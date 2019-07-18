Как Киев переводят на украинский: Расстреливать за русский не будем. Но не хочешь учить мову - признаем «негражданином»

В Незалежной вступил в силу закон «Про мову» (о языке), по которому «державний» (украинский) становится обязательным во всех сферах жизни. Владеть им обязан каждый «громодянин» (гражданин). Отныне в государственных, медицинских, образовательных учреждениях и даже в магазинах, ресторанах и парикмахерских все должны разговаривать исключительно на украинском. Русский разрешается употреблять лишь в быту и в церкви.

Спецкор «Комсомолки» понаблюдала, как на новый закон отреагировали в украинской столице.

ПОШЛИ УЧИТЬ УКРАИНСКИЙ ИЗ-ЗА ОБИДЫ НА РУССКИХ

Захожу в популярную в Киеве сетевую кофейню. Две девушки начинают мне что-то предлагать по-украински. То, что я не местная, за версту видно. Как шутит моя киевская подруга, «у тебя акцент москальский, одеваешься ты не так, и лицо у тебя не такое». Но официантки в кофейне упорно не хотят переходить на русский, хотя и видят, что я их с трудом понимаю.

- Вам что, теперь по-русски запрещено?

- Почему? Нет! – удивившись, на чистейшем русском отвечает одна из них и мигом снова переходит на украинский.

Раньше такое можно было встретить лишь в западных областях Украины. Там подчеркнуто не хотели говорить по-русски. Вызывающе. С пренебрежением (хотя в последнее время даже во Львове - а я была там в марте, накануне президентских выборов - к русским туристам стали толерантней, мы ведь им деньги приносим).

Но что бы такое в Киеве? Матери городов русских?

В защиту русского языка баррикады в Киеве не строят. Фото: Анастасия Матвеева

Да, по новому закону иностранцу, который не понимает украинского, можно ответить на его языке. Только если будет желание...

- После Донбасса часть нашей молодежи резко поменяла свои взгляды. Пошла большая обида на русских. Многие мои знакомые начали учить украинский, принципиально хотят на нем разговаривать, - говорит мне Ольга, сотрудница отеля, в котором я поселилась.

Но признается: ее собственным родителям украинизация не по душе.

- Волна возмущения была несколько лет назад, когда улицы переименовывали и вывески на русском везде снимали. А сейчас люди как-то смирились.

- А в отелях с русскими будут общаться на русском?

- Конечно, это же бизнес. Зачем отталкивать туристов? Да и бесчеловечно это: человек к тебе обращается на русском, ты его понимаешь и специально на украинском говоришь. Нехорошо, - замечает Ольга.

Украинизация уже идет полным ходом. Фото: Анастасия Матвеева

Хорошо или нет, но меню в большинстве ресторанов Киева только на украинском и английском (это при том, что в городе большинство говорит по-русски). Объявления на вокзалах теперь могут дублироваться на русский только если поезд едет в Россию. Но и этого нет. Из всех рупоров – украинский. По замыслу авторов закона «Про мову», должны исчезнуть и русскоязычные украинские сайты, газеты (русская версия может сохраниться лишь как дополнительная).

- С какой стати у меня отнимают мой родной язык?! Или нам всем намекают: не согласны - убирайтесь из страны? Да за последнее время и так сколько народу уехало – кто в Россию, кто в Европу. Мы с мужем раньше не хотели, а теперь задумались, - говорит моя давняя знакомая, уроженка Киева Олеся.

«ОНИ ХОТЯТ ОТНЯТЬ БУДУЩЕЕ У НАШИХ ДЕТЕЙ»

То, что новый закон вырывает у русского языка почву из-под ног, на Украине понимают все. Просто одних это радует, других огорчает, а третьим – все равно. Расчет тут точный: старшее поколение со временем уйдет, новое будет воспитываться на украинском, а русский – так, довесок, второй сорт. По новому закону, русский - теперь язык «национального меньшинства». И это взорвало украинские соцсети (не говоря уж о российских). Вот лишь несколько ярких высказываний.

«Драконовский закон о мове – акт агрессии против русскоязычных граждан Украины», - написал украинский журналист Денис Иванеско.

«Принудительно одноязычие для многоязычных украинцев – это не просто неконституционно. Это подыгрывание всем, кому нужна слабая и разделенная Украина. Им хочется отнять будущее у наших детей, создав им условия, где есть только один язык, одна идеология, один фюрер», - заметила юрист Елена Лукаш (вместе со своим коллегой Андреем Портновым она занимается сбором доказательств, чтобы завести дело о коррупции против Порошенко).

«Полный саботаж насильственной украинизации должен стать нормой поведения, - призвал политолог Олег Волошин. - Если сотни тысяч сторонников адекватной модели развития мирной и разнообразной Украины 9 мая выйдут на улицы – это будет наш День Победы».

Но это лишь записи в соцсетях...

НЕ «ШЛЯХЕТНО» ПОСТУПИЛИ

… А вот сторонники закона «Про мову» в тот день ликовали не только в интернете, но и на улицах. В Киеве, Харькове и Львове устроили всеукраинскую акцию под названием «Мова объединяет» с песнями и плясками артистов. Абсурд, но в Киеве эту «объединительную» акцию провели под Аркой Дружбы народов. Собрались сотни горожан. Рядом со мной сидит пожилая пара.

- Для нас сегодня праздник. Я сама – украинский филолог и скажу так: русская литература, конечно, богатая, но наш язык – ничем русскому не уступает! – заявляет моя собеседница по имени Татьяна.

- А Гоголь говорил, что по своему богатству с русским языком украинский не сравнится, потому и писал на русском, - замечаю я.

- Так тогда время другое было! Вы только послушайте, какие в нашем языке слова! Например, «благородно» по-украински «шляхетно». А хрупкая девушка «тендитна». Ну как, а?!

- Я тут в интернете прочитал, что украинский входит в пятерку самых мелодичных языков мира! – включается в разговор ее муж.

- Что ж теперь с русским языком на Украине будет? – уточняю.

- Да ничего! Расстреливать за него никто не собирается! Но раз живешь на Украине – изволь учить наш язык. Привет Москве! – победно прощается со мной Татьяна.

ДРУЖБА НАРОДОВ ДАЛА ТРЕЩИНУ

Среди пришедших на концерт выделялась молодая пара. У парня на плечах украинский флаг, у девушки – флаг Евросоюза. Знакомимся.

- Андрей, Валерия, - представляются они. Перекидываемся парой фраз.

- Так странно, - смеются между собой ребята. А потом объясняют мне: «Мы очень давно не разговаривали по-русски!». При этом оба знают его прекрасно. У Андрея мать русская, отец белорус. У Валерии семья украинская, но родилась она в русскоязычном Харькове. Мои собеседники – типичные представители той самой украинской молодежи, которая активно выступает за евроинтеграцию. Ради нее в 2013-м Андрей и Валерия даже ходили на Майдан.

- Мы знаем, что вы в России называете нас «майданутые», но мы от своего выбора не откажемся, - замечает Андрей.

Ему 26. Интеллигентный, отлично образованный, работает в IT-компании на хорошей зарплате (на Украине это сейчас одно из самых перспективных и прибыльных направлений).

- Чем вам так русский не угодил, вы же на нем выросли?

- Это принципиальная позиция. Украина - независимая страна. Со своим языком. Я, например, сны вижу на русском. Бывает, и ругнешься в сердцах на русском. Потому что этот язык у меня в крови, с этим уже ничего не поделаешь. А так быть не должно, и закон «Про мову» в этом поможет. Нехай (пускай) дети вначале украинский учат, а русскому их улица научит. Русский все равно все знать будут, никуда он не денется, - считает Андрей.

- Видели, Арка Дружбы народов дала трещину? Еще несколько лет назад. Очень символично, - замечает Валерия.

Мы поднимаем головы вверх. Большая черная линия, будто рассекшая небо молния, делит арку на две части.

ПАССИВНОЕ БОЛЬШИНСТВО

Гуляя по Киеву, замечаешь, что украинизация уже идет полным ходом. Украинский стали учить даже приезжающие в Киев на работу иностранцы, даже китайцы и выходцы из Средней Азии.

- Украинизация – это сейчас модно. От «хохляндии», «шароварни», суржиков надо избавляться. Малороссов этих, выступающих за русский язык, конечно, много. Харьков, Одесса будут упираться. Бывает, попадется украинец, который хочет говорить на русском. Я специально делаю вид, что не понимаю, - признается Валерия.

- Ну, тогда как же ваша «мова объединяет»?

- Должна объединить! Закарпатские вон вообще украинский не знают! Школьники там хуже всех по стране выпускной экзамен сдают. А теперь придется учить! Нам вообще надо, как в Латвии сделать: не хочешь учить украинский – признаем тебя «негражданином». Голосовать на выборах ты не сможешь, пенсия у тебя будет маленькая, - размышляет Валерия.

- Думаете, даже такую дискриминацию люди стерпят?

- У нас большинство – пассивное, оно на диване сидит, как герой в вашей «Нашей Раше». А мы – активное меньшинство – двигаем этот диван, - замечает Валерия.

И, похоже, она права. В защиту русского языка баррикады в Киеве не строят. Это «большинство», в отличии от «прогрессивного» меньшинства - европеизированной молодежи, просто не хочет воевать. Правда, есть политические партии, которые пытаются его отстоять. «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука уже зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене закона «Про мову». По соцопросам, у партии есть все шансы занять второе место на предстоящих 21 июля выборах в парламент. А вот абсолютное большинство может получить партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Многие в Киеве надеются, что в этом случае Зеленский отменит «Про мову», или сделает его не таким жестким.

- Зеленский сидит на двух стульях. Он смог завоевать электорат и на западе, и на востоке Украины. Он как волшебное зеркало в «Гарри Поттере» - каждый, смотрясь, увидел в нем то, что хотел. Но потом это зеркало разобьется людям прямо в глаза. Часть электората от Зеленского точно отвернется, - со знанием дела говорит Валерия.

- Вы что, политологию в вузе изучали?

- У нас после майдана каждый второй - политолог или военный эксперт. В калибрах мы тоже теперь разбираемся - пришлось, - смеется Андрей. – У нас каски дома после Майдана лежат. Не выкидываем, может, еще пригодятся. Если Зеленский откажется от евроинтеграции, снова выйдем на улицы. Хотя нас, таких, процентов 10-15 всего.

- У нас многовековая традиция, чуть что не так – протест. Мы не понимаем, что такое санкционированные и несанкционированные митинги, как у вас в России. Мы просто идем и митингуем, - замечает Валерия.

От Арки Дружбы народов я бреду в темноте к ближайшему метро. На одном из столбов замечаю рисунок: лицо мужчины, на лбу – красное пятно, будто кровоподтек от выстрела. А снизу надпись Зе! (логотип команды Владимира Зеленского). Майдан тут, похоже, никого ничему не научил.

На лбу – красное пятно, будто кровоподтек от выстрела. А снизу надпись Зе! Фото: Анастасия Матвеева

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