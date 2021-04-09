Как Ксения Шойгу развивает второй по цене проект после Сочинской Олимпиады, использует военные полигоны и получает госконтракты

В начале апреля младшая дочь министра обороны Ксения Шойгу неожиданно стала героиней новостей. Публикации о ней вышли сразу в нескольких изданиях и, по оценке профессионалов в создании нужного имиджа, вряд ли дело обошлось без их коллег. Зачем дочери главы оборонного ведомства, прежде державшейся в тени, понадобилось внимание прессы?

Сперва о Ксении Шойгу рассказали «Открытые медиа». Как оказалось, компания «Информационные технологии», основным владельцем которого является дочь главы Минобороны, получила два контракта от Ростуризма стоимостью 40,7 рублей на рекламу российских курортов и достопримечательностей. Ролики о «географических территориях России, которые могут привлекать интерес широкой группы туристов» будут демонстрироваться на видеоэкранах, установленных на автозаправках, цифровых билбордах, медиафасадах и суперсайтах.

Новость привлекла понятное внимание – граждане вообще любят читать про жизнь богатых и знаменитых. К тому же о том, какие еще компании принимали участие в тендере и проводился ли он вообще, не сообщалось. Однако спустя несколько дней любопытство общественности с лихвой удовлетворил журнал «Форбс». Издание опубликовало большую статью с рассказом о жизни и бизнесе Ксении Шойгу. Обычно деловые журналы концентрируются на фактах и аналитике, однако на этот раз через текст красной нитью шла трогательная задушевинка, превращающая жизненный путь Ксении Шойгу в историю Золушки: приехала с отцом из Абакана в Москву, училась в МГИМО, параллельно набираясь профессионального опыта в банке рядовым клерком. Но была трудолюбива и упорна, отчего в 2018 г. получила должность советника зампреда правления «Газпромбанка». Заодно развивала общественные проекты – запустила масштабную «Гонку героев», а теперь развивает туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» в Кронштадте. Остаётся время и на бизнес – помимо доли в «Информационных технологиях» Ксения Шойгу является бенефициаром инвесткомпании, владеющей сетью пунктов медосмотра таксистов (клиентами выступают «Сбер», «Яндекс такси» и другие крупные компании), а также выступает в качестве управляющего венчурного фонда корпорации Владимира Евтушенкова «АФК-Система».

Публикация получила огромное количество просмотров и – едкий комментарий в телеграмм-канале «Беспощадный пиарщик».

«Дорогие пярщики Ксении, слушайте сюда. Дело просто обречено на неуспех, потому что все акценты в тексте расставлены неправильно и он больше похож на разоблачение бизнеса семьи Шойгу, построенного на близости к Армии России, а не на позитивный пяр-материал. Если вы это не видите сами, это хорошо заметно всем остальным».

В содружестве с армией

Понятно, что глум и хайп являются инструментом анонимных телеграммщиков, однако во многом озвученное мнение имеет основание. Взять ту же «Гонку героев» – экстремальный забег с препятствиями, участие в котором (небесплатно – стоимость билета доходит до 4 тысяч рублей ред.) принимают десятки тысяч человек. При этом часто для забегов используются армейские полигоны, причём бесплатно. По соглашению с Минобороны ведомство предоставляет инфраструктуру, технику и даже солдат, которые помогают участникам преодолевать препятствия (подчеркивается, что военнослужащие делают это исключительно добровольно). Кроме того, организаторы получают доступ к уникальным военным объектам – так, во время «Гонки героев» на Камчатке были задействованы беспилотники «Орлан-10». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АНО «Гонка героев» в 2019 году составила 215 млн рублей.

Как уже говорилось, Ксения Шойгу является управляющим партнером венчурного фонда АФК Система Sistema SmartTech с целевым объемом в 5 млрд рублей. Этот пост она заняла в феврале прошлого года. А незадолго до того Минобороны подало в суд на одну из структур концерна Владимира Евтушенкова компанию «Радиотехнические и информационные системы», обвинив в срыве гособоронзаказа и потребовав 4,3 млрд рублей. Чем закончилась тяжба, неизвестно – дело засекретили. Тем не менее, как видно, Владимир Евтушенков оказался не в обиде на Сергея Шойгу, раз принял его дочь на высокую должность.

Однако самым масштабным занятием Ксении Шойгу является кураторство проекта «Остров фортов». Стоящие посреди Финского залива морские крепости, находясь на балансе Минобороны, пребывали в запустении и разрушались. В 2018 г. их было решено превратить в туристический парк.

«Меня назначили курировать некоммерческий фонд, который и собирал деньги сначала на первую очередь парка, проектирование и на саму верстку проекта. Моя задача состоит в том, чтобы проект был привлекательным в глазах инвесторов и туристов», – цитирует «Форбс», добавляя, что проект выглядит «устрашающе амбициозно».

К 2025 году на территории 150 га должны появиться исторический парк, военно-морской музей, две гостиницы, яхтенная марина и выставочный центр. А также два жилых квартала на 1430 квартир, лицей для детей проживающих, поликлиника, набережная и канатная дорога, чтобы до фортов было удобно добираться с большой земли. Очевидно, что жильё в историческом месте посреди Финского залива станет суперэлитным, так что сложно даже представить, какая окажется цена квадратного метра и, соответственно, прибыль застройщика. Проект в целом крайне капиталоёмок – по объёму вложений «Остров фортов» уступает только Сочинской Олимпиаде, сумма инвестиций оценивается в 36-45 миллиардов рублей. Причём во многом проект финансируется за счёт бюджета. Не очень понятно, почему бюджетными деньгами будет оплачен будущий комфорт жителей элитных квартир, зато нет сомнений, что слово Ксении Шойгу как куратора проекта теперь стоит миллионы для тех, кто хотел бы принять участие в масштабной стройке. Ну а пока что стоит обратить внимание на публикацию в pasmi.ru. Как сообщало издание, в 2019 г. фонд «Остров фортов» получил 113 млн рублей. При этом только 21 млн был направлен на целевые мероприятия.

Военная хитрость

Как волевой и целеустремлённый человек, Ксения Шойгу не останавливается на достигнутом. Тот же «Беспощадный пиарщик» сообщает: за последние месяцы около 40 российских интернет-порталов получили предложение продать контрольный пакет. При этом среди наиболее вероятных переговорщиков называют медиахолдинг MAER GROUP. Владелец холдинга Константин Майор является владельцем доли в «Информационных технологиях». Потому уже возникли версии – не Ксения ли Шойгу нацелилась на рынок рекламы? В преддверии будущих выборов спрос на неё будет особенно велик. Кое-кто и вовсе подумывает, что она, де, старается ради отца, которому некоторые приписывают президентские амбиции. Однако вряд ли стоит идти так далеко, хотя выход дочери министра обороны в публичное поле всё же является заметным шагом, как минимум, вызывающим вопросы. Как ни крути, но в среде отечественной властной элиты не принято привлекать внимание к бизнесу детей. Потому вполне возможно, что как верно озвученное выше предположение: демонстрация деловых успехов Ксении Шойгу может служить объяснением общего благосостояния семьи.

Как известно, старшая сестра Юлия Шойгу является офицером МЧС и не может похвастаться большими доходами. Сам Сергей Шойгу также всю жизнь провёл на государственной службе. Тем не менее еще в 2015 г. соратники Алексея Навального сообщали об обнаружении на Рублёвском шоссе дворца в виде пагоды предположительной стоимостью 18 млн долларов. При этом владелицей земли называлась юная Ксения Шойгу, да и всех доходов семьи вряд ли бы хватило на такое поместье. Тогда претензии кое-как отбили, заявив, что «информация не соответствует действительности». Но что если история всплывёт вновь? Или – того пуще – обнаружится ещё какой-то дом? А успешный бизнес младшей дочери – отличное обоснование того, за какие деньги всё куплено.