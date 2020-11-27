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Как Молдавия и Украина будут выбивать Россию из Приднестровья: Эксперт описал готовый сценарий
27 ноября 2020, 22:25 • 157 • Политика
МИД России осудил планы Санду добиться вывода российских войск из Приднестровья. "Санду уже заявляла, что прибегнет к помощи Киева для решения вопроса", - указал военный эксперт Леонков.
Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских военных из Приднестровья подрывает усилия по мирному урегулированию, считают в МИД России. Военный эксперт Алексей Леонков предупредил, что новые власти Молдавии могут прибегнуть к помощи Украины, чтобы выбить Россию из Приднестровья.
Он напомнил, что если российские миротворцы покинут Приднестровье, то Молдавия при поддержке НАТО силой захватит регион. Соответствующий сценарий уже был описан американской компанией RAND Corporation.
Эксперт предполагает, что Санду может убедить мировое сообщество в ненужности российских военных. Если у неё это получится, то на регионе можно ставить крест. Вероятно, в качестве предлога для военной агрессии будут использованы диверсии на военных складах Приднестровья, на которых хранится 100 тысяч тонн боеприпасов.
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