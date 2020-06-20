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Как ЛГБТ-сообщество влияет на выборы президента Польши

20 июня 2020, 14:00  •  134 • В мире
Пора выкладывать на стол все карты
На 28 июня в Польше назначены президентские выборы, и действующий президент Анджей Дуда хочет переизбраться на второй срок как кандидат от правящей партии «Право и справедливость» (ПиС). Опросы показывают, однако, что Дуда уверенно выходит во второй тур, но там может проиграть. Среди избирателей много не определившихся с выбором предпочитаемого кандидата.
Если бы у правящих кругов не было опасений по поводу исхода выборов, они бы не торопились провести их даже в условиях эпидемии коронавируса, а лидер ПиС Ярослав Качиньский не пугал бы поляков тем, что в случае поражения Дуды стране грозит «тяжёлый политический, социальный и моральный кризис».
Исход второго тура президентских выборов в Польше предсказать невозможно
Для действующего президента Польши складывается ситуация, в которой пора выкладывать на стол все карты. Одной из них является позиция в отношении семьи. В Польше это теперь ещё и острый политический вопрос.
Польское общество не до конца утратило традиции католицизма; в целом оно достаточно консервативно и с осторожностью (если не сказать с неприязнью) относится к тому, что делается в Европе, где защита прав сексуальных меньшинств (извращенцев) порой доходит до неистовства. Лидеры «Права и справедливости» не раз показывали, что их политика – это политика сохранения семьи и поддержки рождаемости. Так, в прошлом году польские власти приняли решение о ежемесячной выплате 500 злотых (110-120 евро) на каждого ребёнка.
Однако одно дело практика поддержки рождаемости без критики пропаганды ЛГБТ и совсем другое – открытая политическая атака на апологию извращений. Такая атака – это вызов Европе наших дней, где однополые «браки» политиков и их демонстративное участие в гей-парадах стало признаком «цивилизованности». А тут Дуда взял и заявил, что брак – это неприкосновенный союз мужчины и женщины, что пропаганда «прав ЛГБТ» – более разрушительная идеология, чем большевизм (вполне польское сравнение).
Премьер-министр Люксембурга и его «вторая половина»...
...и «президент-гомофоб» из Польши
Польский президент сразу закрепил свою страну в конце списка государств-членов Евросоюза, ранжируемых по Индексу прав ЛГБТ. Реакция либеральных СМИ не заставила себя ждать, на что Дуда ответил, что его слова вырвали из контекста в рамках грязной политической борьбы, что на самом деле он «за разнообразие и равенство», но навязывать большинству под лживым предлогом толерантности мнение меньшинства не стоит. То есть подлил масла в огонь. Интересно, откуда у польского президента такая смелость?
С одной стороны, один из главных оппонентов Дуды – либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский из «Гражданской платформы» – надавал ЛГБТ-сообществу столько обещаний (например, сексуальное образование детей в школах), что тут надо занимать кардинально противоположную позицию. С другой стороны, не рискует ли польский президент, учитывая, что ЕС оказывает полякам миллиардную финансовую помощь, а сейчас как раз обсуждается новый долгосрочный бюджет Евросоюза? Однако в ПиС, похоже, уверены, что «наказать» Польшу Брюссель не сможет – ослабел Европейский союз как центр силы.
Польские правящие круги, связанные с партией Качиньского, давно дали понять, что они ориентируются во внешней политике не на Европу, а на США. Это подтверждается и военным сотрудничеством поляков с Америкой, и покупкой – в пику Германии – более дорогого, чем российский трубопроводный газ, американского СПГ, и многим другим. То есть делай как США, делай как Дональд Трамп!
И Анджей Дуда делает.
По примеру того, кто заявил «Америка прежде всего», он руководствуется принципом «Польша прежде всего», не оглядываясь на Европу с её толерантностью, которая и Трампу, и многим из его окружения, мягко говоря, не по вкусу. Например, вице-президент США Майкл Пенс – консервативный евангелист, ненавидящий геев и считающий, что гомосексуализм несовместим с военной службой; генеральный прокурор США Уильям Барр недавно заявил, что в Америке религия в осаде, что идёт её организованное разрушение, что враги религии из «прогрессистов» мобилизуют силы СМИ, поп-культуры, индустрии развлечений и учебных заведений для подрыва традиционного вероисповедования американцев и основанных на нём ценностей.
И Дуда, повторяем, делает, как Трамп, но при этом оставляет себе место для отступления, уверяя, что верует в толерантность: «Я верю в толерантность ко всем взглядам, поэтому, пожалуйста, перестаньте распространять fake news», – написал польский президент в своём «Твиттере», реагируя на критику после его слов о «необольшевистской» ЛГБТ-идеологии.
Дискуссия о том, что есть семья, что есть человек, стала в Польше элементом политической конъюнктуры. В этом смысле такая дискуссия лишена интереса. Заявив о своей вере в «толерантность» (в медицине это привыкание организма к наркотикам и ядам), действующий польский президент признал, что ЛГБТ-персонажи не только влияют на политическую борьбу в его стране, но и во многом определяют направляющие линии это борьбы.
Заглавное фото: REUTERS/Agencja Gazeta
Владимир КУДРЯВЦЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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