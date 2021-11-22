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Как минимум пять человек погибли и 40 пострадали: что известно о наезде на пешеходов в Висконсине

22 ноября 2021, 14:50  •  121 • В мире
В результате наезда автомобиля на участников праздничного парада в штате Висконсин погибли как минимум пять человек, не менее 40 пострадали. Из видеозаписей очевидцев следует, что водитель кроссовера на большой скорости проехал по маршруту пешеходного парада, сбив множество его участников. В полиции города отмечают, что данные о пострадавших могут измениться.
 
AFP © Getty Images
 

Как минимум пять человек погибли и более 40 пострадали в результате наезда автомобиля на участников праздничного парада в городе Уокеша в штате Висконсин.

«На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 получили ранения. Однако по мере поступления дополнительной информации эти цифры могут измениться. Многие самостоятельно добрались до местных больниц. Подозреваемый был задержан полицией», — говорится в официальном заявлении.

По данным полиции, инцидент произошёл около 16:39 по местному времени (01:39 мск). Ежегодный парад в Уокеше проводится при спонсорстве городской Торговой палаты каждое воскресенье перед отмечающимся в США Днём благодарения. Сообщается, что в этом году парад проходил в 59-й раз.

В социальных сетях размещено несколько видеозаписей инцидента и предшествующих ему событий. Незадолго до наезда красный кроссовер предполагаемого виновника засняли движущимся вдоль парада на большой скорости. При этом водитель проехал в опасной близости от маленького ребёнка, который стоял на обочине.

На других записях видно, что автомобиль на большой скорости продолжает ехать по ходу движения парада, сбивая при этом участников мероприятия. В полиции уточнили, что один из офицеров предпринял попытку остановить автомобиль, открыв огонь. В результате стрельбы никто не пострадал.

Вскоре после инцидента глава полиции города Дэн Томпсон в ходе пресс-конференции заявил, что автомобиль совершил наезд как минимум на 20 человек, в том числе на детей. Он добавил, что в результате инцидента есть жертвы, не уточнив при этом подробностей. Позднее цифры о количестве пострадавших неоднократно менялись.

Как сообщает CNN со ссылкой на местные больницы, как минимум 28 человек находятся под наблюдением врачей после инцидента. В детский госпиталь доставили 15 пациентов. Центр Aurora Medical сообщил о 13 пострадавших, трое из которых в критическом состоянии.

Кроме того, как сообщает CNBC, подозреваемый в наезде может иметь уголовное прошлое. По сведениям канала, задержанный может быть причастен к инциденту с применением холодного оружия, который произошёл незадолго до наезда на участников парада.

По данным Архиепархии Милуоки, среди пострадавших при наезде есть один католический священник, группа прихожан и учащиеся городской католической школы.

В полиции также заявили, что часть главной улицы города, где произошёл наезд, будет закрыта до полудня понедельника. Магазины и заведения в этой части города также должны временно прекратить работу.

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Школы города также будут закрыты 22 ноября. Решение о возобновлении занятий в последующие дни будет принято в течение понедельника.

СМИ также сообщили, что в Белом доме следят за ситуацией в Висконсине. CNN цитирует неназванного представителя американской администрации, который заявил, что о происшествии было доложено президенту Джо Байдену.

Отметим, что в США в 2021 году произошло несколько других инцидентов с наездом автомобилей на группы пешеходов. В мае машина въехала в толпу возле одного из ресторанов в Хьюстоне, штат Техас. В результате инцидента погибла одна женщина, ещё несколько человек получили травмы.

По данным полиции, совершивший наезд водитель сделал это намеренно. Отмечается, что он пытался скрыться с места аварии, но позднее вернулся и был взят под стражу. По данным местных СМИ, незадолго до наезда у ресторана произошла драка.

В марте три человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Ещё шесть человек получили ранения.

По данным полиции, за рулём автомобиля находился 71-летний мужчина. Сбитыми пешеходами оказались бездомные, которые жили в импровизированном палаточном городке, который был выстроен на тротуаре в одном из городских тоннелей.

В январе в городе Портленд, расположенном в штате Орегон, автомобилист сбил группу пешеходов и велосипедистов. В результате его действий погиб один человек, девять пострадали.

Как писали СМИ, полиция увидела в действиях водителя желание сбить людей. При этом автомобиль разгонялся от 80 до 100 км/ч.

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