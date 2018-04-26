Как хорошо, что я живу в России! • 159 • Аналитика



Охотники-собиратели любили охотиться на хозяйских коров, овец и собирать яблоки в крестьянских садах. Крестьянам это не нравилось, и охотники «огребали» при первом удобном случае. В конце концов охотники-собиратели были загнаны крестьянами за Можай и на Кудыкину гору: в пустыни, в горы, в заполярье… и там охотники одичали до состояния аборигенов Австралии.



Любой ученый антрополог вам скажет, что земледельцы победили охотников в основном за счет демографии. В деревне рождаемость выше, больше отдача от вложенного труда, мобилизационная способность огромная. В деревне легче производить пропитание, легче сохранять нажитое. Утром с петухами открыл глаза – уже на работе. Корова мычит, козёл в соседском огороде нагло капусту жрёт, гуси гогочут, квочка стонет – всюду жизнь. Всё требует внимания – хоть морковка, хоть злаки. Посадил детей в грядку (все шесть голов, мал мала меньше) и пусть клубнику прореживают. Старая бабка присмотрит или жена от коровы вернется – молоком напоит. Дядьки, сватья, кумовья, участковый – все детям рады. Свои же, родственники. Община.





Охотник-собиратель за лосем крадется один, жена идет поодаль – вкусные вершки и корешки собирает. Один ребенок за спиной, другой за юбку держится, ещё и узел с барахлом тащит. Третий ребенок отстал немного – тут его волки и сожрали. Или другие охотники собиратели не погнушались. Каждый сам за себя.



Вы прослушали краткий курс антропологии для младших студентов.







Когда харчей образовалось слишком много, потребовалось место для обмена репы на кожу и ткань. Появились деньги, торги, торжки, торжища и города с кремлями. В городах жили неспособные к крестьянству люди: ремесленники, княжеская обслуга и армия. Питались обычные люди в городе скуднее, чем в деревне. Городские доходы были или малы, или нерегулярны. Плодиться и размножаться для продолжения рода в городе неудобно. Тесновато, темновато, голодно, выглядеть надо подобающе. Зато на княжеской службе… писцом! Боярина видим, монахи мимо ходят. В монастыре звонят тонко, едят толсто, а детей у монахов нет.



По мере интенсификации сельского хозяйства количество рабочих рук в деревне сокращалось. Механическая косилка вам хорошо накосит, трактор напашет за 20 лошадей и 50 оратаев. Разорившихся крестьян вбирал в себя город. Урбанизация, промышленная революция и т.п. привели к тому, что городское население России на начало 2010 года насчитывало 103,8 миллиона человек, или 73,1% от общего числа россиян. Как мы помним из вышесказанного, в городе народ плодится плохо, город развивается только за счет вливающихся в него крестьян, а когда кончаются свободные крестьяне, появляются негордые рабочие парни из соседних стран. Практически не было в истории времени, когда город самовоспроизводился бы в населении. Единичные случаи в отдельные десятилетия были. Но в целом — чистый народный убыток. Демографические припарки в виде материнского капитала и бесплатного детского питания на молочной кухне помогают слабо. Вымираем потихоньку, как охотники-собиратели.



По данным первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в городских поселениях проживало лишь 15% населения России (в современных границах). К концу 1930-х годов в городских поселениях проживала уже треть россиян, к концу 1950-х — половина, а с конца 1980-х по настоящее время – почти три четверти.



Северная Корея прикрывает Трампа в его войне с «глубинным государством»



Две мировые войны за полвека Россия вынесла только за счет высокой мобилизационной способности населения. Гвардия и регулярные войска комплектации мирного времени выбивались в первые месяцы сражений. Никто в целом мире не мог предположить, что мясорубка может крутиться с такой скоростью.



Пушечным мясом первой мировой были «обнакновенные» русские крестьяне. Инородцев в войне почти не было. Но так как сельское население было превалирующим (до Великой Отечественной войны на территории России было только два города-миллионера), народ успел за годы мира наделать себе подобных. Великую Отечественную встретили в полном составе. Плюсом попросили и заставили воевать всех граждан СССР: казахов, узбеков, кабардинцев, цыган, евреев. Сдюжили! Весь многонациональный народ одержал победу над гитлеровской Германией и ее сателлитами.



За годы хрущевских преобразований с его идеей агрогорода, за время освоения целины, за годы укрупнения хозяйств и ликвидации «бесперспективных» деревень, за весь дальнейший мрак и ужас перестройки и ельцинского либерализма Россия допрыгалась до того, что средняя плотность сельского населения в России составила примерно 2 чел./ кв. км. (На Северном Кавказе и в Краснодарском крае плотность населения гораздо выше.) Почти половина (48%) всех сельских поселений страны являются мельчайшими, в них проживает 3% сельского населения.



Деревенский житель в массе своей доведен до люмпеновского состояния и вынужден становиться рабочим «агрогорода», рабочим без своих средств производства! Огромные автоматизированные фермы и теплицы требуют минимум народа. Прибыльны птицефабрики, на которых с сотнями тысяч голов управляются буквально десятки человек. Прибыльно свиноводство – поставил в стойло хрюшу, навоз убирается транспортером, корм выдает компьютер. Чисто, тепло, музыка играет. За пределами всего этого великолепия: бездорожье, разливы рек, дизельное топливо дороже, чем бензин. И апофеоз – полицейский с полосатой палочкой. Оптимизация больниц и школ, что означает полное их закрытие . И прочее, прочее, прочее… Не мне вам рассказывать. Удар СССР по фашистской Германии… в 1938 году



Вот только непонятно, где будем черпать людские ресурсы на случай затяжной войны, если у нас сплошная «доступная среда для инвалидов», гипертония, очки поголовно и ожирение как среднестатистический диагноз!.. Может, оттого проектируются «необитаемые» танковые башни, ибо задницы призывников начинаются с ХХL.



Для власти русская деревня, не нашедшая себя в качестве «агрогорода» и не имеющая устойчивого сбыта продукции, — сущее наказание, сплошная головная боль.



Но слово произнесено – наказание. В царской России ссылка и высылка на вечное поселение были нормой. Самый известный случай: Александр Меншиков, фаворит Петра I, за государственные интриги по указу государя Петра II был отправлен в ссылку в город Берёзов (в настоящее время поселок городского типа Берёзово в составе Ханты-Мансийского АО). И если Меньшиков в Березове тосковал и быстро умер, то сосланный царицей Елизаветой Петровной в деревню Пелым фельдмаршал Христофор Антонович Миних, напротив, завёл огород и пчёл, собственными руками срубил школу и обучал деток грамоте, сочинял военные проекты. Провел в ссылке 20 лет! Возвратился в Петербург в возрасте 79 лет и ещё потрудился во славу России.



Ещё пример. Василий Львович Давыдов, отставной полковник знатного рода, по делу декабристов осужден по I разряду, приговорен к пожизненной каторге. Отправлен в Сибирь 21 июля 1826 года. Потом помилован и оставлен в Сибири на поселение. В глухомани у него родились дети: Василий (20.07.1829—1873) — художник; Александра (22.07.1831—1918); Иван (1834—1918); Лев (1837—1896); Софья (1840—?) — в замужестве Сталь; Вера (1843—1920); Алексей (1847—1903). Государственные долги? Их платят только трусы!



В доме Давыдовых появился первый в Красноярске клавесин, образовался литературный кружок. Политическим ссыльным к тому времени было запрещено создавать школы, поэтому Давыдовы у себя в доме создали домашний класс для своих семерых детей, рождённых в Сибири. Класс не имел официального статуса, и его могли посещать все желающие. От местных жителей Давыдов получил прозвища «Властитель дум», «Короб просвещения». Программа домашней школы Давыдова позже стала основой для программы обучения Красноярской мужской гимназии.



Хорошее дело могло бы выйти! Если как при царях. Я так и вижу себе всех проворовавшихся губернаторов и их замов, всех чиновников, которым сейчас по суду выписывают «два условно». Отменить условные сроки и ссылать виновных государственных служащих на вечное поселение в малонаселенное сельское захолустье без государственного содержания! С электронным браслетом на ноге. Может быть, там у них родятся хорошие детки!! Может быть, пчел разведут!!! Выпишут себе в Пелым и Белый Омут вертолет и телескоп. Акушерский пункт отстроят и придумают цех по лепке вареников из ежевики. Почту выпросят в сельцо. Интернет наладят. Разрешат извечные русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»



А потом ссыльный крестьянин, бывший мэр города Васюки, выйдя на нетвердых ногах на крыльцо, посмотрит на звезды и крикнет маленькому златокудрому мальчику: «Ваня, скорее посмотри на луну!» И шепотом, себе под нос: «Спасибо, Господи, за эту красоту. Как хорошо, что я живу в России!» С той поры, когда обезьяна, сделавшись человеком, слезла с пальмы и пошла пить пиво в гриль-бар, прошло не так много времени. Тысячу лет назад викинги служили в Византии, а те, кого не взяли на службу из-за низких морально-волевых качеств, основали на Руси династию Рюриковичей. Две тысячи лет назад иудеи присматривали дерево для креста, на котором римляне распнут Господа нашего. Три тысячи лет назад в Малой Азии Агамемнон, Менелай, Улисс, Диомед и прочие эпические герои лезли на стены Трои, а Гектор и Парис отбивались чем Зевс послал. Ещё тысяча лет вглубь истории – первая выплавка меди. Ещё немного в бескнижную темноту веков – каменные топоры и палка-копалка. Оживляли древнейший пейзаж охотники-собиратели и оседлые земледельцы, засевавшие землю злаками. Агрономия велась по наитию, и уповавшие на милость природы крестьяне частенько голодали. А чтоб это случалось реже, стремились овладевать агротехникой и учились, учились, учились.Охотники-собиратели любили охотиться на хозяйских коров, овец и собирать яблоки в крестьянских садах. Крестьянам это не нравилось, и охотники «огребали» при первом удобном случае. В конце концов охотники-собиратели были загнаны крестьянами за Можай и на Кудыкину гору: в пустыни, в горы, в заполярье… и там охотники одичали до состояния аборигенов Австралии.Любой ученый антрополог вам скажет, что земледельцы победили охотников в основном за счет демографии. В деревне рождаемость выше, больше отдача от вложенного труда, мобилизационная способность огромная. В деревне легче производить пропитание, легче сохранять нажитое. Утром с петухами открыл глаза – уже на работе. Корова мычит, козёл в соседском огороде нагло капусту жрёт, гуси гогочут, квочка стонет – всюду жизнь. Всё требует внимания – хоть морковка, хоть злаки. Посадил детей в грядку (все шесть голов, мал мала меньше) и пусть клубнику прореживают. Старая бабка присмотрит или жена от коровы вернется – молоком напоит. Дядьки, сватья, кумовья, участковый – все детям рады. Свои же, родственники. Община.Охотник-собиратель за лосем крадется один, жена идет поодаль – вкусные вершки и корешки собирает. Один ребенок за спиной, другой за юбку держится, ещё и узел с барахлом тащит. Третий ребенок отстал немного – тут его волки и сожрали. Или другие охотники собиратели не погнушались. Каждый сам за себя.Вы прослушали краткий курс антропологии для младших студентов.Когда харчей образовалось слишком много, потребовалось место для обмена репы на кожу и ткань. Появились деньги, торги, торжки, торжища и города с кремлями. В городах жили неспособные к крестьянству люди: ремесленники, княжеская обслуга и армия. Питались обычные люди в городе скуднее, чем в деревне. Городские доходы были или малы, или нерегулярны. Плодиться и размножаться для продолжения рода в городе неудобно. Тесновато, темновато, голодно, выглядеть надо подобающе. Зато на княжеской службе… писцом! Боярина видим, монахи мимо ходят. В монастыре звонят тонко, едят толсто, а детей у монахов нет.По мере интенсификации сельского хозяйства количество рабочих рук в деревне сокращалось. Механическая косилка вам хорошо накосит, трактор напашет за 20 лошадей и 50 оратаев. Разорившихся крестьян вбирал в себя город. Урбанизация, промышленная революция и т.п. привели к тому, что городское население России на начало 2010 года насчитывало 103,8 миллиона человек, или 73,1% от общего числа россиян. Как мы помним из вышесказанного, в городе народ плодится плохо, город развивается только за счет вливающихся в него крестьян, а когда кончаются свободные крестьяне, появляются негордые рабочие парни из соседних стран. Практически не было в истории времени, когда город самовоспроизводился бы в населении. Единичные случаи в отдельные десятилетия были. Но в целом — чистый народный убыток. Демографические припарки в виде материнского капитала и бесплатного детского питания на молочной кухне помогают слабо. Вымираем потихоньку, как охотники-собиратели.По данным первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в городских поселениях проживало лишь 15% населения России (в современных границах). К концу 1930-х годов в городских поселениях проживала уже треть россиян, к концу 1950-х — половина, а с конца 1980-х по настоящее время – почти три четверти.Две мировые войны за полвека Россия вынесла только за счет высокой мобилизационной способности населения. Гвардия и регулярные войска комплектации мирного времени выбивались в первые месяцы сражений. Никто в целом мире не мог предположить, что мясорубка может крутиться с такой скоростью.Пушечным мясом первой мировой были «обнакновенные» русские крестьяне. Инородцев в войне почти не было. Но так как сельское население было превалирующим (до Великой Отечественной войны на территории России было только два города-миллионера), народ успел за годы мира наделать себе подобных. Великую Отечественную встретили в полном составе. Плюсом попросили и заставили воевать всех граждан СССР: казахов, узбеков, кабардинцев, цыган, евреев. Сдюжили! Весь многонациональный народ одержал победу над гитлеровской Германией и ее сателлитами.За годы хрущевских преобразований с его идеей агрогорода, за время освоения целины, за годы укрупнения хозяйств и ликвидации «бесперспективных» деревень, за весь дальнейший мрак и ужас перестройки и ельцинского либерализма Россия допрыгалась до того, что средняя плотность сельского населения в России составила примерно 2 чел./ кв. км. (На Северном Кавказе и в Краснодарском крае плотность населения гораздо выше.) Почти половина (48%) всех сельских поселений страны являются мельчайшими, в них проживает 3% сельского населения.Деревенский житель в массе своей доведен до люмпеновского состояния и вынужден становиться рабочим «агрогорода», рабочим без своих средств производства! Огромные автоматизированные фермы и теплицы требуют минимум народа. Прибыльны птицефабрики, на которых с сотнями тысяч голов управляются буквально десятки человек. Прибыльно свиноводство – поставил в стойло хрюшу, навоз убирается транспортером, корм выдает компьютер. Чисто, тепло, музыка играет. За пределами всего этого великолепия: бездорожье, разливы рек, дизельное топливо дороже, чем бензин. И апофеоз – полицейский с полосатой палочкой. Оптимизация больниц и школ, что означает полное их закрытие . И прочее, прочее, прочее… Не мне вам рассказывать.Вот только непонятно, где будем черпать людские ресурсы на случай затяжной войны, если у нас сплошная «доступная среда для инвалидов», гипертония, очки поголовно и ожирение как среднестатистический диагноз!.. Может, оттого проектируются «необитаемые» танковые башни, ибо задницы призывников начинаются с ХХL.Для власти русская деревня, не нашедшая себя в качестве «агрогорода» и не имеющая устойчивого сбыта продукции, — сущее наказание, сплошная головная боль.Но слово произнесено – наказание. В царской России ссылка и высылка на вечное поселение были нормой. Самый известный случай: Александр Меншиков, фаворит Петра I, за государственные интриги по указу государя Петра II был отправлен в ссылку в город Берёзов (в настоящее время поселок городского типа Берёзово в составе Ханты-Мансийского АО). И если Меньшиков в Березове тосковал и быстро умер, то сосланный царицей Елизаветой Петровной в деревню Пелым фельдмаршал Христофор Антонович Миних, напротив, завёл огород и пчёл, собственными руками срубил школу и обучал деток грамоте, сочинял военные проекты. Провел в ссылке 20 лет! Возвратился в Петербург в возрасте 79 лет и ещё потрудился во славу России.Ещё пример. Василий Львович Давыдов, отставной полковник знатного рода, по делу декабристов осужден по I разряду, приговорен к пожизненной каторге. Отправлен в Сибирь 21 июля 1826 года. Потом помилован и оставлен в Сибири на поселение. В глухомани у него родились дети: Василий (20.07.1829—1873) — художник; Александра (22.07.1831—1918); Иван (1834—1918); Лев (1837—1896); Софья (1840—?) — в замужестве Сталь; Вера (1843—1920); Алексей (1847—1903).В доме Давыдовых появился первый в Красноярске клавесин, образовался литературный кружок. Политическим ссыльным к тому времени было запрещено создавать школы, поэтому Давыдовы у себя в доме создали домашний класс для своих семерых детей, рождённых в Сибири. Класс не имел официального статуса, и его могли посещать все желающие. От местных жителей Давыдов получил прозвища «Властитель дум», «Короб просвещения». Программа домашней школы Давыдова позже стала основой для программы обучения Красноярской мужской гимназии.Хорошее дело могло бы выйти! Если как при царях. Я так и вижу себе всех проворовавшихся губернаторов и их замов, всех чиновников, которым сейчас по суду выписывают «два условно». Отменить условные сроки и ссылать виновных государственных служащих на вечное поселение в малонаселенное сельское захолустье без государственного содержания! С электронным браслетом на ноге. Может быть, там у них родятся хорошие детки!! Может быть, пчел разведут!!! Выпишут себе в Пелым и Белый Омут вертолет и телескоп. Акушерский пункт отстроят и придумают цех по лепке вареников из ежевики. Почту выпросят в сельцо. Интернет наладят. Разрешат извечные русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»А потом ссыльный крестьянин, бывший мэр города Васюки, выйдя на нетвердых ногах на крыльцо, посмотрит на звезды и крикнет маленькому златокудрому мальчику: «Ваня, скорее посмотри на луну!» И шепотом, себе под нос: «Спасибо, Господи, за эту красоту. Как хорошо, что я живу в России!» Автор: Геннадий Генераленко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 159 Источник Похожие новости Вопрос армянский, но виновата Россия Возьмёт ли Россия Балканы в свои руки? «Белые каски» нагнули Голливуд, но осеклись на основателе «Pink Floyd»

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