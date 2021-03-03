Как коллективный Запад защищает убийцу от "щупалец Русского мира" • 259 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Весна пришла — и от президента Украины Владимира Зеленского традиционно требуют "посадок". Напомним, это связано с одним из самых популярных его предвыборных лозунгов: "Весна придет — сажать будем". Ровно год назад он даже хотел подарить правоохранителям календарь с напоминанием о наступлении весны и, соответственно, о начале эпохи обещанных приговоров. Оправдываясь за невыполнение данного лозунга, Зеленский как-то за рулем чужой Tesla перечислил несколько фамилий задержанных чиновников, торжественно пообещав: "А дальше будут приговоры по этим людям". Правда, всех названных им подозреваемых отпустили в первые же недели после того заявления, а их дела довольно быстро сошли на нет. И вот последовал первый громкий судебный вердикт эпохи Зеленского. Двадцать третьего февраля Приморский суд Одессы приговорил известного праворадикала, лидера одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко и его подельника Руслана Демчука — каждого к семи годам тюремного заключения. И это вызвало бурю протестов со стороны ультраправых, которые в тот же день устроили беспорядки под зданием офиса президента. А киевские издания вышли с обложками "Пришла весна, не тех сажают". В общем-то, не поспоришь — действительно, от Зеленского давно ожидали посадки топ-коррупционеров во главе с Петром Порошенко, которому его оппонент на знаменитых стадионных дебатах громогласно заявил: "Я — ваш приговор!" Мало того, команда победившего президента в 2019 году обещала сажать именно чиновников. Во всяком случае, так заявлял и Руслан Рябошапка, назначенный тогда же генпрокурором Украины. Но, в конце концов, приговор по Стерненко — это хоть что-то, хоть какая-то посадка. Тем более что в суде были представлены более чем обоснованные доказательства причастности обвиняемого к вооруженному разбою, похищению человека и грабежу. А теперь тот же Рябошапка (уже будучи отставленным) чуть ли не хвастается, что именно при нем дело, по которому сейчас приговорили Стерненко, "фактически было похоронено". А еще более резонансное дело с участием лидера одесских радикалов (убийство человека в прямом эфире) было публично заблокировано Рябошапкой после личной встречи с подозреваемым, что в правовом государстве представить очень сложно. Заметим, Рябошапка всегда пользовался репутацией человека, очень близкого к посольству США и людям Джорджа Сороса (на Украине их принято называть "соросятами"). И тут мы подходим к самому интересному: последние акции четко выявили, что против приговора праворадикалу Стерненко активнее всего выступили даже не его "побратимы"-националисты, а именно те самые "соросята". К примеру, на судебное заседание лично поехала гражданка США Ульяна Супрун, известная в народе как "Доктор Смерть" за годы ее руководства Министерством здравоохранения Украины. Причем она не скрывала, что ехала в Одессу, чтобы "защитить Сергея Стерненко от щупалец рускава мира (так в оригинале. — Прим. авт.) и не дать режиму Авакова — Зеленского взять в плен очередного невинного человека". Не менее откровенно высказался и Александр Сушко, глава фонда "Возрождение", являющегося представительством фонда Джорджа Сороса в Киеве. Тот сразу после приговора Приморского суда фактически призвал к наложению санкций СНБО Украины "на судебную систему или на ее отдельные институции" — якобы в связи с "определенными угрозами национальной безопасности". Подобные призывы из уст прямого представителя Сороса не оставляют никаких сомнений в том, что вмешательство американского миллиардера во внутриукраинские процессы — это не конспирологические теории. Кстати, показательна и та акция в защиту Стерненко, которая произошла под стенами офиса президента и Генпрокуратуры в минувшую субботу. Если во время первой, стихийной демонстрации сразу после оглашения приговора суда роль заводил играли праворадикалы (например, бывший нардеп Владимир Парасюк), то во время субботней, запланированной акции одним из основных ее организаторов стал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин — персона, более чем близкая к посольству США. Неудивительно, что и конечные требования митинга содержали не только освобождение Стерненко, но и скорейшее проведение так называемой судебной реформы. А именно этого (на деле — закрепления тотального контроля Запада над украинскими судами) в ультимативной форме потребовали недавно от Зеленского послы "Большой семерки". И именно потому следующую акцию в поддержку Стерненко анонсировали на 9 марта — день, когда в Киеве запланирован съезд судей. Итак, США, послы G7 и структуры Сороса активнейшим образом подключились к кампании за немедленное освобождение праворадикала. Потому-то ни у кого нет особых сомнений в том, что в ближайшее время человек, в судебном порядке признанный разбойником и грабителем, окажется на свободе — об этом украинские политики говорят с экранов прямо и откровенно. Самое поразительное, что в ходе обсуждений дела Стерненко, за которое он получил приговор, никто особо даже и не выражает сомнений в том, что он и его подручные в апреле 2015 года действительно похищали и жестоко пытали человека — одесского политика Сергея Щербича. Но это даже ставят радикалу в плюс — ведь потерпевший является "ватой" (как на Украине принято называть людей, не поддержавших Майдан и войну в Донбассе). Это подчеркивают все те, кто выступает в поддержку Стерненко. К примеру, Петр Порошенко трактовал эти обвинения так: "защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии". А адвокат Маси Найем, защищающий Стерненко в суде, в оправдание своего подзащитного просто зачитал биографию потерпевшего: в 2011 году являлся руководителем районной ячейки партии "Родина", в 2013 году агитировал за Януковича, в 2014 году участвовал в митингах "антимайдана". Заявив это, Найем даже не стал комментировать данные факты — мол, какие еще могут быть вопросы к тем, кто пытал "сторонника Русского мира"? Для адвоката, для Порошенко, для Супрун даже нет вопросов по поводу мотивов Стерненко. Ну да, пытал, похищал, грабил, но ведь все это — в отношении "ватника", для защиты Украины "от Новороссии". Найем считает ключевым лишь один пункт: у Стерненко и его подельников не было "злого умысла" с целью похитить у Щербича 300 гривен (все, что было у местного политика при себе в момент захвата его националистами). То есть само похищение и пытки оправданны — вы же слышали биографию потерпевшего, — а 300 гривен были отобраны "без умысла", а значит, и нет состава преступления. Поразительный, очень либеральный подход к трактовке тяжких преступлений! Но именно так сейчас и работает система на Украине. И это, как мы видим, вполне устраивает западных покровителей. Стоит подчеркнуть, что речь идет лишь о деле по разбою, совершенному Стерненко в 2015 году. Убийство, которое он совершил в 2018-м, похоже, уже сошло ему с рук. Не говоря уже о более мелких прегрешениях. Скажем, другой праворадикал Андрей Билецкий открыто говорит о Стерненко: "Вся Одесса прекрасно знает, что это человек, который занимался публичными домами и наркопритонами". Сей факт так же открыто признают представители Одесской прокуратуры, но защитники убийцы даже умудряются ставить радикалу это в заслугу — мол, нашел наркодилеров быстрее правоохранителей, пусть потом и "крышевал" их. Китай ставит опыт по демонтажу постправды. Постправда сопротивляется Возникает закономерный вопрос: зачем же Западу нужно столь откровенно поддерживать и раскручивать отъявленного уголовника и убийцу? Заметьте, фамилия второго фигуранта того же дела о пытках, также приговоренного к семи годам, особо и не звучит ни на митингах, ни в громких заявлениях "соросят". В Демчука не вкладывали такие средства и усилия, чтобы мараться теперь и об него тоже. А вот Стерненко, похоже, очень нужен. Поскольку именно он может в нужный для Запада момент одернуть и Порошенко, призвав "валить" его из любого калибра, и Зеленского, используя в адрес того словечки вроде "чмо". Похоже, западные хозяева Украины понимают, что для эффективного контроля киевской власти недостаточно полностью подмять под себя судебную и антикоррупционную систему. Им необходимо также поддерживать постоянное давление улицы. Значит, нужны и более подконтрольные лидеры этой улицы. А чем можно намертво привязать к себе совершенное отребье в лице уголовников, футбольных хулиганов и нацистов, составляющих основу уличного протеста на Украине? Конечно, кровью. В этом плане Стерненко особенно полезен для западных посольств и структур Сороса. А это значит, что те и дальше будут активно защищать убийцу и закрывать глаза на его дальнейшие "шалости" после выхода из тюрьмы. А в том, что этот выход в ближайшее время продавят, мало кто сомневается. *Террористическая организация, запрещенная в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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