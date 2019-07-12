Как «кидала» Обама отомстил Путину за Крым

Автор:

Покровский Александр

Те, кто имеет доступ к информации о том, что происходило в Белом доме в Вашингтоне после того, как Крым при полном восторге его населения был взят под контроль русскими войсками, до сих пор усмехаются уголками губ, вспоминая о реакции президента Обамы. Не только его, конечно. Ошпаренными и одновременно замороженными ходили руководители спецслужб, высшие военные, советники и помощники по внешним делам. А Обама смотрел на них глазами, то сухими от ярости, то влажными от еле сдерживаемых слёз.

Ещё бы! Провал был эпический. В полной тайне от двух десятков американских разведок, от служб прослушки и агентурных сетей произошла подготовка русскими полноценной десантной операции по приведению в боевую готовность подразделений военно-морской базы России в Крыму, по концентрации сил и средств и переброске на полуостров дополнительных сил спецназа, по установлению, наконец, контроля за ключевыми точками.

Обама узнал обо всём этом едва ли не из телевизора!

А ведь вопросы к тем, кто обязан был за всем этим следить и заранее выявлять, возникали страшненькие.

Если русские вдруг оказались настолько хороши, то где они могли высадиться ещё, будь у них на то желание? А если в Киеве? А если в Варшаве? А если, чёрт возьми, на румынской военной базе Девеселу, где в 2014 году как раз разворачивались работы по постройке американской наземной позиции ПРО?

А ещё русские запросто выдернули прямо из-под лап охотников свергнутого, но всё ещё законного президента Украины Виктора Януковича. Зачем? Человек, уже струсивший воспользоваться шансом возглавить сопротивление хунте, став во главе съезда депутатов юго-востока Украины в Харькове и провозгласив эту часть страны остающейся под законной властью, зачем нужен Путину? Что Путин на самом деле задумал? И как он может задуманное осуществить, если в его руках такие вооружённые силы, что смогли скрытно и стремительно захватить полуостров площадью со штат Массачусетс?

В общем, страх был. Боль, недоумение, гнев. Да и самого Обаму поливали за такой сказочный провал и в Конгрессе, и в прессе, и вообще…

В общем, головы летели, но…

А Путин только разводит руками

Был у Обамы повод и лично обидеться на Путина. Ведь вот как замечательно провели спецоперацию «Майдан» в Киеве! Полностью управляемые лидеры «протеста» действовали строго по американской методичке, а где её не хватало — жадно бросались исполнять указания заместителя госсекретаря Виктории Нуланд и посла США Джеффри Пайетта.

Попытки русских противопоставить этому какие-то жалкие увещевания безуспешны. Команда Януковича деморализована, а её лидер ставит дрожащей рукой свою подпись на фиговом листке, прикрывающем его капитуляцию и приход к власти проамериканской банды. Да, банды. Но ведь известен закон: если банда — проамериканская, она немедленно становится прогрессивными силами всего мирового сообщества.

Украина, Киев. События на майдане. 2014 г. Фото: www.globallookpress.com

Обама даже лично успокоил Путина, позвонив ему в тот знаменательный день по телефону и заверив, что полностью поддерживает соглашение между украинским президентом и оппозицией о преодолении кризиса на Украине и готов подтолкнуть свою сторону «к тому, чтобы воздержаться от насилия».

Подтолкнул? Скорее всего, да. Потому что это был самый разумный путь. Фактическое двоевластие, установившееся после соглашения 22 февраля, вязало бы Януковичу не просто руки, а руки к ногам, укладывая его в позу полицейской «ласточки». В декабре — а то и раньше, соглашение этому не препятствовало — предстояли новые президентские выборы, где безнадёжный Янукович пролетал с треском. После чего США (это мы уже в ретроспективе видим) оставались бы с Украиной в полном составе, со своей базой в Севастополе через два года (как раз приготовить и сколотить соответствующую группировку), без всяких восстаний и революций на окраинах.

Однако всё пошло не по сценарию. Киев сорвался с цепи. Ненадолго, но этого хватило. Первый же закон — о русском языке — вздыбил Донбасс. О Крыме и говорить нечего — там и без того с ненавистью глядели на нацистский шабаш в Киеве, а теперь и вовсе люди вышли на улицы с требованием уйти с Украины и вернуться на родину, в Россию. Оставалось уговаривать (и по обстановке обвинять) Путина. Ибо тот реагировал быстро и адекватно. Попросил тот разрешения у своего Сената на использование войск за рубежом? Нарушаете международное право!

Путин разводит руками. По голосу переводчика в трубке слышно. Референдум в Крыму о присоединении к России? Путин пожимает плечами. Революции в Донбассе, поддержанные русскими? Путин качает головой: недостоверная у тебя, коллега Барак, информация…

Переход США к активным действиям

К лету у американцев наконец всё наладилось. Они установили полный контроль над киевскими политиками, спецслужбами и армией. Оппозиция была разогнана, подполье разгромлено и посажено, на донбасских фронтах начались успехи после череды сплошных поражений и переходов на сторону повстанцев.

Украина, Киев. Заседание Верховной Рады. Фото: www.globallookpress.com

А главное — получившие жестокого «леща» собственные спецслужбы восстановили информирование по действиям Кремля, чему весьма помогла обострившаяся борьба между «башнями», в коих нашлись люди, испугавшиеся патриотического подъёма в России после Крыма и «Русской весны».

Собственно, агентура там всегда была, но Чубайса каждый раз не задействуешь, да и военные его как-то обходят информацией. А вот то, что «испуганные» вышли на связь с заведомыми — идейными, конечно же, — сторонниками дружбы с Западом, позволило наладить куцый, но всё же мониторинг.

И США перешли к активным действиям.

Сначала — смачное пятно на репутацию Кремля: направление малайзийского рейса в зону боевых действий, сбитие его украинскими руками и обвинение в этом повстанцев, России и лично Путина. В ретроспективе мы знаем, что и через пять лет следствие не нашло ни одного доказательства, не разбиваемого в суде небрежным плевком адвоката. Но тогда, надо признать, удар был мощный. Да Обама ещё и потроллил Путина, синхронизировав свой звонок ему чуть ли не с тем моментом, когда «Боинг» ещё рассыпался в воздухе после украинской ракеты.

Всё-таки, когда спецслужбы работают, и ты в курсе их планов и акций, можно себе позволить немножко и поиграть с не знающим ещё всей информации Путиным.

А можно его и кинуть.

И вот тут мы переходим к главному. В следующей части.