Как Москва строит отношения с африканскими странами

Символическим актом возвращения России в Африку стал состоявшийся в 2019 году сочинский саммит. Тогда для переговоров с российской стороной приехали представители всех 54 независимых африканских государств. На саммите обсуждались условия сотрудничества с российским государством и корпорациями.

Москва тогда широким жестом объявила о том, что простит странам Африки долг на 20 млрд долларов. А Владимир Путин провёл двусторонние встречи с лидерами Египта, ЮАР, Нигерии, Республики Судан, Эфиопии, Намибии, Демократической Республики Конго, Уганды и ЦАР. Эти девять стран можно назвать нынешними политическими партнёрами России на экваториальном континенте. Они же являются и важными агентами экономической экспансии РФ.

Египет – крупнейший покупатель российского зерна (примерно 15% нашего экспорта пшеницы приходится на эту страну). Что примечательно – египтяне рассчитываются живыми деньгами, а не получают хлеб в кредит. Также с советских времён продолжается военно-техническое сотрудничество: египтяне закупают оружие, проводились совместные учения как в Египте, так и на юге России. А в 2017 году структуры «Росатома» подписали контракт на строительство первой египетской АЭС. Под него бюджет РФ выделил египтянам контракт на 25 млрд долларов. Но дело застопорилось: российских атомщиков не устроила площадка, которую египтяне выделили под АЭС. Для решения спора россияне вынуждены были нанять международную юридическую фирму, которой заплатили 456 тыс. долларов.

Есть перспективы сотрудничества по церковной линии – в Египте находится Александрийская православная церковь. Её признанной канонической территорией считается вся Африка с прилегающими островами.

В ЮАР самый заметный российский проект – добыча никеля («Норникель» контролирует половину акций совместного предприятия). Кроме того, африканцы закупают в РФ сел­хоз­­про­дукцию, удобрения и древесину.

Большие контакты с Нигерией, которая активно развивается и уже обогнала по ВВП ЮАР. «Росатом» планирует построить четыре АЭС, правда, пока только на словах. Министр энергетики РФ Александр Новак в 2019 году говорил о желании российских компаний инвестировать в нигерийскую нефтянку. Также обсуждались возможности развития сталелитейного производства. Сейчас Нигерия закупает в России еду, лекарства и нефтехимию. В обратном направлении идут пальмовое масло, кофе и каучук.

В Эфиопии «Газпром» занимается разведкой газа, а «Интер РАО» пытается получить контракты на реконструкцию ГЭС, подписана «дорожная карта» по строительству АЭС.

В ЦАР ЧВК с российскими корнями охраняют президента Туадеру. Также в страну были официально направлены сотни российских военных инструкторов. ЦАР закупает в России оружие. По данным европейских СМИ, российские бизнесмены получили право добывать в ЦАР золото и алмазы.

Кроме того, предпринимаются попытки возобновить отношения с давними парт­нёрами Советского Союза в Африке. На днях российский Фонд защиты национальных ценностей попросил МИД РФ содействовать снятию с Ливии санкций ООН, которые были наложены ещё при режиме Каддафи и в прошлом году продлены. Между тем в стране идёт гражданская вой­на, и российские военные, по данным западных СМИ, поддерживают одну из сторон. Эксперты отмечают, что у российских компаний могут быть интересы в нефтегазовом секторе страны.