Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских военных из Приднестровья подрывает усилия по мирному урегулированию, считают в МИД России. Военный эксперт Алексей Леонков предупредил, что новые власти Молдавии могут прибегнуть к помощи Украины, чтобы выбить Россию из Приднестровья.

Он напомнил, что если российские миротворцы покинут Приднестровье, то Молдавия при поддержке НАТО силой захватит регион. Соответствующий сценарий уже был описан американской компанией RAND Corporation.

"Там указано, что в регионе должен быть устроен государственный переворот для того, чтобы оттуда раз и навсегда вытеснить Россию", - рассказал Алексей Леонков.

Эксперт предполагает, что Санду может убедить мировое сообщество в ненужности российских военных. Если у неё это получится, то на регионе можно ставить крест. Вероятно, в качестве предлога для военной агрессии будут использованы диверсии на военных складах Приднестровья, на которых хранится 100 тысяч тонн боеприпасов.