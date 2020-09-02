Как Казахстан решил нажиться на России: Схема раскрыта, но что дальше?

Россия заподозрила Казахстан в использовании недобросовестных методов конкуренции после того как республика ввела запрет на экспорт лома чёрных металлов российским заводам. Москва обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), чтобы разобраться в ситуации.

Казахстан поставлял в Россию около миллиона тонн лома в год, что составляет 90 процентов экспорта этого сырья из республики. В первые пять месяцев 2020 года объёмы поставок оставались на том же уровне, однако в мае неожиданно упали в три раза. Из-за этого в России возник дефицит сырья. Особенно сильно это затронуло Магнитогорский металлургический комбинат, который получал треть сырья из Казахстана.

Евразийская экономическая комиссия выяснила, что 10 июня 2020 года дочернее предприятие Казахстанских железных дорог "КТЖ-Грузовые перевозки" запретило принимать к перевозке вагоны с ломом и отходами чёрных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию. А запрет на перевозку сырья автотранспортом был введён в республике двумя годами ранее.

При этом важно отметить, что казахстанские металлургические компании, конкурирующие с российскими производителями, продолжили осуществлять поставки своей продукции, получаемой из лома. Таким образом Казахстан, фактически, наживается на российском рынке за счёт запрета на экспорт лома чёрных металлов.