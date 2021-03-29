Как Минобороны не афиширует масштаб потерь в Сирии • 254 • Аналитика С 2015 года в Сирии погибли 112 военнослужащих. Такие данные привёл первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Однако есть и альтернативная статистика, в которой счёт погибших в Сирии россиян идёт уже на сотни. Минобороны же старательно умалчивает цифры потерь. Сюжет: Армия Военная операция в Сирии проводится Российскими вооружёнными силами с 30 сентября 2015 года. Изначально было заявлено, что цель её – воздушная поддержка сирийской армии в противодействии террористическим группировкам. Однако потом неоднократно фиксировались факты участия российских подразделений в сухопутных операциях. А в таких случаях потерь избежать крайне сложно. Но информацию о погибших россияне наверняка воспримут негативно, что не лучшим образом повлияет на престиж военного командования. Так что информация с самого начала строго дозировалась. О гибели военнослужащих военные чины публично говорили только в тех случаях, когда факт уже был предан огласке через другие источники. Такую скрытность отчасти можно объяснить военно-тактическими соображениями. Любыми публикациями о деталях военной операции могут воспользоваться иностранные разведки. Однако результаты расследований гибели российских военных в Сирии (если такие расследования проводились) не публикуются и спустя годы. Это наводит на подозрение, что военачальники могут скрывать таким образом собственную некомпетентность. Ведь о некоторых единичных инцидентах всё же были опубликованы исчерпывающие сведения. Почему же это не стало обычной практикой? Секретные материалы В прошлом году министр обороны Сергей Шойгу упомянул погибших в Сирии российских военных, но общей цифры не обозначил. Вспомнил тех, о чьей гибели было известно ранее: пилота бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, старшего лейтенанта Александра Прохоренко и майора Романа Филипова. Справка Россия признала потерянными в Сирии 15 единиц техники, в том числе два Су-24М, по одному Су-25СМ,Су-33, МиГ-29К, Ил-20, Ан-26 и Су-30СМ. Из вертолётов – по одному Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 и по два Ми-8АМТШ и Ми-35М. Кроме того, глава военного ведомства пафосно пообещал, что «память об этих и других солдатах Отечества, исполнивших в Сирии свой воинский долг до конца, будет жить вечно». Но пока что истории героев хранят только секретные документы. Не афишировать данные о погибших военнослужащих в военном ведомстве начали 12 лет назад. До 2009 года каждый месяц публиковалась официальная статистика происшествий и преступлений. Сегодня даже сложно поверить, что Минобороны могло быть настолько открытым. Командиры не могли утаить ни ЧП на полигоне, ни драки в казармах, в результате которых погибали или получали травмы военнослужащие. Теперь такая информация понемногу стекается к правозащитникам. Но проверить факты из официальных источников зачастую невозможно. Что касается потерь в Сирии, то глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев в сентябре 2018 года приводил точно такие же цифры – 112 человек. Отставной генерал даже привёл структуру этих потерь. Тогда выяснилось, что почти половина смертей связана с падением самолётов Ан-26 и Ил-20. Напомним, что Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Предварительной причиной катастрофы была названа техническая неисправность. По данным Министерства обороны России, на борту воздушного судна находились 39 военнослужащих. Ил-20 с 15 военными на борту погиб под «дружественным огнём» противовоздушной обороны Сирии 17 сентября 2018 года. В Минобороны тогда заявили, что обстрел преднамеренно спровоцировали истребители Израиля, которые «подставили» под ракетный удар российский самолёт-разведчик. Военные Израиля в ответ заявили, что сирийцы вели «обширный и неточный огонь». Впрочем, сенаторы постарались преподать информацию в позитивном ключе. Было отмечено, что потери в Сирии оказались значительно меньше тех, что отмечены за первые три года войны в Афганистане, где погибли порядка 4,8 тыс. воинов-интернационалистов. Анатолий Цыганок Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования – Если сравнивать потери с Афганистаном, то, конечно, они гораздо меньше: там за 10 лет войны погибли более 15 тыс. человек. И этому несколько причин. В Афганистане Советская армия реально контролировала 80% территории, тогда как в Сирии российские части находятся исключительно на военных базах и уничтожают отдельные цели. Также нужно принимать во внимание, что появились технологии, которые позволяют уничтожать противника дистанционно, не рискуя жизнями солдат и офицеров. По всей видимости, российское командование в сухопутных операциях на самых опасных направлениях использует бойцов ЧВК, которые не являются военнослужащими и не попадают в статистику потерь. Также непонятно положение военных советников. Это, возможно, позволяет скрывать истинное число потерь, но в любом случае не думаю, что цифры занижаются на несколько порядков. Альтернативные данные Если анализировать сообщения мировых СМИ, то российские потери в Сирии могут быть значительно выше. Так, только в 2017 году сообщалось о гибели 131 россиянина. Речь, правда, шла главным образом о наёмниках, которые официально не числятся в штате Министерства обороны России. В 2018 году сообщалось, что в результате авиаудара сил США только за один день погибли около 200 представителей российских частных компаний. Можно предположить, что официальная статистика Минобороны, которой ведомство делится с депутатами, не учитывает не только бойцов ЧВК, но и военных советников. А в этом статусе в Сирии зачастую работают высокопоставленные военачальники. Например, в августе прошлого года погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Таким образом, в списке погибших по итогам прошлого года должно быть уже как минимум 113, а не 112 фамилий. Впрочем, списки никогда и не публиковались, зачастую речь идёт об обезличенных цифрах. Этот порядок едва не был нарушен благодаря СМИ. После начала войны в Сирии они стали публиковать фотографии свежих могил военнослужащих из разных регионов России. В том числе «Наша Версия» выезжала на питерский погост в ноябре 2019 года. В материале «За семью могилами» наш автор указал, как однотипные могилы разом заняли целый квартал – около 1200–1600 захоронений. Лишь некоторым разрешили поставить надгробия. Всё указывало на захоронение добровольцев, воевавших в Сирии и в Донбассе. Впрочем, Минобороны скоро нашло выход. Большинство погибших в Сирии стали хоронить в военном некрополе в Мытищах, который, по сути, является режимным объектом. Говорят, что для погибших в Сирии выделили специальную аллею. Членов семей пускают по предоставлению документов, подтверждающих родство. Правда, побродить по дорожкам мемориала можно в составе экскурсионных групп, но на секретную аллею смотрители никого не пустят. В российских СМИ упоминаются 120 военных, погибших в Сирии. Вот инциденты 2020 года: 18 августа 2020 года при возвращении российской колонны из Дейр-эз-Зора сработало самодельное взрывное устройство. В Минобороны подтвердили, что в результате нападения погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, находившийся в Сирии в качестве военного советника. Пострадавший при взрыве сержант Михаил Мильшин позже скончался в госпитале имени Бурденко. Кому усложнит жизнь облегчённый доступ чиновников к банковской тайне? 22 июня 2020 года в Сирии погиб сотрудник Центра специального назначения ФСБ подполковник Антон Копейкин. Обстоятельства его смерти не назывались. В честь Копейкина решили назвать одну из школ в Белгородской области. 11 марта 2020 года на горном участке трассы Аль-Кадмус – Банияс грузовой автомобиль с российской базы Хмеймим съехал с дороги и врезался в придорожную постройку. В результате аварии погиб российский контрактник. 1 февраля 2020 года при выполнении задания в Сирии погибли четверо сотрудников Центра спецназа ФСБ – капитан Дмитрий Минов, лейтенант Всеволод Трофимов, майор Руслан Гимадиев, майор Булат Ахматьянов Источник: РБК В тайгу с Шойгу Сергей Шойгу уже не первый раз сопровождает Путина в поездках в тайгу. Как ни крути, выбор товарища говорит о многом (фото: kremlin.ru) Фото отдыха Владимира Путина в сибирской тайге обошли все СМИ. Внимание как россиян, так и иностранцев (президент РФ – фигура международного масштаба, от деталей поведения которого зависит мировая политика) привлекло многое: здоровый вид, бодрая походка и всё та же склонность к экстриму – глава государства почаёвничал на морозе, не обращая внимание на холод, и лично управлял вездеходом. Но всё же не меньше внимания, пожалуй, стоило бы обратить на спутника президента. Сергей Шойгу уже не первый раз сопровождает Путина в поездках в тайгу. Как ни крути, выбор товарища говорит о многом. Скажем, с Алексеем Кудриным Путин знаком намного дольше, но с ним вместе на отдых не выезжает. Или с Антоном Силуановым. А ведь поездка в сибирскую глушь – это ещё и возможность поговорить о многом, так сказать вдали от чужих ушей. В общем, если прежде иностранные советологи узнавали расклад сил в Кремле по тому, кто стоит рядом с генсеком на Мавзолее, то теперь и гадать не надо – президент всё показывает сам. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





В пассив можно записать и стоимость ремонта семи самолётов, включая два новых Су-35, которые попали под миномётный удар по аэродрому Хмеймим. Международные специалисты, оценивая стоимость восстановления техники в денежном эквиваленте, называют сумму порядка 300 млн долларов. 254 Источник Похожие новости "Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии В США доказывают, что все мировые войны развязали русские Пандемия превращается для Европы в идеальный шторм Собчак и маньяк — ах, какая пара! История Христо Грозева: как связаны расследователь английской Bellingcat и убитый в Германии чеченский боевик Не укради и не соблазни — новый этап в борьбе с коррупцией Новости партнеров