Как крысы с корабля: Жители Лондона массово покидают город

Жители Великобритании массово кинулись из столицы, словно крысы с тонущего корабля: люди хотят успеть уехать до полуночи 20 декабря. Именно с этого момента вступит в силу указ Бориса Джонсона о введении жёсткого локдауна.

Британцы, которые не хотят остаться без своих близких и родных на Рождество, атаковали вокзалы и оккупировали аэропорты: тысячи людей стоят в очереди за билетами, поезда переполнены. Часть маршрутов даже пришлось отменить.

Улицы забиты машинами: в стремлении выбраться из города автомобилисты устроили на дорогах многочасовые пробки.

Очевидцы говорят, что в таком хаосе ни о какой социальной дистанции не может быть и речи.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон между тем заявил, что мутировавший коронавирус, обнаруженный в некоторых частях Англии, ещё заразнее, чем ранее утверждали учёные. Политик считает, что новая мутация увеличила скорость распространения COVID-19 не на 50%, а на 70%.