Как Константин Цицин и его команда живут с миллиардов, выделяемых из бюджета на коммуналку

Руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ попало под волну критики в соцсетях. Гендиректора Константина Цицина ругают за «шикарную жизнь» – огромную зарплату и непомерные командировочные расходы. А вот эффективность работы самого фонда в последнее время под вопрос никто не ставит. Хотя чего-чего, а проблем с ЖКХ в российских городах хватает. Что бы это значило?

Сюжет: Коррупция

Похоже, что на кресло Константина Цицина появились новые претенденты. Он возглавляет Фонд содействия реформированию ЖКХ с момента учреждения этой структуры – вот уже 14 лет. И поговорка «Катается как сыр в масле» как нельзя лучше описывает жизнь топ-менеджера этой госкорпорации. Тучи над фондом не сгущались даже прошлой осенью, когда правительство взялось реформировать так называемые институты развития. Тогда, например, решено было ликвидировать Фонд развития моногородов. Одним из аргументов назывался тот факт, что зарплаты сотрудников фонда превышают бюджеты многих городов, которые они якобы поддерживают. Эту же претензию можно предъявить и Фонду содействия реформированию ЖКХ. К примеру, в прошлом году на свои нужды эта структура, согласно собственному годовому отчёту, потратила более 1,5 млрд рублей. Для сравнения: это вдвое больше годового бюджета Урюпинска, где живут более 36 тыс. человек.

Завидные зарплаты

Действительно, руководство фонда получает очень хорошие зарплаты. Гендиректор Константин Цицин декларирует годовой доход 21,7 млн рублей. Это, к примеру, больше, чем у премьера Михаила Мишустина, который заявлял о 19,8 млн по итогам прошлого года. Подчинённые Цицина тоже дадут фору по заработкам многим министрам. Похоже, что ключевые менеджеры фонда получают от 8 до 18 млн рублей в год. Наблюдательный совет возглавляет Сергей Степашин – бывший глава ФСБ, министр юстиции и председатель Счётной палаты. О его доходах в фонде официальной информации нет. Но не его ли послужным списком объясняется тот факт, что различные надзорные ведомства не спешат «кошмарить» руководство фонда?

Чем же занимается структура под руководством Константина Цицина и Сергея Степашина? Прокачивает через себя миллиарды! Причём на совершенно легальных основаниях. В момент основания фонда в 2007 году госбюджет внёс в него 240 млрд рублей. С тех пор взносы носят регулярный характер. К примеру, в прошлом году казна выделила фонду 86 миллиардов. Задача фонда состоит в том, чтобы передать деньги в регионы, где они должны быть израсходованы на капитальный ремонт домов и переселение граждан из аварийного жилья. Но дают не всем подряд, а только тем, кто подготовит правильный пакет документов. Поэтому часть денег по итогам года возвращается в бюджет, а часть оседает на счетах фонда. Фонд имеет законное право инвестировать свободные средства – проще говоря, крутить их на банковских счетах. А заработанные таким образом проценты тратить на себя. И суммы таким образом крутятся колоссальные. В 2020 году как «временно свободные средства» в Фонде ЖКХ числилось около 56,6 млрд рублей.

Работа мечты

Ещё в 2016 году «Наша Версия» обращала внимание на то, что Фонд содействия реформированию ЖКХ теряет деньги в проблемных банках. По всей видимости, ради максимизации «навара» средства размещались с большим риском. А потеряв государственные сотни миллионов, руководство фонда просто писало заявления в правоохранительные органы против банкиров – и на этом умывало руки. Конечно, с тех пор банковский сектор сильно почистили. Но даже если крутить десятки миллиардов в крупных госбанках, то на проценты можно жить безбедно. Что и делает команда Константина Цицина.

Вы спросите: а что же тем временем происходит с аварийным жильём и капремонтами? А мы ответим: Фонд содействия реформированию ЖКХ за это не отвечает. Весь спрос с региональных властей. Сотрудники фонда только время от времени проводят ревизии с выездом в регионы. И потом пишут в своих отчётах: в таком-то городе обнаружены недоработки. Например, деньги выплачены подрядчику за недоделанные работы. Или средства потрачены на капремонт дома, который признан аварийным и подлежит сносу. И это не выдуманные примеры. Это реальные факты из отчёта фонда за 2020 год.

Это ли не работа мечты для любого чиновника – ни за что не отвечать и при этом распоряжаться десятками миллиардов рублей? Да ещё контролировать регионалов… Беда только в том, что в законе прописано: фонд должен быть ликвидирован в 2026 году. Предполагается, что к этому времени реформа ЖКХ закончится и аварийное жильё будет ликвидировано. Но за эти пять лет на должности главы фонда можно сколотить неплохое состояние. Главное, чтобы правила игры не были пересмотрены. Это значит, что желающий занять место Константина Цицина должен прицельно лить грязь на него самого, но не касаться возможных злоупотреблений и неэффективностей в фонде. А то ведь лавочку могут и прикрыть.