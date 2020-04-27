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Как мир спасается русскими песнями на карантине: После финна и испанцев музыкальную эстафету подхватил австралийский хор

27 апреля 2020, 16:10  •  179 • В мире
Мир спасается русскими песнями на карантине. После финна и испанцев музыкальную эстафету подхватил австралийский хор. Участники коллектива Dustyesky исполнили военную композицию "На поле танки грохотали".
Участники австралийского мужского хора Dustyesky поделились новым роликом, в котором спели советскую военную композицию "На поле танки грохотали", передаёт RT.
Члены коллектива из города Маллумбимби не знают русского, однако это им совсем не помешало. Они выучили текст песни на слух, а её смысл узнали из перевода.
Один из участников Эндрю Свэйн, который стоял у истоков Dustyesky, разъяснил цель хора следующими словами:
Мы приносим песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы почувствовали любовь и радость.
Видеозаписью в Telegram также поделилась журналистка Анастасия Попова.
За душу берёт и сама песня, и как старательно её исполнили, - написала она.
В период самоизоляции всё больше иностранцев обращаются к русскому музыкальному репертуару. Ранее финский оперный певец, облачившись в форму полицейского, исполнил композицию "Я люблю тебя, жизнь".
Затем эстафету подхватили испанцы. Они спели песню Виктора Цоя и группы "Кино" "Когда твоя девушка больна".

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