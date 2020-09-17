Как Копенгаген тормозит "Северный поток - 2": Захарова скинула с Дании "политический камуфляж"

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга оценила позиции датской стороны по "Северному потоку - 2".

Ранее Копенгаген выступил за проведение новых переговоров по поводу реализации энергетического проекта. Дипломат, однако, заметила, что данное предложение вызывает одно недоумение.

Причина в том, что энергетическое агентство Дании уже одобрило прокладку участка газопровода в территориальных водах страны. Нынешние же попытки призвать Москву к диалогу - лишь сознательное давление, цель которого состоит в отсрочке строительства, уверена официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, действия датских властей являются результатом влияния Вашингтона, который пытается продвинуть свой дорогостоящий сжиженный газ в Европе.