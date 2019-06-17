Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»

Непостижимый вопрос последних десятилетий. Есть только один метод, чтобы получить правильный ответ, - пройтись по всему древу малороссийского сепаратизма - от невинного семечка до ядовитых плодов. Выяснить, кто поливал, окучивал и удобрял саженец. Путь этот займет почти 900 лет.

«Семена и всходы»

«КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ»

В августе 1991 года, накануне путча в Москве, президент США Джордж Буш-cтарший приехал в Киев и выступил перед депутатами и министрами Украинской ССР. Злые языки впоследствии назвали эту речь «котлетой по-киевски» - возможно, из-за растопленного масла, которое брызжет из этой котлеты при сильном нажатии на нее вилкой. Всегда неожиданно и во все стороны - можно заляпать всех соседей и уделаться самому. Так оно и вышло - в историческом контексте. Но тогда, в дни исторического перелома, Буш откровенно врал в своем выступлении, и никто его не поправил - все хотели услышать эти слова:

-«Много веков назад ваши предки нарекли эту страну Украиной, то есть «границей», потому что ваши степи связывают Европу и Азию. Однако украинцы стали пограничниками иного рода. Сегодня вы открываете границы и контуры свободы».

Буш и Кондолиза Райс (будущий госсекретарь США), писавшая ему эту речь, прекрасно знали, что в УССР есть запрос на отделение от того, что впоследствии назовут Русским миром. Знали ли американцы, что этот запрос базируется на сконструированном мифе о «древнем государстве Украина»? Думаю, знали и сами приложили руку к его созданию. И самое обидное, что СССР тоже принял в этом деятельное участие.

Егор Холмогоров, историк, публицист:

- Мы можем взять трехтомник «Воссоединения Украины с Россией», выпущенный Академией наук СССР к 300-летию Переяславской рады, и обнаружим, что слова «Украина» там вообще нет! Кроме современного заглавия. Ни в польском, ни в русском, ни малороссийском массиве документов это слово не встречается.

Если почитать оригиналы грамот Богдана Хмельницкого, мы поймем, что это абсолютно непохоже на то, что сейчас считается «украинским языком». Грамоты эти для московского царя Алексея Михайловича приходилось переводить, и дьяки помечали на полях: «переложено с белорусской речи».

К сожалению, в дни «парада суверенитетов» никого на Украине не волновало, что дальнейшая жизнь одного из самых больших новых государств на континенте будет строиться на мифологизированной лжи. Никто даже не подумал, какие нерешаемые противоречия это породит, вплоть до гражданской войны и череды майданных смут.

США практически моментально, уже через 1,5 месяца после референдума о независимости (он прошел 1 декабря 1991 года), признали новое государство Украина. Украинским политикам этого одобрения сюзерена оказалось достаточно, но людям, населяющим новое независимое государство, - нет. Судя по пятилетней гражданской войне, условного Русского мира с украинским государством, новой украинской историей и самим украинским языком. Истоки этого противостояния лежат в далеком прошлом, в конце «темного Средневековья».

2 августа 1991 года, то есть еще до распада ССCP, президент США Дж. Буш-cтарший с трибуны Верховного совета УССР фактически отделил Украину от России. За его спиной - Леонид Кравчук, председатель Верховного совета УССР и первый президент Украины. Валенти

ПЕРВЫЙ ПОСЕВ

- В те времена там жил единый - и это исторический факт - русский народ, - утверждает Андрей Марчуков, старший научный сотрудник Института российской истории:

- Где бы он ни жил тогда - в Киеве, Галиче, Владимире-на-Клязьме, Москве или Витебске, - народ этот был един - культурой, верой и самосознанием.

Не о чем спорить с Андреем Марчуковым - есть «Повесть временных лет» XIII века, неоспоримое свидетельство единства народа. Вот только у летописи есть два списка, две версии - «Лаврентьевская» и «Ипатьевская». Одна с севера - из суздальских земель, другая - из мест, что называются сейчас Западной Украиной. Возможно, это первое материальное свидетельство начинающегося разделения народа.

Казалось бы, как может быть связано татаро-монгольское нашествие Золотой Орды и нынешняя Украина? Связь самая прямая: именно в след копыта монгольской лошадки было брошено семя будущего сепаратизма.

Егор Холмогоров:

- Именно нашествие уничтожило политическую и геополитическую сборку Древней Руси. До этого князья Рюриковичи собирались вокруг киевского стола, боролись за него… но в 1240 году город Киев был разорен, фактически - уничтожен. Эта сборка исчезла. Две наиболее сильные части выживших после нашествия - Владимиро-Суздальская Русь и Русь Галицкая, юго-западная - начали дрейфовать в разные стороны. Хотя первое время Даниил Галицкий и Александр Невский пытались поддерживать между собой отношения - союз, брачные связи. Но у двух частей Руси было совершенно разное положение. Александр Невский и его отец Ярослав Всеволодович сразу поняли, что у Руси нет никаких шансов противостоять Золотой Орде. Единственное, что можно было тогда сделать, - как-то мирно с Ордой уживаться, пока, даст бог, она куда-нибудь не исчезнет.

Как показала история, эта выжидательная и во многом унизительная политика, оказалась, как сейчас говорят политологи, игрой в долгую. Впрочем, на Руси Галицкой, Юго-Западной Руси, шли почти такие же неприятные процессы. И не все с ними были согласны. Русские люди, оказавшиеся между двух жерновов - диким степным Востоком и безжалостным Западом, голосовали ногами. Следы их исхода до сих пор можно встретить и на бумажной карте, и в электронном навигаторе.

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ:

- Существует множество топонимов, которые повторяют топонимы той самой Юго-Западной Руси. В Костромской области, например, есть город Галич. Он основан выходцами из того самого Галича. Есть и в Подмосковье такой «вторичный топоним» - Звенигород, где находится старейший храм Руси.

Можно вспомнить и Муром северный, и Муром под Киевом… И еще сотню топонимических связок, оставшихся от раскола Руси. Как следствие земли Юго-Западной Руси стремительно пустели, и по законам истории при повторном заселении территорий там обязательно будут жить иные люди. Нет, не другие, иные.

И если монголо-татары в центральной Руси не занимались переформатированием русской идентичности, на юго-западных границах в этом преуспели, заложив в единый народ бомбу с замедлителем, установленным на несколько сотен лет. Можно допустить, что бомбу в те времена снаряжали неосознанно. Так получилось.

Памятник князю Даниилу Галицкому на центральной площади Галича. Сейчас бывшая столица огромного Галицко-Волынского княжества превратилась в заштатный райцентр Ивано-Франковской области, окруженный разорившимися колхозами.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

«ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ»

Этот современный мем, высмеивающий цинично известное заблуждение, рожден советскими классиками сатиры Ильфом и Петровым. Рожден не на пустом месте, он вылез из архетипической народной памяти - из века в век Русь наступала на одни и те же грабли, пытаясь искать союзников там, где можно найти только расчетливых и терпеливых врагов.

Егор Холмогоров:

- Даниил Галицкий, напротив, полагал, что возможность для сопротивления Орде есть. Он верил, что его княжество - часть европейского мира. Можно наладить контакты с Римским Папой, с соседними королевствами и отбиться, хотя венгры и поляки сами отчаянно нападали на Галицкое княжество. Но поддержка Рима почему-то считалась важной, и Даниил сделал очень спорный ход. Он попытался заключить с Римом церковную унию, некое соглашение, по которому его православные подданные переходят под власть Рима. Папа выдал ему охранную грамоту для защиты земель, но поляки и венгры не обращали на нее внимания в своих земельных притязаниях. И через несколько лет про эту унию позабыли. Хотя митрополит Киевский Кирилл Второй после этой унии уехал на север, к Александру Невскому, и больше на юге Руси даже не появлялся. Не захотел оказаться в ситуации, когда его будут силой принуждать к принятию католичества. Это было первое маленькое зернышко, которое поливали и растили некоторую отдельность и сепаратность Малороссии.

Вообще понятие «Малая Русь» появилось в византийских документах и относилось лишь к Галицкой Руси. Киев рассматривался византийцами как часть Великой Руси.

Постепенно династия Даниила Галицкого теряла власть, его наследие распадалось и растаскивалось соседями. И каждый сосед пытался учредить на территории Малой Руси отдельную церковную иерархию, чтобы соединить ее с Римом. Получалось плохо.

Но самые тяжелые времена были еще впереди.

ОТ АВТОРА

Плата за мир натурой

Разделение Древней Руси на части, одна из которых через много веков назовет себя Украиной, это история про «доброго» следователя и «злого». «Злому» не веришь подсознательно. Северная Русь видела в монголо-татарском иге только жестоких и алчных завоевателей и считала, что рано или поздно, но переработает эту агрессивную биомассу самостоятельно - приручит или уничтожит. Западная Русь, наоборот, пыталась найти заступников среди третьих лиц, доверилась «доброжелателям» в овечьих шкурах и заплатила за это собой. Другой цены не было.

А потом оказалось, что можно вернуть все, откатить систему назад, переустановить. Заново отстроить свои сожженные города - еще краше, нарожать детишек, вернуть кровавые долги сторицей и жить своим укладом и верой дальше. Более того - расти, превратившись в самую большую страну на планете.

А вот свою национальную идентичность вернуть назад оказалось невозможно - нет такой кнопки в Истории. А вот кнопка «манкурт» есть - красная, торчит на самом видном месте. И кнопки «зависть» и «самобытность» рядом…

Жестокий урок, который уже много веков продолжает учить Украина. Звонка пока не было. «Звонок - для учителя».

Продолжение - в следующем номере «КП».