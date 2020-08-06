Как Кипр сумел уберечься от бейрутской катастрофы: детали спецоперации раскрыли через 5 лет

В 2015 году Кипр сумел уберечься от бейрутской катастрофы. Власти изъяли и уничтожили 8,3 тонны нитрата аммония в ходе спецоперации.

Официальный представитель кипрской полиции Христос Андреу рассказал, что ливанец с канадским подданством Хусей Басам Абдалла был признан виновным в происшествии с селитрой. Его осудили на шесть лет за, в числе прочего, нелегальное хранение взрывчатых веществ. Свой срок до конца он не отсидел, так как был депортирован.

Нитрат аммония тогда обнаружили в подвале одного из жилых зданий города Ларнака. Его вывезли на полигон в округ Никосия, где и уничтожили.

5 августа в порту Бейрута взорвался нитрат аммония. Взрывная волна накрыла город, лишив жилья более 300 тысяч человек. По последним данным, 137 жителей ливанской столицы погибли, примерно 5000 человек пострадали. Министерство внутренних дел Ливана сообщило, что во время сварочных работ случилось возгорание 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Она хранилась в порту после конфискации в течение шести лет.