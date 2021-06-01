Как Михаил Ведерников пытается улучшить экономическое положение Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, мэр Пскова Иван Цецерский, депутат Госдумы от региона Александр Козловский получили переводом деньги от признанного иностранным агентом журналиста издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина. По букве закона, если политики захотят снова принять участие в выборах, они должны указывать свою связь с иноагентами. Но руководство Псковской области уже отказалось это делать. Выходит, закон, как говорится, писан не для всех. Впрочем, некоторые факты из жизни губернатора Михаила Ведерникова, методы его хозяйствования являются лишний раз тому подтверждением.

Сестрам по серьгам

Главный редактор издания «Псковская губерния» Денис Камалягин** был признан иноагентом за гонорары от издания-иноагента «Север.Реалии»*, сообщала также признанная иноагентом «Медуза».

Денис Камалягин тщетно пытался доказать в суде, что две из трех приписываемых ему публикаций написаны другим автором, а сам он только давал комментарии. Камалягин сообщил, что отправил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову 99 рублей, депутату Госдумы Александру Козловскому - 100. Кроме того, он перевел по 30 рублей на счета «Медиа60» (издает все районные газеты Псковской области) и «Медиацентр60» (в него входят информагенство, две онлайн-газеты, радио). Свои действия он объяснил тем, что «любой человек или организация могут получить деньги от иностранного агента, знающего номер телефона, к которому привязана карта».

Разная трактовка законов

Переводы были оформлены в середине января 2021 года. Позже Государственная дума приняла закон о лицах, аффилированных с иностранными агентами.

Согласно документу, граждане, получающие от иноагентов деньги, при участии в выборах должны указывать на свою связь с ними. Упоминание аффилированности с иноагентом должно занимать не менее 15% площади агитационных материалов. Перед выступлениями на митингах и собраниях кандидаты также должны озвучить, что связаны с иностранным агентом.

Аффилированными также считаются и те, кто входил или входит в состав органов НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения либо являлся его учредителем, руководителем или работником. Кроме того, аффилированны с иноагентом оказываются граждане, которые занимаются политической деятельностью и получали при этом деньги или имущество от первых.

Денис Камалягин рассказал, что губернатор, глава администрации и депутат вернули ему деньги назад после того, как он рассказал о своем переводе. Тем не менее по закону это не снимает с них ответственности.

Кроме того, по закону он должен одобрить возврат денег, но к нему по этому поводу никто не обращался.

Впрочем, псковские власти заявили, что не будут отчитываться о деньгах, полученных от журналиста Дениса Камалягина.

Как пояснил, сославшись на закон, советник губернатора по информационной политике Антон Сергеев, в случае перевода средств от иноагента-физлица отчитываться нужно только в том случае, если получатель вел политическую деятельность в интересах иностранного государства или приобрел что-либо на эти средства в интересах кого-либо: «Если этого нет, то всё остальное - словоблудие».

Словом, псковские власти отмахнулись от журналиста как от осенней, надоедливой мухи. Оно и понятно, как все должно было закончиться, да только уж очень демонстративно это сделано. Но это, наверное, уже стиль работы чиновников.

Богатый опыт, широкие взгляды

У самого Михаила Ведерникова партийная и политическая карьера некоторое время успешно сочеталась с бизнесом.

В 2000 году он вступил в партию «Единство», вскоре возглавил молодежное «Единство» Ленинградской области, в 2001-2005 гг. - депутат муниципального собрания Выборгского района Ленобласти, в 2005 - 2009 гг. - депутат городского совета Выборга. В 2007-2010 годах - замруководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

При этом по данным СПАРК, Ведерников значился директором и совладельцем фирмы «Термостат» (специализировалась в сфере оптовой торговли), генеральным директором салона красоты «Гарант», директором и совладельцем туристического агентства «Балтик тур» в Выборге.

Потом были годы работы в администрации президента. Некоторое время Ведерников курировал Северо-Кавказский округ. С февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова (курировал Калининградскую область). Назначение Михаила Ведерникова на должность губернатора Псковской области приветствовалось многими политологами.

По словам главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, Ведерников — сильный управленец с богатым опытом и «широкими навыками и взглядами», поэтому его назначение главой региона вполне закономерно. В 2018 году Михаил Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области.

В тоже время, как сообщают СМИ, методы, которыми Михаил Ведерников устанавливал свою власть в регионе, заставляли задуматься. По мнению члена партии «Яблоко» и новгородского депутата Льва Шлосберга, их кандидат не случайно снялся с выборов. Предшествовал этому серьезный разговор в кабинете Ведерникова, где на представителя «Яблока» откровенно давили.

Так это или нет, доподлинно не известно, но то, что Ведерников знаком со специфическими методами убеждения, факт. В 2005 году в Выборге тогда еще депутат муниципального собрания Выборгского района Михаил Ведерников и его брат Николай оказались задержаны правоохранительными органами, заведено уголовное дело за похищение человека.

Следствие считало, что братья Ведерниковы под угрозой применения насилия принудили бизнесмена Дмитрия Заиграева сесть в их автомобиль, вывезли в лес и избили. При этом братья требовали от Заиграева 600 долларов и три принадлежащих ему микроавтобуса. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и Ведерниковы были задержаны в момент передачи денег.

Потом эта история как-то тихо закончилась, что дальше случилось с уголовным делом неизвестно. Источник в прокуратуре высказал предположение, что потерпевший просто забрал свое заявление.

Интересно, что после назначения Михаила Ведерникова губернатором Псковской области, когда об этой истории стало известно, сам Заиграев заявил, что конфликт был, но он сильно раздут журналистами. Такое очевидное желание не помнить зла наводит на мысль, что подобные «беседы» с партнерами для Михаила Ведерникова в те времена могли быть привычными.

Борьба с бедностью

Четыре года назад политологи, комментируя назначение Михаила Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области, отмечали, что ему достался тяжелый регион, «в котором слишком много нерешенных предыдущим губернатором проблем (до этого регионом руководил Андрей Турчак, ныне первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»). По словам руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачёва, в регионе нет ни алмазов, ни чернозема, ни хороших дорог, нужных для развития туризма. Это ведет к депопуляции, бегству из области молодежи и общей депрессии.

Что собственно, и происходит. В прошлом году, по данным Псковстата, наблюдалось ежемесячное сокращение промышленного производства с апреля, а максимальные темпы сокращения отмечены в ноябре. Правда при сокращении промышленного производства в целом в 2020 году в Псковской области отмечался рост в добычи полезных ископаемых (за год она увеличилась на 10,3%).

Увеличивается и госдолг региона. Так, в ноябре 2016 году при Андрее Турчаке он составлял 14 миллиардов 697 миллионов рублей. Госдолг Псковской области на 1 марта 2021 года составил 19 млрд 390 млн рублей, и за месяц вырос на 354 млн рублей.

Два года назад Лев Шлосберг замечал, что ключевой проблемой Псковской области была и остается бедность.

Да, в прошлом году администрация Псковской области поставила перед собой амбициозную задачу: снизить уровень бедного населения в два раза по сравнению с показателями 2017 года за ближайшие 10 лет. Утверждена и опубликована на официальном портале региональная программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума», горизонт исполнения - 2030 год.

Правда мерилом определения беден человек или у него достаточный доход, является прожиточный минимум — это чуть больше 12 тысяч рублей в месяц.

Программа предусматривает обеспечение индексации заработной платы работников бюджетной сферы, минимального уровня оплаты труда работников организаций, расположенных на территории области, формирование и ведение реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума, предоставление государственной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, выплату различных пособий и еще ряд подобного рода пунктов.

Иными словами, в основном чиновники намерены проиндексировать уже выплачиваемые пособия, выявить новых нуждающихся и выплачивать полагающиеся им средства. Что касается развития экономики области, создания новых рабочих мест, условий для развития бизнеса, то все остается достаточно туманным.

Михаил Ведерников в одном из интервью говорил о том, что активно развивается Великолукский электротехнический кластер, неплохие показатели по сельскому хозяйству — Великолукский мясокомбинат, молочный комбинат. И, конечно, особая экономическая зона — Моглино — это перспективный драйвер.

Но это то, что может быть в будущем. Пока же Псковская область занимает 68 место в демографическом рейтинге регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -2,6%), и Псков - 99-100-е место (из 100) в рейтинге городов по уровню развития государственно-частного партнерства Национального центра ГЧП.

Странные закупки

В тоже время несмотря на, прямо скажем, непростое экономическое положение, чиновники не особо пытались сократить свои расходы. Вот, например, какая информация опубликована на сайте штаба оппозиционера Алексея Навального (работа штаба приостановлена с 26 апреля).

Там представлены пять самых бессмысленных и бесполезных закупок администрации Псковской области в 2019 году.

• Например, более полумиллиона рублей администрация потратила на бумажные и полиэтиленовые пакеты для подарков.

• 1 млн 170000 рублей пошло на аренду автомобиля с водителем в Москве. Как замечено, из аэропорта на аэроэкспрессе или такси ехать губернатору и его замам не с руки, подавай внедорожник.

• 2 миллиона рублей направлено на покупку цветов.

• Религиозная литература — полторы сотни книг, а также подарочные карты Псковской области, ежедневники и блокноты потянули еще почти на 3 миллиона рублей. А ведь это три квартиры для сирот или владельцев аварийного жилья!

• Ну и наконец, были приобретены для непонятных целей горшки для холодца, фоторамки, электрочайники и термосы — более 20 наименований из магазина «Всё для дома».

За 2019 год на все эти траты ушло почти 8 миллионов рублей. Вместо, например, капитального ремонта 2 километров дорог.

В общем, надежду на скорое улучшение экономическое положение области все это не вселяет. Местным жителям остается только верить в светлое обещанное будущее и попытаться не роптать. Хотя и ропот всегда можно назвать словоблудием. Проще прекратить всякую дискуссию, которая чиновникам не нравится.