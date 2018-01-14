Как «Лолита» - Порошенко в ФСБ жаловался

«...К антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей Партии регионов. В интересах России занимаюсь привлечением крупных иностранных инвестиций на заводы «Рошен» (Липецкая область» и «Богдан» (Нижегородская область), создаю и предоставляю рабочие места россиянам, своевременно и в полном объеме выплачиваю налоги...»

В размеренную цирковую программу Незалежной с ежедневными премьерами, дающими повод для публикаций и зажигательных телеэфиров, стремительно ворвался грузинский колорит, разорвав информполе сенсацией.

Нет, я не о Саакашвили. Его присутствие на арене стало уже рутинным. Зрада (предательство - укр.) пришла откуда не ждали. Грузинский телеканал Рустави-2 опубликовал расписки Петра Порошенко, которые он якобы дал ФСБ 3 февраля 2007 года. Судя по контексту, он был задержан в питерском международном аэропорту «Пулково» пограничниками, которые принесли ему прискорбную весть о запрете въезда в Россию. Чем Петр Алексеевич был дюже опечален и попросил разъяснить ему причины такого решения, написав заявление аж на имя директора ФСБ.

Грузинский телеканал опубликовал расписки Петра Порошенко, которые он якобы дал ФСБ 3 февраля 2007 года. Фото: Телеканал "Рустави-2"

И этим же числом датируется еще один документ за подписью Петра Порошенко, в котором он обещает не вредить государственным интересам России: «Обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ». В углу на заявлении стоит пометка: «К материалам ДОР Лолита». То есть, дело оперативной разработки человека с псевдонимом «Лолита». Не сдержала она слова, получается, пидманула-пидвела.

Впрочем, не факт, что опубликованные расписки - настоящие. По крайней мере, в одной из них допущена фактологическая неточность. Петр Порошенко пишет: «Регулярно посещаю Санкт-Петербург, где проживают родители жены моего старшего сына - Алексея». Алексей действительно женат на уроженке Ленинграда Юлии Алихановой. Но свадьбу они сыграли в 2013 году. А познакомились, как пишет украинская пресса, не раньше 2011-го. Может до этого времени у Порошенко-младшего была другая пассия из Питера, которую он именовал супругой?

И этим же числом датируется еще один документ за подписью Петра Порошенко, в котором он обещает не вредить государственным интересам России. Фото: Телеканал "Рустави-2"

А может эти «документы» - происки недоброжелателей, состряпавших фейк. В первую очередь, конечно, на ум приходит Михаил Саакашвили - так легче привязать историю к грузинскому телеканалу. Однако, вполне возможно, что «Лолита» - это какое-то личное послание или намек, который может распознать только сам Петр Порошенко.