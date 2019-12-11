Как Ходорковский ведёт информационную войну против России

Автор:

Иванов Борис

Ежедневно тысячи мегабайтов негатива обрушиваются на Россию в информационном пространстве. От обычной критики действий чиновников, которые действительно зажрались, пользуются своим положением, пока к ним не приходят люди в погонах и с наручниками. И до насквозь фальшивой дезинформации, преследующей далеко идущие политические цели, прикрывающиеся сентенциями о прозрачности общества и тому подобных общечеловеческих ценностях.

Одно дело, когда это делают действительно реальные СМИ, которые прикрывают свою подрывную деятельность и русофобию неким флёром демократических свобод, необходимости наличия альтернативных мнений и т. д. Эти структуры находятся в поле постоянного присмотра со стороны Роскомнадзора и правоохранительных структур. И совсем другое — сайты, которые ведут себя как СМИ, позиционируют себя как СМИ, но ими не являются.

Причём, что характерно, по замыслу своих создателей, статуса СМИ они избегают специально, чтобы выйти из-под света надзорных органов поглубже в тень. Именно так Ходорковский предложил делать «Открытую Россию» журналистке Веронике Куцылло, как она сама потом говорила, — «медийный проект, но не СМИ», чтобы избежать проблем с Роскомнадзором.

Правда, этот хитрый финт не особо помог. В 2016-м созданному Ходорковским сайту пришлось дважды удалять опубликованные материалы по требованию российского надзорного ведомства.

При этом, хоть Ходорковский и позиционировал все свои медийные ресурсы как СМИ, информационное наполнение, эксклюзивность материалов интересовали его и его менеджеров далеко не в первую очередь. Так, например, для выстраивания брендинга «Открытой России» он привлёк сбежавшего в Лондон экс-руководителя «Евросети» Евгения Чичваркина, который забраковал проект сайта из-за неудачного, по его мнению, дизайна, использовав чрезвычайно оригинальную аргументацию.

«Ребята, ну это всё хорошо, но ведь в какой-то момент людей надо будет выводить на улицы, а кто пойдёт на улицы под фиолетовым цветом?» — рассказал в своё время «Медузе» источник из окружения Ходорковского про ту ситуацию.

Выводить людей на улицы где? В Прибалтике, где сидят все эти «открытые медиа» и прочие «медузы»? Кстати, где сидит «МБХ медиа», вообще непонятно. Нет никаких внятных данных о месте нахождения так называемой редакции.

Москва. Митингующие на проспекте Сахарова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Да нет. Выводить людей на улицы они хотят в России и намерены руководить этим процессом «на удалёнке». Это нетрудно понять, если посмотреть на содержание размещённых на этих ресурсах материалов. Такую работу трудно назвать даже критическим осмыслением происходящего в нашей стране. Зачастую это обыкновенные, как сейчас принято говорить, фейки.

Вот, например, «МБХ медиа» озаботились судьбой старушки в Волгограде, которую, как они написали, власти выбросили жить в сарай после пожара. Про то, что на самом деле бабушке была предоставлена двухкомнатная квартира в том же районе, они, конечно, не написали. Зато в сообщении о бедняжке противопоставили, что за девять месяцев того года Россия около 4,5 миллиардов потратила на гуманитарную помощь другим странам. Логика понятна? Антинародный режим своих старушек бросает, чтобы поддержать чужих тиранов на земном шарике. Чушь, примитив, но на такое и ловят.

А вбросы от тех же «МБХ медиа» про «голодные обмороки школьников» Кузбасса? Было несколько случаев, но как в анекдоте: «И не "Волгу", а три рубля, и не в лотерею, а в домино, и не выиграл, а проиграл». Дети в Кемеровской области действительно несколько раз падали в обморок, но в поликлиниках, а не в школах. И вовсе не из-за нехватки пищи, а в связи с заболеваниями. Но голодные обмороки школьников — это ведь так прекрасно, чтобы вызвать протест у граждан, чтобы накалить недовольство.

Фото: Alex T. / Globallookpress

Или вот ещё одна «бомба» от тех же исполнителей, чтобы достичь поставленной «заказчиком» цели, — сообщение, что Россия стала лидером по приросту мультимиллионеров. Которое сопровождается очередным противопоставлением — про то, что Россия — также лидер по темпам распространения ВИЧ в мире, и что мы на первом месте по объёмам потребления героина. Что касается эпидемии ВИЧ, то здесь вряд ли кто может посоревноваться за первое место со Свазилендом. И вся первая десятка стран, лидирующих в мире по этому показателю, — с того же континента. А вот про наркотики: неумолимая статистика выводит на первое место (и тоже — вне конкуренции) лидера светлого «цивилизованного» мира — США, где зарегистрировано почти 29 миллионов наркозависимых.

Фото: Boris Roessler / Globallookpress

В России их тоже очень много, но несравнимо меньше — четыре миллиона человек. И таких примеров — десятки, если не больше.

Из числа последних — фейк про невозможность жить в Мордовии из-за бедствий, порождённых современной российской властью: дескать, там сплошной смрад и гниение, из-за чего гибнет чуть ли не всё живое. Три подонка записали видео, чтобы отработать деньги, полученные от одной из структур Ходорковского. Не первая ложь и, увы, не последняя.

Понятно, что всё это не выдерживает даже самой элементарной проверки. Но здесь — как описал поэт. Их ложь рассчитана на тех, кого обмануть нетрудно, потому что они сами «обманываться рады». И подобные структуры не просто присутствуют в соцсетях, но и активно осваивают всё новые мессенджеры и иные сервисы, которые появляются чуть ли не каждую неделю. Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, YouTube, «Яндекс.Дзен», не говоря уж о тех же «Одноклассниках» или «ВКонтакте», проекты «МБХ Медиа», «Открытые медиа», «Инфометр», OpenEconomy, Culttriger и WTFuture — всё взято ими на вооружение, чтобы при помощи лжи и дезинформации добиться социальных взрывов и «цветной революции» в России.

Фото: FrankHoermann / SVEN SIMON / Globallookpress

Да, безусловно, российское общество научилось противостоять и вбросам, и информационным диверсиям. Сейчас ситуация не такая, как пять-шесть лет назад, когда мало кто знал, что делать. Практически каждый фейк подвергается немедленному разоблачению, а в адрес их авторов летят не самые лицеприятные пожелания. Однако эта борьба была бы гораздо эффективнее, если бы жизнь всем этим ресурсам и их хозяевам смогли бы осложнить и государственные ведомства. В том числе и правоохранительные структуры, и надзирающие за публичным информационным пространством, вроде уже упоминавшегося выше Роскомнадзора.

Как ни старался господин Ходорковский, но избежать внимания этого ведомства ему так и не удалось. Не помогло даже показное послушание, когда с сайта той же «Открытой России» по первому предупреждению Роскомнадзора убирались статьи, вызывавшие нарекания со стороны этой структуры. Сайт всё же заблокировали, а сама организации была признана в России нежелательной. Кстати, сам Михаил Ходорковский ранее объяснял такую «послушность» тем, что ему проще убрать отдельные публикации, чем закрывать старый ресурс и заводить новый. Что вполне понятно — на раскрутку нового всё равно надо тратить и время, и деньги. А снять с сайта публикацию и не так затратно, и к тому же сразу после выхода она моментально разлетается по тем же соцсетям тысячами перепостов. Однако ему пришлось и закрыть «Открытую Россию», и перетаскивать на новый адрес прежний вариант «МБХ медиа».

В связи с чем возникает вполне закономерный вопрос: зачем облегчать жизнь и самому МБХ с его многочисленными медиа, и десяткам других ресурсов, которые изначально пытаются хитрить и лавировать с целью уклониться от исполнения законодательства и увернуться от наказания за нарушения? Не лучше было бы блокировать их на территории страны, заставляя хозяев тратить всё больше и больше на дело подрыва России? Смотришь — у них или деньги закончатся, или просто надоест. В конце концов, если государство имеет право завернуть любого иностранного гражданина на границе и отказать ему во въезде без объяснения причин, почему бы не сделать то же самое с очевидно антигосударственно ориентированной информацией, которую к нам засылают из-за пределов России?