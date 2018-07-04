Как мадам «Цэ» на шпильках прошагала к госсекретам

Карине из Молдавии по фамилии на «Цэ» немногим за сорок. Она была успешным топ-менеджером в огромной российской энергетической компании - «Интер РАО». Входила в состав Правления. Носила каблуки на высокой шпильке, дизайнерские платья, перемещалась по столице на дорогих автомобилях и вращалась в среде высокопоставленных российских чиновников своей отрасли, обладая 2 паспортами: румынским и российским.

Впрочем, румынского паспорта женщина так стеснялась, что публичного признания о его наличии журналисты добились лишь от внешнеполитического ведомства Бухареста.

Международный скандал начал разгораться, когда члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан задержали сотрудники ФСБ. Это случилось 14 июня, а стало известно об этом спустя пять дней.

В чем ее обвиняют? Шпионаж в пользу Румынии. И вот для чего бывшей сотруднице проекта «IRIS-Moldova» запрещенного в России американского фонда USAID понадобилась физическая близость к схемам поставки электроэнергии в Крым и Донбасс.

Одно темное пятно в биографии, и всплывают причинно-следственные связи, мотивация. Американские спецы из USAID по цветным революциям ставят задачу: собрать материалы и передать члену НАТО Румынии.

Картина следующая: на американцев Карина официально работала юристом с 1996 по 1999 годы, затем пару лет в сфере юриспруденции с бывшим мужем, и только потом, через пост секретаря совета директоров «Молдавской ГРЭС» проникла в «Интер РАО ЕЭС».

И сразу на руководящую должность.

Год «дирижировала» географическим направлением «Украина, Молдова, Румыния», еще год - повыше - «Европой». Следом, в 2012 году - очередное повышение.

Карина долго не выдавала себя. Враждебную деятельность заметили при полном содействии главы «Интер РАО» Бориса Ковальчука и тут же «схлопнули».

Кстати, никакого «воя» иностранные партнеры на ее счет не поднимают. Значит, есть причины. И дипломатично выдерживают паузу, что свойственно делам подобного масштаба.

Главе государства «безусловно, конечно» было доложено о задержании Цуркан.

Что же именно могла передать Западу госпожа Цуркан?

«Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается, какие есть проблемы, какие схемы», - цитируются источники в спецслужбах.

Оперативная разработка Карины Цуркан шла больше года.

Также известно, что накануне задержания Цуркан, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук инициировал проверку расходования денежных средств в компании. Связано ли это с делом подозреваемой – неизвестно. Компетентный источник РИА «SM-News» подтверждает вклад Ковальчука в выявление и поимку Цуркан.

Источник РИА «SM-News» объяснил - почему враждебную деятельность Цуркан не заметили сразу.

«Задачей Цуркан было внедриться в высшие органы управления «Интер РАО», чтобы получить доступ к важной информации и оказывать влияние на принятие решений, противоречащих интересам РФ. И только после назначения членом Правления компании она активизировала деятельность», - объяснил источник.

Источник: sm-news.ru

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