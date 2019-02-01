Как личный врач Буша-старшего спасал маму Бориса Ельцина

Скоро уже два года, как комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера расследует «дело о русских хакерах» (когда Москва якобы помогла Дональду Трампу стать хозяином Белого дома). Все это время следователям задавали только один вопрос: а хоть какие-то реальные доказательства «влияния России на выборы в США» есть? И вот свидетельства тайных переговоров Кремля и Белого дома на столь щекотливую тему неожиданно найдены. Правда, относятся они к 1992 году и всплыли в рассекреченных архивах недавно умершего экс-президента Джорджа Буша-старшего, который возглавлял Штаты в то время. Республиканец мечтал избраться на второй срок (но тщетно), его горячо поддерживал тогдашний президент России Борис Ельцин.

И было отчего: Буш хоть и принял капитуляцию СССР в холодной войне, но проявил какое-никакое рыцарство. В самые тяжелые годы «шоковой терапии» (жесткого перехода к рынку) помогал нашей стране гуманитарной помощью; старшее поколение до сих пор называет куриные окорчка «ножки Буша». Впрочем, имелись и личные причины: когда пожилая мать Ельцина тяжело заболела, Буш прислал в Москву для её лечения лучших американских медиков (ни о чём таком СМИ никогда не писали).

Приводим новые фрагменты из архива 41-го президента США. Первую часть его стенограмм (где Буш намекает делегации вице-премьера РФ Егора Гайдара, что не против, если Россия присоединит Крым в ходе референдума), «КП» публиковала в предыдущем выпуске.

ТАЙНА СБИТОГО «БОИНГА»

Стенограмма телефонного разговора.

10 сентября 1992 года, 08:01-08:15 утра. Овальный кабинет, Белый дом.

Буш: Привет, Борис. Как ты? Рад тебя слышать.

Ельцин: Джордж, доброе утро. Я очень счастлив слышать твой голос и знаю, что ты занят и со временем у тебя сложно.

Буш: Да, это тяжелая [избирательная] кампания. Думаю, у нас всё будет хорошо. Схватка жаркая, и [по рейтингам] мы всё ещё позади.

Ельцин: Есть одна вещь, с которой я могу тебе помочь, мистер президент. Мы нашли новые материалы по рейсу KAL 007.

[Речь идёт о «Боинге» южнокорейских авиалиний, следовавшем из Нью-Йорка в Сеул. 1 сентября 1983 года из-за трагического стечения обстоятельств этот борт был сбит советским истребителем над Охотским морем после нарушения границы, все 269 находившихся на борту человек погибли.]

Я знаю, что 60% его пассажиров были американцами. Я готов передать тебе материалы, которые мы нашли. Допустим, одна из таких возможностей: несколько членов семей [погибших пассажиров] могут прибыть ко мне и обсудить это. Возвращаясь, они могут доставить тебе эти материалы, включая «чёрные ящики».

Буш: Это было бы очень хорошо. Давай обсудим, я переговорю с генералом Скоукрофтом [тогдашним советником президента США по нацбезопасности] и дам тебе знать.

Ельцин: Очень хорошо.

«КП»: в ноябре того же года Борис Николаевич всё-таки использовал «чёрные ящики» (и другие улики, ранее найденные советскими водолазами на месте крушения) для внешнеполитических целей. В ходе визита российского президента в Сеул досье на рейс KAL 007 было передано южнокорейской стороне как жест доброй воли. Ряд исследователей, однако, полагает, что уничтожение того самолёта было подстроено американскими спецслужбами, дабы «вскрыть» советскую противовоздушную оборону на Тихом океане.

В ТОКИО НЕ ПОЕДУ, ОСТРОВА — НАШИ

Ельцин: Ну, последние новости, что вчера я отложил визит в Японию и Корею. У нас, типа, затык по Курилам. Общественное мнение в Японии взбудоражено, и в России страсти тоже серьёзные. У нас нет позиции передать острова, и нет возможности для компромисса сейчас. Мне нужно время, пара месяцев, чтобы страсти остыли, и тогда, пожалуй, мы сможем перепланировать [этот визит].

Я говорил с Миядзавой вчера и с Ро Дэ У [тогдашними лидерами Японии и Южной Кореи]. Они не в восторге, да и я тоже. Но здесь в Москве я говорил с членами правительства, с Верховным советом [тогдашний парламент РФ], и с Советом по нацбезопасности, и все мы пришли к тому же выводу.

Ладно, к другой теме. Я послал два военных корабля в Персидский залив [где США недавно завершили Первую иракскую кампанию, начатую по инициативе Буша].

Буш: Видел. Думаю, это великолепное проявление солидарности и символ того, что Россия и США в равной мере вовлечены [в решение этой международной проблемы]. Спасибо тебе.

По первому вопросу — я, разумеется, понимаю твою позицию. Если бы только мы [США] могли помочь тебе с Миядзавой, мы попробуем. Учитывая накалённую обстановку, думаю, все поймут твоё промедление.

Ельцин: Ну, если бы ты смог спокойно поговорить с Миядзавой, объяснить ему, какие тут сильные волнения [из-за возможной передачи Курил], это бы помогло. Ро Дэ У мою позицию, вроде, понимает. Но из-за этих волнений компромисс сейчас невозможен. Если бы я согласился на что-нибудь, у меня не осталось бы ни шанса по прибытию в Москву — думаю, понимаешь, о чём я.

Буш: Борис, мы сделаем с японцами, что можем.

Ельцин: Спасибо.

КАК БУШ МАТЬ ЕЛЬЦИНА СПАС

Буш: Борис, позволь личный вопрос. Как там твоя матушка?

Ельцин. Спасибо тебе, Джордж, за мгновенный отклик. Спасибо, что выслал [для её лечения] своего личного терапевта и главного кардиохирурга флота США. Они были полезны, и их советы помогли. Как по ним, наше лечение было хорошим. Она частично оправилась. Сейчас может ходить. С божьей помощью, выздоровеет. Спасибо вам за человечность.

«КП»: мать Ельцина, Клавдия Васильевна, скончалась в следующем 1993 году в возрасте 85 лет. Ранее о том, что её лечили американцы из числа приближённых Буша, нигде не сообщалось.

Буш: Слушаю с восхищением. С тобой хорошо говорить. После выборов [в ноябре 1992 года], надеюсь, мы сможем встретиться и поболтать. [Госсекретарь] Джим Бейкер — он как раз только что вошёл — и генерал Скоукрофт шлют наилучшие пожелания.

Фрагмент стенограммы из рассекреченных архивов экс-президента Джорджа Буша-старшего

Ельцин: Спасибо, Джордж. Шлю приветы Бейкеру и Скоукрофту. Позволь ещё пару слов. Мы проходим через экономические реформы, намечены демократические преобразования. Мы их ни в коем случае не бросим. У нас будет хороший урожай, лучше, чем в прошлый год. Думаю, худшие трудности уже позади. Каких-либо вспышек народного гнева не ожидаем.

«КП»: до противостояния Ельцина с Верховным Советом, когда погибло свыше тысяче человек и танки били прямой наводкой по Белому дому, осталось чуть больше года.

Пожалуйста, передай наилучшие пожелания Барбаре от Наины [речь о жёнах двух президентов]. Протягиваю тебе свою руку. Хоть я всю жизнь был атеистом, воздаю молитвы богу за твоё переизбрание.

Буш: Борис, с твоей стороны это было щедрое предложение — принять участие в «Урагане» [возможно, речь идёт о Первой иракской кампании, которая официально называлась иначе: операция «Буря в пустыне»; также «Ураган» был кодовым названием одной из операций во время гражданской войны в Югославии на рубеже 1991-92 годов]. Не думаю, что нам нужно принимать твоё предложение. У нас там мощные силы. Но сам факт того, что ты это предлагаешь, имеет огромное значения для меня и для кого бы то ни было.

Ельцин: Ну, думаю, мы должны помогать друг другу, какая бы буря ни разыгралась. Приятно было говорить с тобой.

Буш: Удачи, сэр.

Ельцин: Спасибо. Пока, Джордж. Самой большой удачи тебе.

«КП»: на выборах-1992 Буш не смог переизбраться, но Ельцин выстроил прекрасные личные отношения с его преемником Клинтоном, публично именуя того «друг Билл».

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