл не бороться в полную силу за Украину, а «повесить» на Россию эту «замечательную страну».При этом необходимо учитывать, что именно США (результат двух выигранных мировых войн!) контролировали мировые финансы и мировую торговлю. Понимаете, при таком раскладе уровень жизни в СССР, чисто теоретически, не мог не только быть выше, но и просто приблизиться к американскому. Хоть сверхэффективную экономику имей, хоть на ушах стой 24 часа в сутки. Это было абсолютно невозможно. Изначально отсталая страна с устаревшей инфраструктурой и промышленностью, малые финансовые возможности, изоляция от мировых рынков и мировых финансовых рынков… Ну и чего вы хотите?Если бы даже эффективность советской системы управления была бы близка к ста процентам, толку от этого было бы не так много при существующих раскладах. Кто-то вспомнит, что типа СССР осуществлял «свою» глобализацию. Ну да, осуществлял, конечно, за свой счёт и осуществлял, если что. На этом и надорвался. Чем более «успешно» распространялись идеи «мира и социализма» по планете, тем дороже это нам обходилось. И закончиться победой это не могло никак, ни при каких условиях.Ну и насчёт «ста процентов эффективности», так вот, тут как раз советские вожди пошли по весьма странной траектории, создав внутри СССР, по сути дела, систему «большого райсобеса». Когда работать особого смысла не имело, а скромный достаток был гарантирован всем. Что, на какое-то время гарантировав политическую стабильность, вело к деградации трудовой этики и росту ничем не обоснованных запросов. И да, «при Сталинене было». А в Америке получки всё одно больше! Да и советская армия почему-то была куда как больше американской.Так вот, при заданных стартовых условиях СССР неизбежно холодную войну проигрывал. Вот как ни бейся лбом о стену, каких решений (внутри принятой концепции развития и взаимоотношения с окружающим миром) ни придумывай — толку будет немного. Хоть нанотехнологии внедряй, хоть заголившись скачи верхом вокруг Кремлёвской стены — не поможет. Но при чём тут «бесперспективность социализма»?В нулевые годы про Америку выяснилась куча интереснейших вещей. Оказалось, что там удивительно много бедных, оказалось, что рост экономики носит чисто спекулятивный характер, оказалось, что госдолг растёт неконтролируемо, оказалось, что Америка живёт за счёт выкачивания ресурсов со всей остальной планеты. Да много чего «оказалось». Но это всё было «потом». После «конца истории» по Фукуяме. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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