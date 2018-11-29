Как Латвию лишают русского начала

Латвийские русские и этнократия в Латвии

В ноябре Латвия отметила очередную годовщину своей независимости факельным шествием, когда среди 25-тысячной колонны шествовавших были люди, несшие знамена со свастикой. «От организаторов мероприятия не поступило возражений против участников шествия, у которых были эти флаги...» - прокомментировал инцидент пресс-секретарь рижской муниципальной полиции Том Садовскис. А организатор шествия, националист Райвис Дзинтарс пустился в рассуждения о том, что «у этого символа в Латвии другая история» и это и не свастика, а «громовой крест – перконкрустс», в тридцатые годы прошлого века использовавшийся латышскими патриотами ...

Среди людей со свастикой рижане опознали одного из наиболее заметных латышских нацистов... Игоря Шишкина. Русский по отцу, он может послужить примером того, как ассимиляция превращает вчерашнего русского в закоренелого русофоба. Шишкин побывал и в тюрьме за попытку в 1997 году взорвать рижский монумент Освободителям. В таких Шишкиных латвийские власти хотели бы превратить всё молодое поколение русских своей страны.

В 2004 году местный министр образования Карлис Шадурскис задумал сделать русские школы страны латышскими, но натолкнулся на серьёзный протест русского населения. И был найден «компромисс»: 60% предметов оставили преподавать на русском языке, а 40% перевели на латышский. В 2015 году высшее образование Латвии было полностью переведено на латышский язык. Разрешалось обучать ещё на языках стран ЕС - лишь бы не на русском, который, согласно опросам, считают родным около 40% населения страны....

Затем латвийское образовательное ведомство решило «дожать» школы: согласно очередной реформе, к 2020-21 годам русский язык в русских школах Латвии будет использоваться только на уроках русского языка, русской литературы и русской истории. А не далее как 21 ноября правительство Латвии утвердило законопроект о дошкольном образовании, согласно которому «главное средство общения на игровых занятиях для детей с пятилетнего возраста - латышский язык, кроме целевых мероприятий по освоению языка и этнической культуры национального меньшинства».

Местное русское население возмущено. По состоянию на 2018 год русские составляют в Латвии более 25% населения, причём около 30% латвийских русских – это так называемые неграждане. Акции в защиту русских школ, организованные общественным движением "Штаб защиты русских школ" и партией "Русский союз Латвии" проходили в течение всего 2018 года. Последняя такая акция состоялась 22 ноября на рижской Бастионной горке: участники выложили на мостовой плакаты с названиями школ, закрытых латвийскими властями за последние четверть века. Выяснилось, что официальная Рига усердствовала не только в борьбе с русскими учебными заведениями: из 273 закрытых школ 242 оказались латышскими.... То есть проблемы в латвийском образовании - системные, врагом официальная Риге по-прежнему делает русских.

С началом протестов против изгнания русского языка из системы образования практически все организаторы акций попали под каток репрессивной машины. Арестовывались и по сей день находятся под следствием политик Татьяна Жданок, общественник Владимир Линдерман, доктор экономических наук Александр Гапоненко. Статьи, инкриминируемые этим людям, могут трактоваться довольно широко, вплоть до предательства родины. Последние резонансные аресты произошли 23 ноября, когда были задержаны главный редактор дискуссионного портала Imhoclub.lv Юрий Алексеев и поэт Дмитрий Сумароков. «Цель задержания и возбуждения уголовного дела против обоих очевидна: уничтожить модерируемый ими портал, - прокомментировал ситуацию корреспонденту ФСК Владимир Линдерман. - Там публиковались разные авторы с разными взглядами, но в целом ресурс стал концентрированным выражением точки зрения русского сообщества Латвии. Статьи самого Алексеева, мои, Ильи Козырева отражали мнение наиболее непримиримой оппозиции режиму. Полиция безопасности давно хотела ликвидировать портал, были кибератаки, вызовы Алексеева на "беседы", теперь возбудили уголовное дело. Каток антирусской политики катится дальше. Идет принудительная ассимиляция. Мы в глухой обороне и способны держать ее долго, тормозя процесс дерусификации, одерживая даже какие-то локальные победы. Но вектор государственной политики мы, русские, изменить не можем, мы рискуем превратиться в музейный реликт».

При этом латвийские русские, которых этнократический режим Латвии пытается выставить чужаками, являются коренным, автохтонным населением этой балтийской земли. Уже в IV веке здесь наряду с балтами и ливами жили кривичи - восточнославянское племя, участвовавшее в этногенезе русского народа. Впоследствии тут существовали Ерсикское и Кукейносское русские княжества. В 17 веке на эту территорию, бывшую под владычеством немцев, литовцев, а затем поляков, начали переселяться русские ревнители древнего благочестия - старообрядцы. В конце 18 века после присоединения к России в Риге открылась первая русская школа...

После распада Советского Союза русское население Латвии осталось один на один с поддержанным Западом этнократическим режимом. До последнего времени определённые надежды русская община связывала с партией «Согласие», возглавляемой русским политиком Нилом Ушаковым, ставшим мэром Риги. Однако с началом событий Русской весны 2014 года тот занял соглашательскую политику: забыл про проблему русских школ, поддержал антироссийские санкции, разорвал партнёрские отношения с «Единой Россией», встречал танки НАТО, превратил столицу в приют для сбежавших из России представителей радикальной внесистемной оппозиции.

На последних выборах в латвийский сейм, состоявшихся 6 октября 2018 года, ушаковскому «Согласию» оппонировал «Русский союз Латвии». Однако напуганная репрессиями русская община проголосовала за партию Ушакова, набравшую самое большое количество голосов среди участвовавших в выборах партий - 19,8%. На самом деле это ничего «Согласию» не дало - ни одна латышская партия не желает блокироваться с Ушаковым в парламенте. Правда, таким изданиям, как New York Times, Washington Post, The Observer, а также председателю Совета ЕС Дональду Туску это не помешало назвать победу партии Ушакова "триумфом Кремля".