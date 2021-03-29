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Как Минобороны не афиширует масштаб потерь в Сирии
29 марта 2021, 09:15 • 254 • Аналитика
С 2015 года в Сирии погибли 112 военнослужащих. Такие данные привёл первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Однако есть и альтернативная статистика, в которой счёт погибших в Сирии россиян идёт уже на сотни. Минобороны же старательно умалчивает цифры потерь.
Сюжет: Армия
Военная операция в Сирии проводится Российскими вооружёнными силами с 30 сентября 2015 года. Изначально было заявлено, что цель её – воздушная поддержка сирийской армии в противодействии террористическим группировкам. Однако потом неоднократно фиксировались факты участия российских подразделений в сухопутных операциях. А в таких случаях потерь избежать крайне сложно. Но информацию о погибших россияне наверняка воспримут негативно, что не лучшим образом повлияет на престиж военного командования. Так что информация с самого начала строго дозировалась. О гибели военнослужащих военные чины публично говорили только в тех случаях, когда факт уже был предан огласке через другие источники.
Такую скрытность отчасти можно объяснить военно-тактическими соображениями. Любыми публикациями о деталях военной операции могут воспользоваться иностранные разведки. Однако результаты расследований гибели российских военных в Сирии (если такие расследования проводились) не публикуются и спустя годы. Это наводит на подозрение, что военачальники могут скрывать таким образом собственную некомпетентность. Ведь о некоторых единичных инцидентах всё же были опубликованы исчерпывающие сведения. Почему же это не стало обычной практикой?
Секретные материалы
В прошлом году министр обороны Сергей Шойгу упомянул погибших в Сирии российских военных, но общей цифры не обозначил. Вспомнил тех, о чьей гибели было известно ранее: пилота бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, старшего лейтенанта Александра Прохоренко и майора Романа Филипова.
Россия признала потерянными в Сирии 15 единиц техники, в том числе два Су-24М, по одному Су-25СМ,Су-33, МиГ-29К, Ил-20, Ан-26 и Су-30СМ. Из вертолётов – по одному Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 и по два Ми-8АМТШ и Ми-35М.
В пассив можно записать и стоимость ремонта семи самолётов, включая два новых Су-35, которые попали под миномётный удар по аэродрому Хмеймим. Международные специалисты, оценивая стоимость восстановления техники в денежном эквиваленте, называют сумму порядка 300 млн долларов.
Кроме того, глава военного ведомства пафосно пообещал, что «память об этих и других солдатах Отечества, исполнивших в Сирии свой воинский долг до конца, будет жить вечно». Но пока что истории героев хранят только секретные документы.
Не афишировать данные о погибших военнослужащих в военном ведомстве начали 12 лет назад. До 2009 года каждый месяц публиковалась официальная статистика происшествий и преступлений. Сегодня даже сложно поверить, что Минобороны могло быть настолько открытым. Командиры не могли утаить ни ЧП на полигоне, ни драки в казармах, в результате которых погибали или получали травмы военнослужащие. Теперь такая информация понемногу стекается к правозащитникам. Но проверить факты из официальных источников зачастую невозможно.
Что касается потерь в Сирии, то глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев в сентябре 2018 года приводил точно такие же цифры – 112 человек. Отставной генерал даже привёл структуру этих потерь. Тогда выяснилось, что почти половина смертей связана с падением самолётов Ан-26 и Ил-20.
Напомним, что Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Предварительной причиной катастрофы была названа техническая неисправность. По данным Министерства обороны России, на борту воздушного судна находились 39 военнослужащих. Ил-20 с 15 военными на борту погиб под «дружественным огнём» противовоздушной обороны Сирии 17 сентября 2018 года. В Минобороны тогда заявили, что обстрел преднамеренно спровоцировали истребители Израиля, которые «подставили» под ракетный удар российский самолёт-разведчик. Военные Израиля в ответ заявили, что сирийцы вели «обширный и неточный огонь».
Впрочем, сенаторы постарались преподать информацию в позитивном ключе. Было отмечено, что потери в Сирии оказались значительно меньше тех, что отмечены за первые три года войны в Афганистане, где погибли порядка 4,8 тыс. воинов-интернационалистов.
Альтернативные данные
Если анализировать сообщения мировых СМИ, то российские потери в Сирии могут быть значительно выше. Так, только в 2017 году сообщалось о гибели 131 россиянина. Речь, правда, шла главным образом о наёмниках, которые официально не числятся в штате Министерства обороны России. В 2018 году сообщалось, что в результате авиаудара сил США только за один день погибли около 200 представителей российских частных компаний.
Можно предположить, что официальная статистика Минобороны, которой ведомство делится с депутатами, не учитывает не только бойцов ЧВК, но и военных советников. А в этом статусе в Сирии зачастую работают высокопоставленные военачальники. Например, в августе прошлого года погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Таким образом, в списке погибших по итогам прошлого года должно быть уже как минимум 113, а не 112 фамилий.
Впрочем, списки никогда и не публиковались, зачастую речь идёт об обезличенных цифрах. Этот порядок едва не был нарушен благодаря СМИ. После начала войны в Сирии они стали публиковать фотографии свежих могил военнослужащих из разных регионов России. В том числе «Наша Версия» выезжала на питерский погост в ноябре 2019 года. В материале «За семью могилами» наш автор указал, как однотипные могилы разом заняли целый квартал – около 1200–1600 захоронений. Лишь некоторым разрешили поставить надгробия. Всё указывало на захоронение добровольцев, воевавших в Сирии и в Донбассе. Впрочем, Минобороны скоро нашло выход. Большинство погибших в Сирии стали хоронить в военном некрополе в Мытищах, который, по сути, является режимным объектом. Говорят, что для погибших в Сирии выделили специальную аллею. Членов семей пускают по предоставлению документов, подтверждающих родство. Правда, побродить по дорожкам мемориала можно в составе экскурсионных групп, но на секретную аллею смотрители никого не пустят.
В российских СМИ упоминаются 120 военных, погибших в Сирии. Вот инциденты 2020 года:
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