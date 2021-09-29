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Как Меркель "поимела" Украину: эксперт с телеэкрана рассказал об истинных отношениях Киева с западными партнерами

29 сентября 2021, 10:15  •  279 • Политика
Ангела Меркель. Фото: snapshot-photography / F.Boillot / www.globallookpress.com
Власти Незалежной в угоду русофобской позиции позволяли союзникам действовать против интересов страны
На Украине принято считать Германию под управлением канцлера Ангелы Меркель главным партнером. По словам экономиста Юрия Атаманюка, с этим не поспоришь: Меркель, действительно, ставила Киев во все удобные ей позы.
"Так, как Меркель "сделала" Украину или "поимела" ее, (…) не сделал ни один из наших так называемых партнеров. Другое дело, что мы позволили это сделать, потому что это такой "акт" – если один не захочет, то другой не вскочит. Киев же хотел, чтобы его так "сделали" и планомерно в эту позу становился",
– высказался эксперт в эфире телеканала "Наш". 
Он пояснил, что у Киева была возможность создать газотранспортный консорциум между Германией, Украиной и Россией, что решило бы проблему энергетической безопасности страны. Другой вариант – заключить "Газпромом" прямые контракты по поставке газа по выгодной цене – именно по такому пути пошла сейчас Венгрия.
Но украинская власть предпочла держаться русофобской позиции, и Меркель ее за это жестко наказала:
"На сегодняшний день Германия забрала наш транзит. Она контролирует через немецкую компанию нашу крупнейшую монополию – железную дорогу. Она получила от нас миллион высококвалифицированных мигрантов",
– перечислил Атаманюк.
Причем второй важнейший украинский партнер – США – поступает аналогично. На словах высказывает поддержку, а на деле даже не думает об Украине. Это ярко продемонстрировал Дж Байден, выступая на днях с трибуны ООН. Перечисляя главные заботы Вашингтона, он назвал Китай, Афганистан и защиту секс-меньшинств. Про Украину не было ни слова.
Так что теперь Киеву, чтобы получить поддержку Белого дома, нужно официально признать Украину территорией, которая населена мазохистами, получающими удовольствие от того, как их все "имеют". По мнению эксперта, от нового канцлера ФРГ ждать иного отношения тоже не приходится. В лучшем случае заявления об "обеспокоенности" ситуацией на Украине сменятся на "глубокую обеспокоенность". Но Киев сам себя поставил в такую позицию.
Ранее президент Владимир Зеленский наградил главу правительства Германии орденом за "остановку российского вторжения".

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