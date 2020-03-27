Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопас...
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот"...
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулас...
Главная / Аналитика

Как менялась цена на нефть в разные годы: динамика с начала 80-х до наших дней

27 марта 2020, 11:35  •  104 • Аналитика

Сегодня, когда для россиян новости о динамике стоимости «черного золота» являются не менее актуальными, чем известия с мирового коронавирусного «фронта», многие аналитики в поисках ответа на вопрос о причинах и продолжительности нынешнего ценового кризиса на рынках энергоносителей обращаются к опыту прошлых лет. Что ж, там и вправду можно отыскать кое-какие подсказки.


Прежде всего стоит вспомнить, что говорить о каком-либо нефтяном ценообразовании как таковом можно начиная с 70-х годов ХХ века. То есть с обрушения монополии на добычу и продажу энергоносителей со стороны пресловутых «Семи сестер» (крупнейших транснациональных корпораций, до этого полностью контролировавших отрасль и рынок), а также возникновения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В немалой степени более гибкой ценовой политике способствовало и появление в 1983 году на мировых товарно-сырьевых биржах нефтяных фьючерсов, обусловившее влияние на стоимость энергоносителей финансового рынка.



Что происходило со стоимостью нефтяного барреля за последние сорок лет и почему? Пика своего первого этапа роста «черное золото» достигло к 1980 году, перевалив в цене за 35 долларов за баррель. После 1973 года был подъем фантастический. Тому способствовали, помимо упомянутых выше изменений самого рынка, несколько политических событий на Ближнем Востоке: антишахская революция в Иране и последовавшая затем ирано-иракская война. Кроме того, в отместку за поддержку Западом в «Войне Судного дня» Израиля арабские страны по максимуму постарались перекрыть ему потоки «черного золота».

При этом добывать нефть бросились все – включая страны, раньше об этом и не помышлявшие. Норвегия и Британия начинают бурение шельфа Северного моря, Мексика – разработку громадного месторождения Кантарел. В то же время Советский Союз вплотную приступил к эксплуатации нефтяных залежей Западной Сибири. Неудивительно, что к 1980 году предложение на нефтяных рынках начало превышать спрос. Вполне закономерно, что баррель пошел вниз, причем все стремительнее. Первый глобальный «обвал» стоимости произошел в 1986 году — и именно из-за перепроизводства.

С 1987 по 1999 год цена на нефть держалась на уровне ниже 20 долларов за баррель с небольшими колебаниями. Особенно ускорилось «скольжение» вниз после разгрома Ирака американцами в 1991 году. Дал знать о себе и азиатский экономический кризис. В итоге в 1998 стоимость барреля дошла до 12 долларов.

Последствия в виде «дефолта» большинство россиян ощутило на себе. Возврат к цифрам, напоминавшим прежнюю цену, начался в 2000 году. Причина была в новом экономическом подъеме Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая. Впрочем, ценовую отметку в 35 долларов за баррель «черное золото» перешагнуло только в 2004 году, начав стремительный и неуклонный рост.

Исторический для нефтяных цен рубеж в 100 долларов за баррель был преодолен в 2008 году. В США начался ипотечный кризис, впоследствии переросший в мировой. Изначально это дало сырьевым рынкам импульс для стремительного роста, однако уже к концу того же года наступила глобальная рецессия, сказавшаяся на них, естественно, самым пагубным образом. Конец года рынки энергоносителей встретили четырехлетним минимумом цен, за баррель нефти давали немногим более 40 долларов. К следующему году ее стоимость вернулась к 60 с небольшим долларам.

Золотым временем для нефтяников стали 2011-2013 годы. Занимавшая немалую долю на рынке Ливия была чуть ли не стерта с лица земли в целях «установления демократии», на Ближнем Востоке полыхала «арабская весна», а неутомимые китайские товарищи, творя свое экономическое чудо, требовали все больше и больше энергоносителей. Цена «черного золота» стабильно держалась выше сотни долларов за баррель до 2014 года, когда произошел очередной спад.

Кто виноват? Причин несколько. Это и «выскочившие» со своей сланцевой нефтью американцы, и замедление роста экономики Поднебесной, и общемировое падение спроса на энергоресурсы, и длительное нежелание участников рынка (того же ОПЕК) сокращать объемы добычи.

Все это в совокупности и привело к тому, что уже в 2015 году баррель снова подешевел вполовину. Нынешней, называемой кое-кем катастрофической цены в 30 долларов баррель уже достигал в начале 2016 года. Потом потихоньку вернулся к 40 и начал неспешно «карабкаться» выше», прибавив в 2017 году с 56 до 64 долларов, а в 2018-2019 годах уверенно закрепившись в ценовом диапазоне 60-70 долларов за баррель. И тут наступил 2020 год…

Те, кто склонен винить в происходящем сейчас обрушении цен на энергоносители исключительно несговорчивость нашей страны, либо глубоко заблуждаются, либо лукавят сознательно. Эпидемия коронавируса с едва ли не полным прекращением авиасообщения, изоляцией стран, остановкой предприятий и остальными сопутствующими проблемами обвалила бы их совершенно неминуемо. Что делать теперь? Ждать. И надеяться на то, что за всемирным кризисом, каким бы свирепым и всеобъемлющим он ни был, неизбежно наступит новый подъем. В том числе и для нефтяных рынков.
Александр Харалужный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
26 марта 2020, 06:35
Самолёт альпийских лугов
25 марта 2020, 21:35
Казус-2020: социалистические выходные в капиталистическом государстве
27 марта 2020, 07:35
Страшные мартовские годовщины
27 марта 2020, 07:35
Звёзды, полосы, восходящее солнце, гиперзвук и многообещающие планы
26 марта 2020, 12:35
«Попытка спрятаться от спутника»: маскировка и космические системы слежения
26 марта 2020, 18:35
Т-90 «Бхишма»: как Индия создаёт танки на базе российских технологий
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои...
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-...
27 марта 2020, 03:35
Соросята объявили Украине войну. Финансовую
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2020, 09:35
Украина массово закупает автомобили и ставит экспортные рекорды
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
23 марта 2020, 09:35
"Никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай": экономист о большой игре элит
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
22 марта 2020, 10:35
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
23 марта 2020, 17:35
"Час расплаты наступил, и пусть кровь смоет русскую грязь"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.