Как мы дошли до жизни такой: Демократия как естественное прибежище...

Автор:

Смолин Михаил

Родившись в демократической республике, мы как-то не задумываемся над вопросом о том, откуда пошла вся эта демократия, окружающая нас.

Почему все эти декларируемые целое столетие многоголосыми проповедниками "благие намерения", "светлое будущее", всевозможные либеральные "свободы", социалистические "равенства" и, прости Господи, партийные "братства" познакомили нас с кровавыми ужасами XX столетия? Начиная от революций и Гражданской войны, классовых чисток и политических репрессий, социальных экспериментов и религиозных гонений, заканчивая укрупнением деревень и политическими перестройками, шоковыми терапиями и государственными развалами.

Хочется порассуждать о том, как мы после тысячелетия единовластия, религиозности, государственного величия дошли до жизни такой. Историософски осмыслить произошедшее с нами, с христианским миром, наметив ту идейную эволюцию, которая привела нас, русских, к настоящему положению.

Три главные силы, определяющие смысл истории

Лев Тихомиров (1852–1923) в своём классическом исследовании "Религиозно-философские основы истории", изучая борьбу религиозно-философских идей в человеческой истории, утверждал, что существует три основных устойчивых мировоззрения.

Лев Тихомиров утверждал, что существует три основных устойчивых мировоззрения. Фото: Russian Look / Globallookpress

Первое — Богочеловеческое. Это теистическое мировоззрение, которое признаёт высшей силой Бога, сотворившего весь видимый и невидимый мир и самого человека.

Второе — человекобожие. Это гуманистическое мировоззрение, которое считает наивысшей силой материальную природу, наиболее полно выраженную в человеке и не признающую над человеком никакого Творца.

Третье — сатанобожие. Это сатанистическое мировоззрение, которое почитает главной силой в мире антибога, павшего ангела.

В земной истории эти три религиозно-философские идеи в разной степени концентрации сопутствуют людским сообществам всю их жизнь, никогда не смешиваются между собой и являются мировоззренческими базами для формирования человеческих социумов.

Как католичество и протестантство дошли до гуманизма

Христианство первого тысячелетия после Рождества Христова распространило последовательно теистическое мировоззрение в человеческом мире, создав последовательно несколько великих православных Империй: Римскую, Византийскую (или Ромейскую) и Русскую.

В начале второго тысячелетия папский Рим отпал от Православного мира, начав процесс "обожествления" своей власти. Идея папства стала настаивать на своём наместничестве и даже заместительстве Христа в лице папы и его церкви-государства.

Подобное "самообожествление" власти одного папы-человека над миром Запада впоследствии довело римокатоликов до введения особого догмата о непогрешимости римских пап. Богочеловеческое мировоззрение стало тесниться человекобожеским.

Такое возвеличивание папы-человека встретило сопротивление у западных религиозных реформаторов. Борясь с папством, они пошли дальше. Горделивое человеческое "я" было провозглашено главным критерием при определении, что истинно, а что — нет. Единоличный рационализм папизма в результате протестантской Реформации был распространён на любое личное мнение, которое стало мерилом истины.

Католицизм в своём развитии дошёл до абсолютизма одного человека — папы. Фото: Giuseppe Ciccia / Globallookpress

Католицизм в своём автономном от Православия развитии дошёл до абсолютизма одного человека — папы, а протестантизм в свою очередь абсолютизировал само личное мнение всякого человека.

Борьба этих мнимых европейских противоположностей привела к общему охлаждению к теистическому мировоззрению и крайней рационализации в сектантских учениях.

Появился гуманизм, который передвинул человека на место Бога и постепенно стал разрушать западный мир.

Гуманизм, республика и демократия

Гуманизм "обожествил" роль человека в мире, провозгласив человеческую автономность от Неба и поставив его в центре всей Вселенной. Став самоцелью, человек уже не считал себя обязанным служить ни высшим нравственным началам (для этого у него уже не было веры), ни земным властям (для этого у него уже не было никакого желания).

Таким образом, гуманистическое мировоззрение стало разрушительно революционным и для традиционных монархий Европы. Убеждённый гуманист может подчиняться только физической силе численного большинства, то есть демократической республике. Каковая форма власти и не заставила себя долго ждать в XVIII столетии.

Начиная с Французской революции 1789 года по миру прокатилась волна кровавых переворотов. Гуманисты и зарождавшиеся среди радикальных революционеров масоны-сатанисты переломали своими социальными утопиями не только католическо-протестантскую Европу, но и Православный мир России.

Кроваво-девиантная революция 1917 года в России, богоборствуя, на практике перенесла религиозную психологию из области религиозного спасения в область социальных надежд. Отказавшись от теистического мировоззрения, от веры в Бога, от нравственной оценки того или иного поступка, гуманистическая революция обесценила всё историческое, национальное и постановила срыть тысячелетнюю Россию до самого основания.

Революция 1917 года в России на практике перенесла религиозную психологию из области религиозного спасения в область социальных надежд. Фото: Russian Look / Globallookpress

Религиозная психология ("Богу всё подвластно") революционеров, перенесённая в социальный мир и потерявшая религиозную веру, "уверовала", что "человеку всё подвластно", и стала крушить историческую реальность согласно своим безумным мечтаниям. Мечты у разных фракций революционеров были самые разнообразные: либеральные, социалистические, фашистские. Те, в свою очередь, имели градации на более мелкие группы: троцкисты, сталинисты, ленинцы, маоисты, умеренные либералы, либертарианцы, национал-социалисты, социал-демократы и т. д. Все они резали и воевали друг с другом без устали почти весь XX век, так как революция действительно перманентна, стремится к покорению всего мира и не даёт настоящим революционерам насладиться удовлетворением от уже сделанного. Революция — как ящик Пандоры, как действие с необратимыми последствиями. Из этого революционного "сосуда" по миру легко разлетелись бедствия и несчастья, единственное, что осталось на его дне, — это надежда, как и в древнегреческом мифе. Надежда на то, что людская "одержимость" революциями не вечна и исцеление возможно.

Антинациональность демократии для России

В Россию республика и демократия пришли вместе с атеистическим гуманизмом либеральной интеллигенции, кровавой революцией, на штыках запасных солдат, не желавших идти на фронт, и с бунтом пролетарской городской черни.

Саму республику в России установил один человек. 14 сентября 1917 года Керенский как очередной премьер Временного правительства, произведя переворот в своём правительстве, бюрократически ввёл республиканское правление своим "Постановлением о провозглашении России республикой".

До этого волюнтаристского акта революционеры-февралисты формально собирались решить вопрос о монархии и республике на Учредительном собрании, спросив мнение депутатов от народа.

Саму республику в России установил один человек — Керенский. Фото: Russian Look / Globallookpress

Но политическая реальность демократии в России легко обходится без народа, которому достаётся лишь громкое, но пустое звание Верховной власти в республике. Демократические партийные политики легко заменяют любое высказанное народное мнение своими желаниями. Так было в 1917 году, точно так же произошло и в 1991 году, по вопросу о сохранении СССР. И это не случайность, а демократическая парадоксальная закономерность. Демократия в лице своих основных выгодополучателей — циничных банкиров, партийных политиков и коррумпированных бюрократов — боится народа во всех его проявлениях. Демократия — самая ненародная система власти.

Убеждённые демократы были, есть и будут почти сплошь оппозиционны исторической России. Любой вариант демократического мировоззрения — что идеалистический, что материалистический — принципиально антитеистичен, антинационален, западноцентричен. Что вовсе не значит, что демократия всегда атеистична. Как говорил Лев Тихомиров в уже цитированном нами исследовании: "Мы знаем, какие океаны мистики омывают эту концепцию. Человеческая автономность есть разновидность общей веры в автономность тварного мира, а в нём люди давно уже почуяли наличность разнообразных категорий сверхчеловеческих существ. К ним люди будут устремляться так же и потом, как стремились раньше". Развитию глобальной демократии вполне может сопутствовать воскресение языческой мистики и переход демократических элит к сатанистическому мировоззрению. Собственно, христианская эсхатология и пророчествует о подобном завершении мировой эволюции в последние времена.

Аномальность демократического мировоззрения для России

Глубинное отношение демократического мировоззрения к исторической России, пожалуй, можно сравнить лишь с определёнными душевными заболеваниями. Некоей аномальной зависимостью или политической одержимостью, сродни синдрому Туретта или копролалии, описываемых как неконтролируемые человеком духовно-психологические расстройства. Это поведение, характеризующееся непроизвольными выкрикиваниями нецензурной брани (как у лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова), неуместными и гипертрофированными оскорбительными высказываниями безо всякого внешнего повода (как, например, у Леонида Гозмана или у Юлии Латыниной) или бласфемией (навязчивое богохульство, как у Невзорова).

Демократия в её англосаксонском изводе, который главенствует сегодня в мире, делает Россию периферийной, необязательной, несамостоятельной страной. Борьба за самобытность, за независимость практически невозможна под демократическими знамёнами. Эти знамёна не имеют национального окраса, они символизируют нашу колониальность, зависимость от Запада. Ни республика, ни демократия не имели у нас эффективных результатов, русские силы не развивались во всей своей цветущей имперской сложности. В лучшем случае было ни то ни сё. В худшем — гражданские, классовые противостояния, политические репрессии инакомыслящих и бездумные экономические реформы.

Демократы в России, конечно, имеют свои разновидности

В России они бывают нескольких типов.

Одни, которых условно можно назвать "национал-демократами" (примерно 5% от общего числа демократов), вполне могут любить свою Родину и свой народ. Но они ничего не понимают ни в её истории, ни в национальной психологии. И потому, не сильно мудря, но вполне искренне хотят, чтобы и у нас в России было всё устроено так же, как на Западе, только отдельно. "Национал-демократы" — этакие русские националисты-западники.

Вторые, "либерал-демократы" (никак не больше 5%), смотрят на Россию как на историческое недоразумение и желают побыстрее либо уехать из страны на Запад (предварительно поправив своё материальное положение за счёт местных ресурсов), либо переработать "неформатную страну" в некий "питательный гумус" для более удобного её поглощения (на худой конец максимального "обезвреживания") западным миром. "Либерал-демократы" — этакие западники-грабители или западники-цивилизаторы.

Третий тип демократов в России — это "демократы-социалисты" (10%), представляющие собой различные варианты последователей социалистических и коммунистических идей. Эти считают Россию либо "тёмным царством", либо "Самодержавием Путина", в зависимости от того, говорят они о Российской империи или о современной РФ. У этих товарищей в России всё всегда было плохо, в настоящем — ужасно, и если не передать им в руки власть сегодня же ("левый поворот"), то всё дальше будет просто катастрофично. Всё плохо в России у них, конечно, кроме короткого коммунистического периода, "единственного светлого луча в тёмном русском царстве". Да и то ограничиваемого либо временем Ленина, либо смертью Сталина, в зависимости от того, чего больше в их фракционных воззрениях: идейного марксизма или советского патриотизма. "Демократы-социалисты" — этакие утилизаторы Русского мира, верящие в единый, общемировой социальный "человейник".

"Демократы-социалисты" — этакие утилизаторы Русского мира, верящие в единый, общемировой социальный "человейник". Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"

Все вышеперечисленные категории являются более-менее "убеждёнными демократами" и составляют меньшинство в демократической среде. Кроме них есть ещё две категории: "демократы-дурачки" и "своекорыстные демократы". Они более многочисленны.

Самый массовый слой демократов составляют "демократы-дурачки", или "наивные демократы" (60-70%), которые искренне верят в рассказы демократических идеологов и партийных политиканов, что лучше и простонароднее власти, чем демократия, не бывает. Ходя раз в несколько лет опускать бюллетени в урну для голосования, они искренне убеждены (или неспособны реально оценивать окружающую действительность), что являются настоящей Верховной властью в стране. И демократия для них — столь же прекраснодушный самообман, как фото красивой девушки для импотента-мечтателя.

Но есть ещё одна, весьма большая категория демократов, для которой собственно демократия не является самоцелью, а считается лишь удобной средой для их эгоистической деятельности. Это "своекорыстные демократы" (10-20%, смотря как считать), которым плевать и на страну, и на всё остальное в этом мире, кроме удовлетворения своих материальных потребностей. Им было бы наплевать и на демократию, если бы та не давала им личного, служебного или денежного благополучия. К этой категории в большинстве своём относятся циничные банкиры, партийные политиканы, коррумпированные чиновники и разнообразные по своим профессиям бессовестные болтуны, обслуживающие своих более состоятельных содержателей. Им по большей части абсолютно всё равно, какая разновидность демократии возобладает в нашей стране, они подстроятся под любую. Их интересуют только власть, деньги и влияние.

Столетняя "одержимость" демократией оказалась разрушительна для России. Люди разучились работать, почти перестали рожать детей и больше заботятся о выживании. Сами же носители демократической идеологии, убеждённые демократы, оставаясь мультипатриотами, продолжают поиск новых "родин" вне России для себя и своих детей.

Наши демократы глубоко разочарованы Россией, так как она никак не становится похожей ни на Европу, ни на Америку, что бы они ни делали со страной по западным шпаргалкам. В свою очередь России давно пора самой окончательно разочароваться в демократии. Пусть западная демократия в России останется естественным прибежищем всевозможной революционной демшизы, а не настоящих русских людей. У русских людей есть свои, отечественные имперские идеалы, являющиеся политической альтернативой западной демократии.