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Как Крым поможет Японии "вернуть" Курилы - экс-премьер Хатояма

21 апреля 2021, 21:00  •  36 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
В Токио призвали снять антироссийские санкции из-за российского полуострова
В Японии продолжают строить прожекты по "возвращению" Курильских островов, принадлежащих РФ. Новый план придумал бывший премьер-министр страны Юкио Хатояма. Он призвал Токио признать Крым российским ради решения вопроса "северных территорий", сообщает местное издание Yahoo News Japan.
"Если коротко охарактеризовать решение территориальной проблемы, то для Японии крайне важно проявить уважение к истории крымской проблемы и понимание в отношении России", – указал Хатояма.
Накануне состоялась историческая конференция, в которой участвовали российские высокопоставленные чиновники и сам японский экс-премьер. По его словам, он настаивает на том, что Токио должен отменить санкции, введенные против Москвы из-за возвращения Крыма в состав России в 2014 году.
Также Хатояма подчеркнул, что если Япония получит Южные Курилы, российская сторона будет "естественно беспокоиться" в связи с планами США создать там свои военные базы. Он призвал к пересмотру договора между Токио и Вашингтоном о безопасности.
Японские читатели резко раскритиковали позицию Хатоямы, отметив, что РФ, даже в случае признания Страной восходящего солнца Крыма российской территорией, никогда не отдаст Курилы. Более того, японцы тогда могут рассориться с коллективным Западом, США и НАТО. Некоторые предлагают вообще забыть про острова, поскольку там "давно живут русские, поэтому ничего изменить нельзя", сообщает "ИноСМИ".

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