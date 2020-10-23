Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схему

Международный валютный фонд (МВФ) - это не только финансовая, но и политическая организация. О его роли на Украине рассказал глава Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова, профессор Валентин Катасонов.

Он объяснил, что МВФ раздаёт валютные кредиты на сравнительно неплохих финансовых условиях. Однако этот плюс перекрывается довольно жирным минусом - фонд требует серьёзных политических уступок, которые он называет "реформами". Эти так называемые "реформы" открывают иностранным бизнесменам и предпринимателям все границы и предоставляют все возможности для освоения внутреннего рынка и экономики.

МВФ - это ледокол, который пробивает дорогу частным инвесторам, в основном каким-то спекулянтам и финансовым мародёрам, - цитирует РИА ФАН слова эксперта.

Добавляется, что в книге Джона Перкинса "Исповедь экономического убийцы" на конкретных примерах показано, как МВФ финансово уничтожает целые страны и государства.