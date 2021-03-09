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Как министрами России становились случайные люди: Соратник Ельцина раскрыл правду о 90-х

09 марта 2021, 18:05  •  229 • Политика
Первый и единственный вице-президент России рассказал, как в 90-е годы Ельцин выбирал людей на должности министров.
Почему министрами в России в 90-е годы становились случайные люди? Правду о событиях тех лет раскрыл в интервью первый и единственный вице-президент России Александр Руцкой.
По его словам, в июне 1991 года, после выборов Бориса Ельцина президентом РСФСР, правительство страны возглавлял профессионал своего дела - бывший зампред Совмина СССР Иван Силаев. Однако после августовского путча и ГКЧП Силаев впал в немилость. Ельцин убрал его под предлогом того, что тот не проявил решительности в кризисной ситуации.
И тут началась чехарда: Бочаров, Гайдар, Бурбулис... Кадровая политика по формированию правительства РСФСР была по меньшей мере возмутительной,
- рассказал Александр Руцкой рамках проекта RT "Незабытые истории".
Он отметил, что на руководящие посты в важнейших ведомствах назначались молодые люди, которые не имели ни жизненного, ни профессионального опыта работы. Более того, некоторые не имели даже отраслевого образования, подчеркнул Руцкой, комментируя ситуацию.

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