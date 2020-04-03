Как коронавирус обнажил беспомощность современной мировой медицины • 51 • Аналитика

В четверг глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на заседании научного совета Центра, организованном в онлайн-формате в ТАСС, объявил, что число россиян, «паникующих» из-за ситуации с коронавирусом, резко снизилось – с трети до четверти.



Люди не виноваты

Своё исследование ВЦИОМ проводил два раза – 16 и 24-25 марта. Социологи отмечают: первый страх, когда население скупало продукты и товары повышенного спроса, уже прошёл. Паникующих стало меньше, но процент взволнованных людей остался высоким.







И глава ВЦИОМ, в исследовании которого отмечено, что число паникующих "резко снизилось", далее заявляет:



Можно констатировать, что доля тех, кто встревожен, кто полагает, что сейчас мы в кризисе или дальше он будет только нарастать, порядка 71−73%, то есть почти три четверти наших с вами сограждан.



Центр толком не объяснил ни некоторые странности по цифрам "паникующих" и "взволнованных", как и причину возникшей паники и волнения людей. Попробуем разобраться сами. Начнём с того, что напряжение в обществе возникло на дефиците информации о начавшейся пандемии коронавируса.



Куда-то исчезли из публичного пространства наши академики от медицины. Пока на всех каналах - чаще всего "звёзды", которые сами облетали весь мир, а теперь вдруг решили призвать всех сидеть дома. Интересно, к кому они в первую очередь обращаются: к пенсионерам из глубинки, которые и в обычное-то время порой дальше магазина не ходят, или всё-таки к самим себе?..



Так где же те представители медицинской науки, которые могли бы людям разъяснить суть происходящего не с тезисом "сказано, сидеть дома - так сидите", а с точки зрения медицины, свойств организма, вопросов иммунитета и т.п.



Наверное, отечественные светила этой науки решили «не светиться», чтобы избавить себя от репутационных потерь в случае неверной оценки развития пандемии. Именно поэтому образовавшийся вакуум и заполнили все те, кто и без пандемии не сходит с экранов. Одни утверждают, что маски носить нужно, другие заявляют, что маски от коронавируса всё равно не спасут, третьи требуют мыть руки не менее 20 минут, четвёртые называют это полной ерундой.



Дурной пример "профессионалов"

Всю эту информационную кашу неприятно разбавили конкретные факты из профессиональной деятельности медиков. Первой в этом ряду стала главный инфекционист Ставропольского края. Она умудрилась завезти "на себе" коронавирус в регион, да ещё заразить с десяток людей.



Учёную даму обвинили в халатности. На самом деле, объяснять возникшую коллизию следует либо низким профессиональным уровнем ставропольского профессора от медицины, либо полным пренебрежением к здоровью вообще. Очевидно, что за годы её научной деятельности, богатые специальные знания не стали нормой в повседневных привычках и навыках. Как говорится, теория разошлась с практикой жизни.



Похожая история случилась с известным сыктывкарским хирургом. Медик, который вторгается в человеческую плоть, знает, как уберечь её от вирусов и прочей заразы. Однако сам сделать это не смог. В зарубежной туристической поездке хирург подхватил инфекцию. Потом заразил близких, коллег и пациентов. В результате, в районной больнице, где работает этот человек, уже выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом.



Внимание всей страны привлекла история главврача Московской городской клинической больницы №40 что в поселке Коммунарка. Он встречал в своей клинике президента страны, мэра Москвы, руководителей здравоохранения. Доходчиво и авторитетно говорил в телекамеры, как нам уберечься от опасной заразы.



Люди почувствовали, что в стране есть профессионалы, способные победить инфекцию. У них есть знания, компетенция специалистов и профессиональная уверенность. Увы, главврач «Коммунарки» не стал нам примером и очень скоро сам подхватил коронавирус. Надо пожелать скорейшего выздоровления...







Из практики Средневековья

Все эти примеры приведены здесь не для осуждения оскандалившихся профессионалов, а для понимания того факта, что медицина 21 века также бессильна перед опасными инфекциями, как это было, например, в Средневековье.



Тогда, как видно из исторических источников, про вирусную эпидемию знали, что она не бесконечна, имеет временные границы. А от инфекции могут защитить две простые вещи – личная гигиена и изоляция здоровых людей от заболевших.



Прошли века, но эти два правила остались актуальными по сей день. Кто ими пренебрёг, заболел или даже погиб. Подобную картину можно наблюдать не только среди пациентов инфекционных больниц, но и медиков, пострадавших от коронавируса во всех без исключения регионах мира, куда зашла опасная пандемия.



Почему так произошло? Объяснить можно тем, что современная медицина нацелена не на избавление людей от хворей, а на их перманентное лечение. Так выгодно и фармацевтическим компаниям и связанным с ними лечебным учреждениям.



Вирусные инфекции скоротечны и плохо предсказуемы. Бизнес от медицины не видит большого смысла тратиться на них, изучать. Даже на грипп, ежегодно выкашивающий сотни тысяч людей, Всемирная организация здравоохранения только в прошлом году обратила системное внимание и разработала долгосрочную стратегию борьбы с этим заболеванием.



Вот и получается, что власти, не имея внятных современных рекомендаций медиков по преодолению пандемии вируса, вынужденно пользуются проверенными средневековыми правилами: изоляция населения и усиление режима гигиены. Рано или поздно инфекция сама "выдохнется" при этих условиях. Ну а если повезёт - кто-нибудь и вакцину найдёт, если позволят...



Так что нет ничего удивительного в том, что президент Владимир Путин до конца апреля продлил из-за коронавируса вынужденные выходные. Более эффективного инструмента борьбы с пандемией кроме самоизоляции граждан у власти и медицины, судя по всему, всё ещё нет. В четверг глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на заседании научного совета Центра, организованном в онлайн-формате в ТАСС, объявил, что число россиян, «паникующих» из-за ситуации с коронавирусом, резко снизилось – с трети до четверти.Своё исследование ВЦИОМ проводил два раза – 16 и 24-25 марта. Социологи отмечают: первый страх, когда население скупало продукты и товары повышенного спроса, уже прошёл. Паникующих стало меньше, но процент взволнованных людей остался высоким.И глава ВЦИОМ, в исследовании которого отмечено, что число паникующих "резко снизилось", далее заявляет:Центр толком не объяснил ни некоторые странности по цифрам "паникующих" и "взволнованных", как и причину возникшей паники и волнения людей. Попробуем разобраться сами. Начнём с того, что напряжение в обществе возникло на дефиците информации о начавшейся пандемии коронавируса.Куда-то исчезли из публичного пространства наши академики от медицины. Пока на всех каналах - чаще всего "звёзды", которые сами облетали весь мир, а теперь вдруг решили призвать всех сидеть дома. Интересно, к кому они в первую очередь обращаются: к пенсионерам из глубинки, которые и в обычное-то время порой дальше магазина не ходят, или всё-таки к самим себе?..Так где же те представители медицинской науки, которые могли бы людям разъяснить суть происходящего не с тезисом "сказано, сидеть дома - так сидите", а с точки зрения медицины, свойств организма, вопросов иммунитета и т.п.Наверное, отечественные светила этой науки решили «не светиться», чтобы избавить себя от репутационных потерь в случае неверной оценки развития пандемии. Именно поэтому образовавшийся вакуум и заполнили все те, кто и без пандемии не сходит с экранов. Одни утверждают, что маски носить нужно, другие заявляют, что маски от коронавируса всё равно не спасут, третьи требуют мыть руки не менее 20 минут, четвёртые называют это полной ерундой.Всю эту информационную кашу неприятно разбавили конкретные факты из профессиональной деятельности медиков. Первой в этом ряду стала главный инфекционист Ставропольского края. Она умудрилась завезти "на себе" коронавирус в регион, да ещё заразить с десяток людей.Учёную даму обвинили в халатности. На самом деле, объяснять возникшую коллизию следует либо низким профессиональным уровнем ставропольского профессора от медицины, либо полным пренебрежением к здоровью вообще. Очевидно, что за годы её научной деятельности, богатые специальные знания не стали нормой в повседневных привычках и навыках. Как говорится, теория разошлась с практикой жизни.Похожая история случилась с известным сыктывкарским хирургом. Медик, который вторгается в человеческую плоть, знает, как уберечь её от вирусов и прочей заразы. Однако сам сделать это не смог. В зарубежной туристической поездке хирург подхватил инфекцию. Потом заразил близких, коллег и пациентов. В результате, в районной больнице, где работает этот человек, уже выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом.Внимание всей страны привлекла история главврача Московской городской клинической больницы №40 что в поселке Коммунарка. Он встречал в своей клинике президента страны, мэра Москвы, руководителей здравоохранения. Доходчиво и авторитетно говорил в телекамеры, как нам уберечься от опасной заразы.Люди почувствовали, что в стране есть профессионалы, способные победить инфекцию. У них есть знания, компетенция специалистов и профессиональная уверенность. Увы, главврач «Коммунарки» не стал нам примером и очень скоро сам подхватил коронавирус. Надо пожелать скорейшего выздоровления...Все эти примеры приведены здесь не для осуждения оскандалившихся профессионалов, а для понимания того факта, что медицина 21 века также бессильна перед опасными инфекциями, как это было, например, в Средневековье.Тогда, как видно из исторических источников, про вирусную эпидемию знали, что она не бесконечна, имеет временные границы. А от инфекции могут защитить две простые вещи – личная гигиена и изоляция здоровых людей от заболевших.Прошли века, но эти два правила остались актуальными по сей день. Кто ими пренебрёг, заболел или даже погиб. Подобную картину можно наблюдать не только среди пациентов инфекционных больниц, но и медиков, пострадавших от коронавируса во всех без исключения регионах мира, куда зашла опасная пандемия.Почему так произошло? Объяснить можно тем, что современная медицина нацелена не на избавление людей от хворей, а на их перманентное лечение. Так выгодно и фармацевтическим компаниям и связанным с ними лечебным учреждениям.Вирусные инфекции скоротечны и плохо предсказуемы. Бизнес от медицины не видит большого смысла тратиться на них, изучать. Даже на грипп, ежегодно выкашивающий сотни тысяч людей, Всемирная организация здравоохранения только в прошлом году обратила системное внимание и разработала долгосрочную стратегию борьбы с этим заболеванием.Вот и получается, что власти, не имея внятных современных рекомендаций медиков по преодолению пандемии вируса, вынужденно пользуются проверенными средневековыми правилами: изоляция населения и усиление режима гигиены. Рано или поздно инфекция сама "выдохнется" при этих условиях. Ну а если повезёт - кто-нибудь и вакцину найдёт, если позволят...Так что нет ничего удивительного в том, что президент Владимир Путин до конца апреля продлил из-за коронавируса вынужденные выходные. Более эффективного инструмента борьбы с пандемией кроме самоизоляции граждан у власти и медицины, судя по всему, всё ещё нет. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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