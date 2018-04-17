Как мистер Трамп "ястребов" одурачил • 48 • Аналитика



Чем мы сейчас и попробуем заняться.









Прежде всего стоит отметить главное, хотя на этом обычно и не очень заостряют внимание комментаторы: США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии «с целью минимизировать последствия и избежать жертв среди россиян». Это ещё не официальное признание многополярности, за которую так ратует Россия. Но это уже многополярность де-факто, когда бывший гегемон ещё пытается играть привычную роль, но понимает, что пьеса уже изменилась.



Слово «договорняк», которое сейчас часто фигурирует в СМИ и соцсетях в качестве одной из основных характеристик данного инцидента, на самом деле хорошо описывает произошедшее. Но справедливо и то, что с кем попало американцы не договариваются, и даже на ельцинскую Россию, у которой было едва ли не больше ядерных боеголовок, чем у нынешней, им было глубоко наплевать: не было никаких «договорняков» по Югославии и по Ираку, и никакие протесты не помогли Москве остановить применение силы в ответ на провокации – то с якобы «этническими чистками» сербов, то с «пробиркой» Колина Пауэла.



Даже более поздняя Россия, уже практически ставшая на путь осознанного противостояния Западу, не смогла предотвратить военный разгром Ливии.



И вот наметился качественный перелом – нас уже предупреждают, а маршруты своих ракет выстраивают таким образом, что случайно не задеть российские подразделения, дислоцированные в Сирии.



Сравнительно недавно я уже писал о том, что дело закончится примерно таким образом. В этот вариант развития событий отлично укладывался и израильский удар по сирийской авиабазе T4, необходимый для расфокусировки внимания наиболее «человеколюбивых» западных СМИ, остервенело требующих наказать Асада за якобы имевшую место химическую атаку в Думе, и сорок восемь часов, взятых Трампом на раздумье, и отправка авианосного соединения к берегам Сирии, которое все ещё в пути. Трамп, надо признать, провел довольно неплохой раунд одурачивания собственных «ястребов», формально демонстрируя решимость, а де-факто спуская дело на тормозах и сводя на нет угрозу перерастания конфликта в полноценную войну двух ядерных сверхдержав.



Кстати, хотелось бы успокоить тех, кто считает, что самое страшное ещё впереди: вот дойдет авианосец «Гарри Трумэн» до берегов Сирии, и ужо тогда начнется! Исключать этого, конечно, ничего нельзя, но здравый смысл подсказывает, что если бы действительно хотели начать полноценный конфликт, то не стали бы распыляться и выпускать пар в свисток, а повременили бы с ударом до подхода «Трумэна», чтобы сделать его действительно массированным и смертоносным.



Ещё одним важным следствием имевшего место инцидента стало первое за многие десятилетия успешной противостояние средств ПВО средствам воздушного нападения.



Понятно, что мы можем говорить лишь об условном успехе. Очень сложно сказать, как справились бы старенькие «Буки» и С-125 с атакой, поддержанной авиацией, антирадарными ракетами и средствами РЭБ. Можно даже с уверенностью говорить о том, что такого оглушительного успеха достичь наверняка бы не удалось.



Но ведь и сирийские ПВО при всей помощи России — пока ещё далеко не эшелонированный крымский, калининградский или московский редут. Там нет своих самолетов ДРЛО, РЭБ, качественного и мощного истребительного парка, которые могли бы уравнять шансы с самым вооруженным и искушенным противником. А значит, мы имеем право говорить об относительно равном столкновении, в котором сирийские ПВО проявили себя отлично. Возвращение потерянных берегов



Возможно, одной из причин этого относительного, но важного успеха стало наличие в сирийских ПВО новых российских комплексов «Панцирь-С1», прикрывших своих более старших собратьев от удара и позволивших тем сосредоточиться на своей работе. А значительное количество американских ракет, пораженных «Панцирями», свидетельствует о том, что именно сирийские средства ПВО, прикрывающие военно-воздушные базы, и были одной из приоритетных целей американского удара. Но это и понятно, американцы такого случая упустить не могли, ведь ослабление и уничтожение ПВО вероятного противника является базовым элементом их военной стратегии.



Если мы правы насчет истинных целей американского удара (а сомневаться в этом не приходится) и не ошибаемся в количестве пораженных комплексом «Панцирь-С1» ракет (официальные данные российского Генштаба – 23 пораженные цели из 25 пусков), то у американцев сейчас очень много головной боли. И ожидать от них каких-то более решительных действий тем более не стоит: они наверняка отложат любые серьёзные акции до получения результатов анализа и рекомендаций по прорыву и уничтожению обновленной, гораздо более устойчивой сирийской ПВО.



Опустим момент с поражением американцами объектов, на которых якобы производилось или складировалось химическое оружие. Как отметили уже многие комментаторы, это как минимум крайне безответственно по отношению к тем самым мирным сирийцам, о которых так печется Пентагон.



Резюмируя изложенное выше, хочу предположить, что в ближайшее время нам не стоит ожидать больших всплесков активности на сирийском направлении. Это связано как с озвученными выше причинами, так и с тем, что схватка за Восточную Гуту американцами и их союзниками проиграна американцами вчистую, и они наверняка предпочтут сосредоточиться на анализе новой информации, чтобы быть готовыми на случай нового успешного наступления сирийской армии.



Отдельно отметим и ту элегантность, с которой Дональд Трамп провернул на… Извините, довольно сложно подобрать нужное слово… В общем, ту элегантность, с которой он прокатился на своих союзниках Терезе и Эмманюэле.



Но не стоит думать, что все наши военные риски и кризисы на этом закончились. Провокации перед ЧМ ещё будут, и самое главное направление, где нам стоит их ждать, – Донбасс.



И там, вероятно, будет ещё тяжелее, потому что в ЛДНР официально мы новую технику поставить не можем. А в старой у «шумеров» слишком большое преимущество. И там может быть очень жарко… Кажется, можно ненадолго перевести дух: американские удары по Сирии состоялись, были достаточно успешно отражены, а СМИ всех уровней высказали первое, самое важное, «аргументированное и компетентное» мнение по этому поводу. Из всего шума, сопровождавшего американскую военную акцию, начали выкристаллизовываться небольшие массивы достоверной информации. Кажется, что уже можно вынести какое-то суждение по этому поводу, не впадая в грех суесловия.Чем мы сейчас и попробуем заняться.Прежде всего стоит отметить главное, хотя на этом обычно и не очень заостряют внимание комментаторы: США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии «с целью минимизировать последствия и избежать жертв среди россиян». Это ещё не официальное признание многополярности, за которую так ратует Россия. Но это уже многополярность де-факто, когда бывший гегемон ещё пытается играть привычную роль, но понимает, что пьеса уже изменилась.Слово «договорняк», которое сейчас часто фигурирует в СМИ и соцсетях в качестве одной из основных характеристик данного инцидента, на самом деле хорошо описывает произошедшее. Но справедливо и то, что с кем попало американцы не договариваются, и даже на ельцинскую Россию, у которой было едва ли не больше ядерных боеголовок, чем у нынешней, им было глубоко наплевать: не было никаких «договорняков» по Югославии и по Ираку, и никакие протесты не помогли Москве остановить применение силы в ответ на провокации – то с якобы «этническими чистками» сербов, то с «пробиркой» Колина Пауэла.Даже более поздняя Россия, уже практически ставшая на путь осознанного противостояния Западу, не смогла предотвратить военный разгром Ливии.И вот наметился качественный перелом – нас уже предупреждают, а маршруты своих ракет выстраивают таким образом, что случайно не задеть российские подразделения, дислоцированные в Сирии.Сравнительно недавно я уже писал о том, что дело закончится примерно таким образом. В этот вариант развития событий отлично укладывался и израильский удар по сирийской авиабазе T4, необходимый для расфокусировки внимания наиболее «человеколюбивых» западных СМИ, остервенело требующих наказать Асада за якобы имевшую место химическую атаку в Думе, и сорок восемь часов, взятых Трампом на раздумье, и отправка авианосного соединения к берегам Сирии, которое все ещё в пути. Трамп, надо признать, провел довольно неплохой раунд одурачивания собственных «ястребов», формально демонстрируя решимость, а де-факто спуская дело на тормозах и сводя на нет угрозу перерастания конфликта в полноценную войну двух ядерных сверхдержав.Кстати, хотелось бы успокоить тех, кто считает, что самое страшное ещё впереди: вот дойдет авианосец «Гарри Трумэн» до берегов Сирии, и ужо тогда начнется! Исключать этого, конечно, ничего нельзя, но здравый смысл подсказывает, что если бы действительно хотели начать полноценный конфликт, то не стали бы распыляться и выпускать пар в свисток, а повременили бы с ударом до подхода «Трумэна», чтобы сделать его действительно массированным и смертоносным.Ещё одним важным следствием имевшего место инцидента стало первое за многие десятилетия успешной противостояние средств ПВО средствам воздушного нападения.Понятно, что мы можем говорить лишь об условном успехе. Очень сложно сказать, как справились бы старенькие «Буки» и С-125 с атакой, поддержанной авиацией, антирадарными ракетами и средствами РЭБ. Можно даже с уверенностью говорить о том, что такого оглушительного успеха достичь наверняка бы не удалось.Но ведь и сирийские ПВО при всей помощи России — пока ещё далеко не эшелонированный крымский, калининградский или московский редут. Там нет своих самолетов ДРЛО, РЭБ, качественного и мощного истребительного парка, которые могли бы уравнять шансы с самым вооруженным и искушенным противником. А значит, мы имеем право говорить об относительно равном столкновении, в котором сирийские ПВО проявили себя отлично.Возможно, одной из причин этого относительного, но важного успеха стало наличие в сирийских ПВО новых российских комплексов «Панцирь-С1», прикрывших своих более старших собратьев от удара и позволивших тем сосредоточиться на своей работе. А значительное количество американских ракет, пораженных «Панцирями», свидетельствует о том, что именно сирийские средства ПВО, прикрывающие военно-воздушные базы, и были одной из приоритетных целей американского удара. Но это и понятно, американцы такого случая упустить не могли, ведь ослабление и уничтожение ПВО вероятного противника является базовым элементом их военной стратегии.Если мы правы насчет истинных целей американского удара (а сомневаться в этом не приходится) и не ошибаемся в количестве пораженных комплексом «Панцирь-С1» ракет (официальные данные российского Генштаба – 23 пораженные цели из 25 пусков), то у американцев сейчас очень много головной боли. И ожидать от них каких-то более решительных действий тем более не стоит: они наверняка отложат любые серьёзные акции до получения результатов анализа и рекомендаций по прорыву и уничтожению обновленной, гораздо более устойчивой сирийской ПВО.Опустим момент с поражением американцами объектов, на которых якобы производилось или складировалось химическое оружие. Как отметили уже многие комментаторы, это как минимум крайне безответственно по отношению к тем самым мирным сирийцам, о которых так печется Пентагон.Резюмируя изложенное выше, хочу предположить, что в ближайшее время нам не стоит ожидать больших всплесков активности на сирийском направлении. Это связано как с озвученными выше причинами, так и с тем, что схватка за Восточную Гуту американцами и их союзниками проиграна американцами вчистую, и они наверняка предпочтут сосредоточиться на анализе новой информации, чтобы быть готовыми на случай нового успешного наступления сирийской армии.Отдельно отметим и ту элегантность, с которой Дональд Трамп провернул на… Извините, довольно сложно подобрать нужное слово… В общем, ту элегантность, с которой он прокатился на своих союзниках Терезе и Эмманюэле.Но не стоит думать, что все наши военные риски и кризисы на этом закончились. Провокации перед ЧМ ещё будут, и самое главное направление, где нам стоит их ждать, – Донбасс.И там, вероятно, будет ещё тяжелее, потому что в ЛДНР официально мы новую технику поставить не можем. А в старой у «шумеров» слишком большое преимущество. И там может быть очень жарко… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 48 Источник Похожие новости «Нельзя проверить»: Москва и Вашингтон дали несовместимые описания ракетной атаки Зачем американцы били по Сирии «Наказать за Сирию»: США опять расширяют антироссийские санкции

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