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Как Макрон может захватить лидерство в ЕС: Эксперт раскрыл, что стоит за словами о "смерти мозга" НАТО

19 ноября 2019, 09:09  •  5 • Политика
У Макрона есть все шансы захватить лидерство в Евросоюзе, уверен международный эксперт Алексей Мартынов. "Он предлагает не только французам, но и всей Европе некий новый взгляд, новую парадигму, вразрез с существующей русофобской", - объясняет эксперт.
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО и необходимости создания европейской армии вызвали гневную реакцию генсека альянса Йенса Столтенберга и осуждение канцлера Германии Ангелы Меркель. По мнению директора Института новейших государств и международного эксперта Алексея Мартынова, у французского президента есть все шансы захватить лидерство в Евросоюзе.
Эксперт отмечает, что в нынешние времена не так часто можно услышать от крупных европейских политиков и лидеров европейских стран трезвый анализ происходящих в мире процессов. На этом фоне весьма показательными являются рассуждения Макрона о том, что из себя представляет НАТО, будет ли военный блок защищать Францию, и если да, то может ли он с этим справиться.
"Его мысль в том, что никакое НАТО Францию и французов не защитит. Францию и французов защитят только сами французы", - поясняет Мартынов позицию Макрона.
И эта мысль, продолжает эксперт, плавно переходит в мысль о необходимости создания европейской армии. Похожие предложения ранее выдвигала Германия, однако сейчас Берлин сильно сдал свои позиции, указывает Мартынов.
"У Макрона есть все шансы перехватить инициативу и лидерство в Евросоюзе, потому что все эти заявления в этом контексте. И он предлагает не только французам, но и всей Европе некий новый взгляд, новую парадигму, вразрез с существующей такой русофобской, людоедской линией диалог с Россией", - сказал эксперт в интервью Nation News.

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