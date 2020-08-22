Как Киев готовится ко Дню независимости: "Средневековье в худшем своём проявлении"

Телеведущую Ольгу Скабееву обескуражила акция, проведённая в Киеве представителями экстремистской организации Centuria*. Радикалы на мосту вывесили плакат с надписью "места для ваты". Украинские экстремисты называют "ватой" тех, кто высказывает просоветские и пророссийские убеждения.

Кроме того, рядом с плакатом были сооружены петли, имитирующие виселицы для несогласных. Происходящую акцию радикалы сняли на видео, указав, что эти виселицы - для пособников и предателей.

Как отметила Скабеева в своём Telegram-канале, происходящее напоминает средневековые нравы.

"Средневековье в худшем своём проявлении", - отметила она.

Отметим, что День независимости на Украине отмечают 24 августа. Планируется, что в этом году в Киеве пройдёт приуроченный к этому дню марш.

Организаторы марша приняли решение провести его без какой-либо партийной символики. Участники пройдут маршем от метро "Университет" до площади Независимости.

*Centuria - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.