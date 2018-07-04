Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гройсман пригрозил обратиться в ВСУ для борьбы с контрабандой
Дальневосточный прорыв: названы возможные сроки начала строительства транспортно...
Индо-Тихоокеанский регион: США в пространстве двух океанов
ГПУ расследует выплату премий руководству «Нафтогаза» за победу в споре с «Газпр...
Главная / В России

Как мадам «Цэ» на шпильках прошагала к госсекретам

04 июля 2018, 20:09  •  152 • В России

Карине из Молдавии по фамилии на «Цэ» немногим за сорок. Она была успешным топ-менеджером в огромной российской энергетической компании - «Интер РАО». Входила в состав Правления. Носила каблуки на высокой шпильке, дизайнерские платья, перемещалась по столице на дорогих автомобилях и вращалась в среде высокопоставленных российских чиновников своей отрасли, обладая 2 паспортами: румынским и российским.

Впрочем, румынского паспорта женщина так стеснялась, что публичного признания о его наличии журналисты добились лишь от внешнеполитического ведомства Бухареста.

Международный скандал начал разгораться, когда члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан задержали сотрудники ФСБ. Это случилось 14 июня, а стало известно об этом спустя пять дней.

В чем ее обвиняют? Шпионаж в пользу Румынии. И вот для чего бывшей сотруднице проекта «IRIS-Moldova» запрещенного в России американского фонда USAID понадобилась физическая близость к схемам поставки электроэнергии в Крым и Донбасс.

Одно темное пятно в биографии, и всплывают причинно-следственные связи, мотивация. Американские спецы из USAID по цветным революциям ставят задачу: собрать материалы и передать члену НАТО Румынии.

Картина следующая: на американцев Карина официально работала юристом с 1996 по 1999 годы, затем пару лет в сфере юриспруденции с бывшим мужем, и только потом, через пост секретаря совета директоров «Молдавской ГРЭС» проникла в «Интер РАО ЕЭС».

И сразу на руководящую должность.

Год «дирижировала» географическим направлением «Украина, Молдова, Румыния», еще год - повыше - «Европой». Следом, в 2012 году - очередное повышение.

Карина долго не выдавала себя. Враждебную деятельность заметили при полном содействии главы «Интер РАО» Бориса Ковальчука и тут же «схлопнули».

Кстати, никакого «воя» иностранные партнеры на ее счет не поднимают. Значит, есть причины. И дипломатично выдерживают паузу, что свойственно делам подобного масштаба.

Главе государства «безусловно, конечно» было доложено о задержании Цуркан.

Что же именно могла передать Западу госпожа Цуркан?

«Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается, какие есть проблемы, какие схемы», - цитируются источники в спецслужбах.

Оперативная разработка Карины Цуркан шла больше года.

Также известно, что накануне задержания Цуркан, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук инициировал проверку расходования денежных средств в компании. Связано ли это с делом подозреваемой – неизвестно. Компетентный источник РИА «SM-News» подтверждает вклад Ковальчука в выявление и поимку Цуркан.

Источник РИА «SM-News» объяснил - почему враждебную деятельность Цуркан не заметили сразу.

«Задачей Цуркан было внедриться в высшие органы управления «Интер РАО», чтобы получить доступ к важной информации и оказывать влияние на принятие решений, противоречащих интересам РФ. И только после назначения членом Правления компании она активизировала деятельность», - объяснил источник.

Источник: sm-news.ru

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
152
Источник
Похожие новости
04 июля 2018, 11:54
«Под силу перехват любой цели»: на что способна новейшая российская дальнобойная ракета
03 июля 2018, 22:54
Специальные средства: какие поправки ФСБ предлагает внести в закон о шпионских устройствах
04 июля 2018, 11:54
Плата за качество: Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав нового образца

04 июля 2018, 20:09
Матвиенко призналась в любви к китайской кухне и опере
03 июля 2018, 18:09
Трамп попросил Путина о встрече с глазу на глаз
04 июля 2018, 00:39
Бастрыкин провел совещание с сирийскими коллегами на базе Хмеймим
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 июня 2018, 08:39
Киев и Кишинёв обсчитались. В «российской колонне» не хватает БТР
02 июля 2018, 08:10
Милое личико на флаге латышских националистов
29 июня 2018, 15:09
Сделка с Путиным: США выведут войска из Сирии
29 июня 2018, 20:24
Валентин Катасонов. Реформы проводит верхушка холуёв по приказу МВФ
03 июля 2018, 18:09
Пиарщица, «вычищавшая ватников» - КП: «Написала это на эмоциях»
29 июня 2018, 08:39
Тихая угроза, переигрывающая подводный флот России в отсутствие реализации проекта «Хаски»
03 июля 2018, 06:55
Миллионы стволов с Украины. Стреляющий ад для Европы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.