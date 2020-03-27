Как менялась цена на нефть в разные годы: динамика с начала 80-х до наших дней • 104 • Аналитика

Сегодня, когда для россиян новости о динамике стоимости «черного золота» являются не менее актуальными, чем известия с мирового коронавирусного «фронта», многие аналитики в поисках ответа на вопрос о причинах и продолжительности нынешнего ценового кризиса на рынках энергоносителей обращаются к опыту прошлых лет. Что ж, там и вправду можно отыскать кое-какие подсказки.



Прежде всего стоит вспомнить, что говорить о каком-либо нефтяном ценообразовании как таковом можно начиная с 70-х годов ХХ века. То есть с обрушения монополии на добычу и продажу энергоносителей со стороны пресловутых «Семи сестер» (крупнейших транснациональных корпораций, до этого полностью контролировавших отрасль и рынок), а также возникновения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В немалой степени более гибкой ценовой политике способствовало и появление в 1983 году на мировых товарно-сырьевых биржах нефтяных фьючерсов, обусловившее влияние на стоимость энергоносителей финансового рынка.







Что происходило со стоимостью нефтяного барреля за последние сорок лет и почему? Пика своего первого этапа роста «черное золото» достигло к 1980 году, перевалив в цене за 35 долларов за баррель. После 1973 года был подъем фантастический. Тому способствовали, помимо упомянутых выше изменений самого рынка, несколько политических событий на Ближнем Востоке: антишахская революция в Иране и последовавшая затем ирано-иракская война. Кроме того, в отместку за поддержку Западом в «Войне Судного дня» Израиля арабские страны по максимуму постарались перекрыть ему потоки «черного золота».



При этом добывать нефть бросились все – включая страны, раньше об этом и не помышлявшие. Норвегия и Британия начинают бурение шельфа Северного моря, Мексика – разработку громадного месторождения Кантарел. В то же время Советский Союз вплотную приступил к эксплуатации нефтяных залежей Западной Сибири. Неудивительно, что к 1980 году предложение на нефтяных рынках начало превышать спрос. Вполне закономерно, что баррель пошел вниз, причем все стремительнее. Первый глобальный «обвал» стоимости произошел в 1986 году — и именно из-за перепроизводства.



С 1987 по 1999 год цена на нефть держалась на уровне ниже 20 долларов за баррель с небольшими колебаниями. Особенно ускорилось «скольжение» вниз после разгрома Ирака американцами в 1991 году. Дал знать о себе и азиатский экономический кризис. В итоге в 1998 стоимость барреля дошла до 12 долларов.



Последствия в виде «дефолта» большинство россиян ощутило на себе. Возврат к цифрам, напоминавшим прежнюю цену, начался в 2000 году. Причина была в новом экономическом подъеме Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая. Впрочем, ценовую отметку в 35 долларов за баррель «черное золото» перешагнуло только в 2004 году, начав стремительный и неуклонный рост.



Исторический для нефтяных цен рубеж в 100 долларов за баррель был преодолен в 2008 году. В США начался ипотечный кризис, впоследствии переросший в мировой. Изначально это дало сырьевым рынкам импульс для стремительного роста, однако уже к концу того же года наступила глобальная рецессия, сказавшаяся на них, естественно, самым пагубным образом. Конец года рынки энергоносителей встретили четырехлетним минимумом цен, за баррель нефти давали немногим более 40 долларов. К следующему году ее стоимость вернулась к 60 с небольшим долларам.



Золотым временем для нефтяников стали 2011-2013 годы. Занимавшая немалую долю на рынке Ливия была чуть ли не стерта с лица земли в целях «установления демократии», на Ближнем Востоке полыхала «арабская весна», а неутомимые китайские товарищи, творя свое экономическое чудо, требовали все больше и больше энергоносителей. Цена «черного золота» стабильно держалась выше сотни долларов за баррель до 2014 года, когда произошел очередной спад.



Кто виноват? Причин несколько. Это и «выскочившие» со своей сланцевой нефтью американцы, и замедление роста экономики Поднебесной, и общемировое падение спроса на энергоресурсы, и длительное нежелание участников рынка (того же ОПЕК) сокращать объемы добычи.



Все это в совокупности и привело к тому, что уже в 2015 году баррель снова подешевел вполовину. Нынешней, называемой кое-кем катастрофической цены в 30 долларов баррель уже достигал в начале 2016 года. Потом потихоньку вернулся к 40 и начал неспешно «карабкаться» выше», прибавив в 2017 году с 56 до 64 долларов, а в 2018-2019 годах уверенно закрепившись в ценовом диапазоне 60-70 долларов за баррель. И тут наступил 2020 год…



Те, кто склонен винить в происходящем сейчас обрушении цен на энергоносители исключительно несговорчивость нашей страны, либо глубоко заблуждаются, либо лукавят сознательно. Эпидемия коронавируса с едва ли не полным прекращением авиасообщения, изоляцией стран, остановкой предприятий и остальными сопутствующими проблемами обвалила бы их совершенно неминуемо. Что делать теперь? Ждать. И надеяться на то, что за всемирным кризисом, каким бы свирепым и всеобъемлющим он ни был, неизбежно наступит новый подъем. В том числе и для нефтяных рынков. Сегодня, когда для россиян новости о динамике стоимости «черного золота» являются не менее актуальными, чем известия с мирового коронавирусного «фронта», многие аналитики в поисках ответа на вопрос о причинах и продолжительности нынешнего ценового кризиса на рынках энергоносителей обращаются к опыту прошлых лет. Что ж, там и вправду можно отыскать кое-какие подсказки.Прежде всего стоит вспомнить, что говорить о каком-либо нефтяном ценообразовании как таковом можно начиная с 70-х годов ХХ века. То есть с обрушения монополии на добычу и продажу энергоносителей со стороны пресловутых «Семи сестер» (крупнейших транснациональных корпораций, до этого полностью контролировавших отрасль и рынок), а также возникновения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В немалой степени более гибкой ценовой политике способствовало и появление в 1983 году на мировых товарно-сырьевых биржах нефтяных фьючерсов, обусловившее влияние на стоимость энергоносителей финансового рынка.Что происходило со стоимостью нефтяного барреля за последние сорок лет и почему? Пика своего первого этапа роста «черное золото» достигло к 1980 году, перевалив в цене за 35 долларов за баррель. После 1973 года был подъем фантастический. Тому способствовали, помимо упомянутых выше изменений самого рынка, несколько политических событий на Ближнем Востоке: антишахская революция в Иране и последовавшая затем ирано-иракская война. Кроме того, в отместку за поддержку Западом в «Войне Судного дня» Израиля арабские страны по максимуму постарались перекрыть ему потоки «черного золота».При этом добывать нефть бросились все – включая страны, раньше об этом и не помышлявшие. Норвегия и Британия начинают бурение шельфа Северного моря, Мексика – разработку громадного месторождения Кантарел. В то же время Советский Союз вплотную приступил к эксплуатации нефтяных залежей Западной Сибири. Неудивительно, что к 1980 году предложение на нефтяных рынках начало превышать спрос. Вполне закономерно, что баррель пошел вниз, причем все стремительнее. Первый глобальный «обвал» стоимости произошел в 1986 году — и именно из-за перепроизводства.С 1987 по 1999 год цена на нефть держалась на уровне ниже 20 долларов за баррель с небольшими колебаниями. Особенно ускорилось «скольжение» вниз после разгрома Ирака американцами в 1991 году. Дал знать о себе и азиатский экономический кризис. В итоге в 1998 стоимость барреля дошла до 12 долларов.Последствия в виде «дефолта» большинство россиян ощутило на себе. Возврат к цифрам, напоминавшим прежнюю цену, начался в 2000 году. Причина была в новом экономическом подъеме Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая. Впрочем, ценовую отметку в 35 долларов за баррель «черное золото» перешагнуло только в 2004 году, начав стремительный и неуклонный рост.Исторический для нефтяных цен рубеж в 100 долларов за баррель был преодолен в 2008 году. В США начался ипотечный кризис, впоследствии переросший в мировой. Изначально это дало сырьевым рынкам импульс для стремительного роста, однако уже к концу того же года наступила глобальная рецессия, сказавшаяся на них, естественно, самым пагубным образом. Конец года рынки энергоносителей встретили четырехлетним минимумом цен, за баррель нефти давали немногим более 40 долларов. К следующему году ее стоимость вернулась к 60 с небольшим долларам.Золотым временем для нефтяников стали 2011-2013 годы. Занимавшая немалую долю на рынке Ливия была чуть ли не стерта с лица земли в целях «установления демократии», на Ближнем Востоке полыхала «арабская весна», а неутомимые китайские товарищи, творя свое экономическое чудо, требовали все больше и больше энергоносителей. Цена «черного золота» стабильно держалась выше сотни долларов за баррель до 2014 года, когда произошел очередной спад.Кто виноват? Причин несколько. Это и «выскочившие» со своей сланцевой нефтью американцы, и замедление роста экономики Поднебесной, и общемировое падение спроса на энергоресурсы, и длительное нежелание участников рынка (того же ОПЕК) сокращать объемы добычи.Все это в совокупности и привело к тому, что уже в 2015 году баррель снова подешевел вполовину. Нынешней, называемой кое-кем катастрофической цены в 30 долларов баррель уже достигал в начале 2016 года. Потом потихоньку вернулся к 40 и начал неспешно «карабкаться» выше», прибавив в 2017 году с 56 до 64 долларов, а в 2018-2019 годах уверенно закрепившись в ценовом диапазоне 60-70 долларов за баррель. И тут наступил 2020 год…Те, кто склонен винить в происходящем сейчас обрушении цен на энергоносители исключительно несговорчивость нашей страны, либо глубоко заблуждаются, либо лукавят сознательно. Эпидемия коронавируса с едва ли не полным прекращением авиасообщения, изоляцией стран, остановкой предприятий и остальными сопутствующими проблемами обвалила бы их совершенно неминуемо. Что делать теперь? Ждать. И надеяться на то, что за всемирным кризисом, каким бы свирепым и всеобъемлющим он ни был, неизбежно наступит новый подъем. В том числе и для нефтяных рынков. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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