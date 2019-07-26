Как корпорации в США сводят счёты с неугодными политиками

Автор:

Кучер Егор

Судебный иск члена Палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард к Google — это из ряда вон выходящий случай. Пока в истории США ещё не было примеров, чтобы выдвиженец на пост президента подавал иски к крупным компаниям, тем более сумма данной претензии отнюдь не мала — 50 млн долларов. При этом Габбард уже обвинила Google во вмешательстве в предстоящие выборы.

Дело в том, что компания по непонятным для команды Габбард причинам заблокировала аккаунт политика, через который она распространяла свою предвыборную агитацию и собирала добровольные пожертвования. Причём недееспособным аккаунт оказался в самое «жаркое» время — сразу после проведения дебатов кандидатов от Демократической партии.

Однако ситуация с данным иском интересна не только этим. Тулси Габбард известна своей критикой политики США по вмешательству в дела других стран. В 2017 году Габбард тайно посетила Сирию, где встретилась с президентом этой страны Башаром Асадом, после чего попала под шквал критики у себя на родине.

Тулси Габбард. Фото: www.globallookpress.com

Известна также позиция Габбард в отношении интернет-корпораций. Она неоднократно критиковала Google, Amazon, Facebook и других гигантов за монополизацию рынка, засилье капитала и отказ от демократических ценностей.

Первый иск такого рода

О деле «Тулси Габбард против Google» написали многие влиятельные американские СМИ. Так, New York Times отмечает, что блокировку аккаунта своей предвыборной кампании Габбард назвала «нарушением свободы слова» и попыткой ущемить демократические ценности.

Считается, что иск, поданный в четверг в федеральный суд в Лос-Анджелесе, является первым случаем, когда кандидат в президенты подал в суд на крупную технологическую фирму,

— пишет газета.

Что же именно произошло? Предвыборный комитет Тулси Габбард Tulsi Now заявил, что компания Google заблокировала рекламный аккаунт политика на шесть часов 27 и 28 июня. Это помешало ей собирать деньги в виде добровольных пожертвований и доносить свои идеи до потенциальных избирателей.

Фото: www.globallookpress.com

Ситуация усугубляется тем, что после проведения первых дебатов возможных кандидатов от Демократической партии именно Тулси Габбард ненадолго вырвалась в лидеры заголовков в интернете, в Google она стала наиболее востребованным кандидатом по числу запросов. Команда Габбард хотела «снять сливки» с этой неожиданной популярности и купила себе место на самом верху в поисковой выдаче при запросе по имени. Однако аккаунт Габбард оказался заблокирован компанией.

«Произвольное и нетерпимое отношение Google к кампании Габбард должно вызывать опасения у политиков во всём мире относительно того, насколько компании способны использовать свои доминирующие позиции для влияния на политический дискурс таким образом, что это мешает предстоящим президентским выборам 2020 года», — сказано в опубликованном иске Габбард.

Как говорится в претензии, кампания политика считает, что её электронные письма помещаются в папки со спамом в Gmail с «непропорционально высокой скоростью» по сравнению с электронными письмами от других кандидатов от демократов.

Тулси Габбард. Фото: www.globallookpress.com

В иске Габбард требует возместить ей ущерб в 50 млн долларов, а также запретить компании Google в дальнейшем вмешиваться в выборы.

TULSI2020: In the hours following the 1st debate, while millions of Americans searched for info about Tulsi, Google suspended her search ad account w/o explanation. It is vital to our democracy that big tech companies can’t affect the outcome of elections https://t.co/n7Y7y2dQZ9 — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) July 25, 2019

Кто прав?

Google уже отреагировала на эту претензию и заявила, что не имеет прямого отношения к произошедшему, так как аккаунт кампании Габбард был заблокирован автоматической системой. Формально это означает, что Google уже признала свою вину, так как не отрицает факт блокировки. Однако именно суд теперь будет решать, как это ни парадоксально, насколько Google должна отвечать за непреднамеренную работу своей системы.

Как рассказал New York Times представитель компании Хосе Кастанеда, автоматический алгоритм определил необычную активность в аккаунте Габбард, включая «значительные изменения в расходах». После этого система защиты от мошенничества приостановила работу учётной записи.

В этом случае наша система вызвала приостановку, но вскоре после этого аккаунт был восстановлен. Мы гордимся тем, что предлагаем рекламные продукты, которые помогают кампаниям напрямую связываться с избирателями, и мы делаем это без предвзятости к какой-либо партии или политической идеологии,

— заверил представитель Google.

Фото: www.globallookpress.com

То есть аккаунт был выведен из строя ровно тогда, когда он был наиболее необходим комитету Габбард и избирателям, которые пытались на него выйти. Затем, когда ажиотаж относительно Габбард спал, Google возобновил работу аккаунта. При этом отмечается, что ни одна другая политическая группа никогда не жаловалась ни на что подобное. В то же время со стороны может показаться, что Google тут ни при чём. Наоборот, блокировка аккаунта должна показать пользователям, что система защиты от мошенничества работает надёжно.

Однако надо понимать и следующее. В США сейчас продолжается настоящая война технологических компаний и регулирующих органов. При этом регуляторы заявляют, что сейчас у них становится всё больше вопросов к компаниям, подобным Google, из-за их влияния на политические дебаты, а также из-за принципов обработки политических данных и агрессивных способов конкуренции с небольшими компаниями.

Буквально за день до подачи иска командой Габбард Федеральная торговая комиссия (ФТК) США сообщила, что начала глобальное антимонопольное расследование в отношении технологических компаний. Ещё днём ранее соцсеть Марка Цукерберга Facebook была оштрафована на 5 млрд долларов за обман пользователей относительно того, насколько они могут контролировать свои личные данные.

Поводом для этого иска, кстати, стала самая масштабная в истории утечка личных данных пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica. Компания получила данные 87 млн человек и использовала их в рекламных целях в предвыборной кампании-2016, работая при этом на команду Дональда Трампа.

Фото: www.globallookpress.com

Что, как ни это является прямым вмешательством в выборы? Особенно, если сравнивать эти доказанные властями США факты с притянутыми за уши обвинениями в неком «российском вмешательстве». Совершенно очевидно, что в данной ситуации претензии команды Габбард справедливы, так как она не только соблюдала правила и оплатила рекламу, но и впоследствии реально потеряла свою выгоду от того, за что платила.

Неудобный политик

При этом сама Габбард в известной степени является «токсичным» политиком в США. Многие однопартийцы, да и вообще представители американского истеблишмента, не могут ей простить того, как и за что она критикует государственную политику. Ведь политики и чиновники в США считают американский разрушительный механизм распространения демократии в мире одной из фундаментальных ценностей своего государства. Противостоять ему это всё равно, что плевать против ветра.

Между тем, именно Габбард, ветеран медицинских частей во время войны в Ираке, призывала остановить кровопролитие и закончить все американские интервенции в другие страны. Она призывала вывести войска из Афганистана и Сирии. Габбард была одной из трёх членов Конгресса, проголосовавших в 2017 году против резолюции 121, которая осуждала правительство Сирии.

Не совершайте ошибку, это военный законопроект и слабо замаскированная попытка использовать обоснование «гуманитаризма» в качестве оправдания для свержения сирийского правительства Асада. Подобные резолюции использовались в прошлом как оправдание войн за смену режима, чтобы свергнуть правительства Ирака и Ливии,

— пояснила затем Габбард в своём обращении, которое тогда привело издание Washington Examiner.

Т. Габбард. Фото: www.globallookpress.com

К этому стоит добавить, что тогда же, в 2017 году, Габбард тайно посетила Сирию и встретилась с Башаром Асадом. Скрыть этот визит, разумеется, не удалось, и американские СМИ уже на следующий день обрушились на политика с критикой. Сейчас же Габбард, что неудивительно, находится в самом конце избирательного списка Демократической партии.

Именно поэтому в ситуации с Габбард и Google возникает вопрос о том, почему именно с её аккаунтом происходят «автоматические» сбои, а с учётными записями других, более популярных в США политиков, нет. Если к этому добавить неоднократные выступления Габбард против Google и других корпораций, лавину критики в их адрес, которую провоцируют выступления политика, то становится очевидным, что политик она крайне неудобный. В ситуации же, когда на Google давят власти США, компания едва ли могла позволить (да и сама хотела), чтобы популярность оппозиционно настроенной Габбард росла.

3/3 - Google’s discrimination against our campaign reveals the danger of their dominance & how the dominance of big tech over public discourse threatens core American values. They threaten our democracy & #Tulsi will fight back on behalf of all Americans. https://t.co/n7Y7y2dQZ9 — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) July 25, 2019

Наконец, нельзя не сказать о том, что перед нами довольно грубый пример американского вмешательства в американские же выборы. Однако в отличие от «российского вмешательства», которое, несмотря на доклад экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, продолжает тонуть в обилии инсинуаций, догадок и фейков, американское вмешательство имеет чёткие доказательства. Так корпорации и элиты в США пытаются убрать с пути тех, кто потенциально может им помешать или даже угрожать.