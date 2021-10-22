Как Лукашенко планирует остаться у власти: объяснил эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Бацька решает для себя, какая роль будет ему отведена в новой конфигурации руководства Республикой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался бы от идеи вносить поправки в Конституцию страны, если бы не обещания, данные Москве. Теперь бацька работает над тем, как ему сохранить за собой руководство Республикой. Поэтому он так вцепился в создание Всебелорусского народного собрания.

Такое мнение высказал любитель майданов политобозреватель Валерий Карбалевич, покинувший Белоруссию в июле нынешнего года после обысков в американском "Радио Свобода* (признано СМИ-иноагентом в РФ), с которым он сотрудничает.

"Процесс идет, и я думаю, что запланированный референдум в феврале состоится и в Белоруссии будет новая Конституция", – сказал эксперт "Независимой газете".

Он предположил, что сейчас затормозился процесс разработки проекта Основного закона вследствие того, что Александр Григорьевич для себя еще не решил, какую роль в новой структуре власти будет отведена ему.

"С одной стороны, как бы есть некие обязательства, наверное перед Россией, о том, что транзит необходим. С другой стороны, уходить он не хочет. Отсюда эти бесконечные колебания", – считает Карбалевич.

По его мнению, бацька мечется между тем, что он хочет сохранить сильную президентскую власть, но и ограничить ее ВНС. Лукашенко пытается разрешить эти дилеммы, чтобы не допустить разбалансировки органов управления государством, убежден обозреватель.

Карбалевич выдвинул свою версию, зачем лидер нации создает Всебелорусское народное собрание.

"Дело в том, что в классической схеме разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную нет места Лукашенко, вот поэтому он придумал еще один институт, который бы был влиятельным и контролировал президента", – сказал эксперт.

Ранее ряд аналитиков и СМИ уже высказывали свои теории в отношении создания ВНС, полностью совпадающие с точкой зрения Карбалевича. Например, оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец полагает, что члены нового органа не будут никем избираться, в него войдут исключительно сторонники Лукашенко, которые наделят бацьку пожизненными полномочиями.



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