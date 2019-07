Как корпорации в США сводят счёты с неугодными политиками

Судебный иск члена Палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард к Google — это из ряда вон выходящий случай. Пока в истории США ещё не было примеров, чтобы выдвиженец на пост президента подавал иски к крупным компаниям, тем более сумма данной претензии отнюдь не мала — 50 млн долларов. При этом Габбард уже обвинила Google во вмешательстве в предстоящие выборы.

Дело в том, что компания по непонятным для команды Габбард причинам заблокировала аккаунт политика, через который она распространяла свою предвыборную агитацию и собирала добровольные пожертвования. Причём недееспособным аккаунт оказался в самое «жаркое» время — сразу после проведения дебатов кандидатов от Демократической партии.

Однако ситуация с данным иском интересна не только этим. Тулси Габбард известна своей критикой политики США по вмешательству в дела других стран. В 2017 году Габбард тайно посетила Сирию, где встретилась с президентом этой страны Башаром Асадом, после чего попала под шквал критики у себя на родине.

Известна также позиция Габбард в отношении интернет-корпораций. Она неоднократно критиковала Google, Amazon, Facebook и других гигантов за монополизацию рынка, засилье капитала и отказ от демократических ценностей.

Первый иск такого рода

О деле «Тулси Габбард против Google» написали многие влиятельные американские СМИ. Так, New York Times отмечает, что блокировку аккаунта своей предвыборной кампании Габбард назвала «нарушением свободы слова» и попыткой ущемить демократические ценности.

— пишет газета.

Что же именно произошло? Предвыборный комитет Тулси Габбард Tulsi Now заявил, что компания Google заблокировала рекламный аккаунт политика на шесть часов 27 и 28 июня. Это помешало ей собирать деньги в виде добровольных пожертвований и доносить свои идеи до потенциальных избирателей.

Ситуация усугубляется тем, что после проведения первых дебатов возможных кандидатов от Демократической партии именно Тулси Габбард ненадолго вырвалась в лидеры заголовков в интернете, в Google она стала наиболее востребованным кандидатом по числу запросов. Команда Габбард хотела «снять сливки» с этой неожиданной популярности и купила себе место на самом верху в поисковой выдаче при запросе по имени. Однако аккаунт Габбард оказался заблокирован компанией.

«Произвольное и нетерпимое отношение Google к кампании Габбард должно вызывать опасения у политиков во всём мире относительно того, насколько компании способны использовать свои доминирующие позиции для влияния на политический дискурс таким образом, что это мешает предстоящим президентским выборам 2020 года», — сказано в опубликованном иске Габбард.

Как говорится в претензии, кампания политика считает, что её электронные письма помещаются в папки со спамом в Gmail с «непропорционально высокой скоростью» по сравнению с электронными письмами от других кандидатов от демократов.

В иске Габбард требует возместить ей ущерб в 50 млн долларов, а также запретить компании Google в дальнейшем вмешиваться в выборы.

TULSI2020: In the hours following the 1st debate, while millions of Americans searched for info about Tulsi, Google suspended her search ad account w/o explanation. It is vital to our democracy that big tech companies can’t affect the outcome of elections https://t.co/n7Y7y2dQZ9