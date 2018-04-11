Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия наложила вето на резолюцию США по Сирии в Совете безопасности ООН
«Найти всех было невозможно»: судмедэксперт о новых поисках останков жертв круше...
Владислав Сурков. Одиночество полукровки (14+)
АП Порошенко намеренно покрывает агента рос спецслужб?
Главная / В России

Как «Комсомолка» искала еще один российский корабль, который арестовала Украина

11 апреля 2018, 01:24  •  30 • В России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на своей страничке в facebook: «Украинская прокуратура арестовала российское судно в рамках дела о «незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма – Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебяжьи острова»). Установлено, что незаконно добычу вела судно-земснаряд с портом приписки в городе Туапсе, РФ. Судно принадлежит компании Trans Services Maritime». При этом Луценко выложил фотографию вовсе не земснаряда, а сухогруза…

В общем, вопросов к этому заявлению было ох как много. И самый главный – а действительно ли пропало судно. Стали разбираться.

Луценко уверяет, что сухогруз приписан к Туапсе. Поэтому набираем местный порт.

- У нас все сухогрузы и земснаряды на месте, - заверили сотрудники вечерней смены.

Дальше на очереди порт Севастополя. Ответ тот же:

- Все сухогрузы на месте, слава Богу.

А земснарядов у них и вовсе нет.

Неподалеку от Севастополя находится Камышевая бухта. У них числится 4 земснаряда. Но с ними всеми есть связь.

Положение судна "SeaBreeze" выделено красным кругомФото: Скриншот сайта

Получается, во всех портах, к которым мог быть приписан тот самый призрачный захваченный корабль, полный штиль и порядок.

Мы пытались получит информацию так же в МИДе и в спецслужбах, но на 23.00 никакой информацией о задержании Украиной российского судна никто не обладал.

Обратились к самим «захватчикам». Телефоны прокуратуры Незалежной глухо молчали (они больше предпочитают общаться через Фейсбук, причем в одностороннем порядке). Однако по сообщению киевских силовиков, якобы захваченное российское судно отбуксировали в Одесскую область – порт Южный. Звоним туда.

- Вы звоните из России и просите помочь информацией?! – злобно спросили в диспетчерской порта. – Ничего я вам не скажу!

Единственная зацепка - если верить фотографии, размещенной в «Фейсбуке» украинского генпрокурора Юрия Луценко, под арест попало универсальное грузовое судно «Си Бриз» (SeaBreeze). Оно принадлежит российской компании «Транс Сервис Маритим» (Trans Services Maritime), однако ходит под флагом латиноамериканской страны Белиз (частая практика, чтобы избежать налогов). И мы нашли это судно! Судя по информации популярного морского трекера Marine Traffic, судно SeaBreeze сейчас пришвартовано в порту украинского города Южный, что рядом с Одессой. Однако удерживается ли оно насильно или просто разгружается, пока не известно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

30
Источник
Похожие новости
10 апреля 2018, 18:54
Путину пообещали построить Силиконовую тайгу
10 апреля 2018, 02:39
137 тысяч мигрантов выдворили, 210 тысяч не пустили...
10 апреля 2018, 20:24
На земле, на воде, под водой: как Россия будет защищать Крымский мост от террористических угроз

Загрузка...
10 апреля 2018, 18:54
Медведев рассказал Путину о своем последнем отчете
10 апреля 2018, 23:39
«Найти всех было невозможно»: судмедэксперт о новых поисках останков жертв крушения Ан-148
10 апреля 2018, 12:24
Эксперты «Комсомолки»: Новое правительство России будет переходным, чтобы в следующем появился преемник Путина
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 апреля 2018, 14:24
Виновата Россия, но это не точно: как Борис Джонсон и британские СМИ подставили Лондон под удар
04 апреля 2018, 08:39
Трамп — Путину: купи воздух!
04 апреля 2018, 08:39
Чемпионат мира? Нет, новый Сталинград!
06 апреля 2018, 08:54
Ростислав Ищенко: «Будь украинские националисты умными – они бы молились на Россию»
05 апреля 2018, 07:24
Арест "правой руки и левого кошелька". Пробуждение Дагестана
07 апреля 2018, 00:24
Северный поток-2. Мы же о вас заботимся!
04 апреля 2018, 08:39
Номер с «дохлой кошкой» от британского клоуна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.