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Как крысы с корабля: Жители Лондона массово покидают город
22 декабря 2020, 01:45 • 74 • В мире
В столице Великобритании творится невообразимое: жители Лондона массово покидают город, чтобы сбежать от жёсткого локдауна. Нескончаемый поток машин заполнил улицы, а вокзалы не выдерживают напора многотысячных толп.
Жители Великобритании массово кинулись из столицы, словно крысы с тонущего корабля: люди хотят успеть уехать до полуночи 20 декабря. Именно с этого момента вступит в силу указ Бориса Джонсона о введении жёсткого локдауна.
Британцы, которые не хотят остаться без своих близких и родных на Рождество, атаковали вокзалы и оккупировали аэропорты: тысячи людей стоят в очереди за билетами, поезда переполнены. Часть маршрутов даже пришлось отменить.
Улицы забиты машинами: в стремлении выбраться из города автомобилисты устроили на дорогах многочасовые пробки.
Очевидцы говорят, что в таком хаосе ни о какой социальной дистанции не может быть и речи.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон между тем заявил, что мутировавший коронавирус, обнаруженный в некоторых частях Англии, ещё заразнее, чем ранее утверждали учёные. Политик считает, что новая мутация увеличила скорость распространения COVID-19 не на 50%, а на 70%.
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