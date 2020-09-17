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Как Копенгаген тормозит "Северный поток - 2": Захарова скинула с Дании "политический камуфляж"

17 сентября 2020, 22:05  •  92 • Политика
Спикер МИД России Мария Захарова заметила, что Копенгаген, призывая Москву к диалогу по "Северному потоку - 2", тем самым просто намеренно тормозит реализацию проекта. Дипломат скинула с Дании "политический камуфляж", увидев в ситуации явный американский след.
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга оценила позиции датской стороны по "Северному потоку - 2".
Ранее Копенгаген выступил за проведение новых переговоров по поводу реализации энергетического проекта. Дипломат, однако, заметила, что данное предложение вызывает одно недоумение.
Причина в том, что энергетическое агентство Дании уже одобрило прокладку участка газопровода в территориальных водах страны. Нынешние же попытки призвать Москву к диалогу - лишь сознательное давление, цель которого состоит в отсрочке строительства, уверена официальный представитель МИД РФ.
По мнению Захаровой, действия датских властей являются результатом влияния Вашингтона, который пытается продвинуть свой дорогостоящий сжиженный газ в Европе.
Дания, используя такой разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов, - заметила Захарова.

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