Как Карибский кризис уничтожил Кеннеди и Хрущёва

Автор:

Латышев Сергей

В первой половине 60-х годов ХХ века у элит СССР и США было много причин для недовольства своими лидерами. Видное место среди них занимает политика Никиты Хрущёва и Джона Кеннеди, приведшая к Карибскому кризису, его ходу и результатам. Не случайно, что после его завершения оба государственных деятеля быстро лишились власти, а американский президент ещё и жизни.

Общая канва Карибского кризиса 1962 года хорошо известна. Он был вызван развёртыванием СССР ракет и ядерного оружия на Кубе (а заодно и войск, самолётов, кораблей и подлодок). Это делалось в ответ на наглое размещение США направленных против СССР ракет средней дальности в Турции.

Москва пошла на этот шаг не от хорошей жизни, так как США имели огромное преимущество перед СССР в стратегических ядерных силах и авиации, многочисленные базы по периметру советских границ. Из района Измира до целей на территории Советского Союза их отделяло всего 10-15 минут подлётного времени. Размещение этого наступательного оружия в Турции резко повышало искушение США, уважающих только силу и всегда готовых применить её против более слабого противника, использовать его для обезоруживающего ядерного удара по стационарным советским пусковым установкам и системам ПВО, основным промышленным районам страны, включая Москву.

Зачем это понадобилось Хрущёву?

Международные кризисы следовали в те годы один за другим, даже после вполне дружественного визита Никиты Хрущёва, последнего советского лидера, верившего в коммунизм, в США в сентябре 1959 года. В 1960 году Вашингтон попытался свергнуть режим Фиделя Кастро на Кубе, организовав провалившуюся высадку кубинских антикастровских эмигрантов в заливе Свиней. Над СССР был сбит американский самолёт-шпион U-2, разведывавший цели для ядерных ударов.

В 1961 году США спровоцировали Берлинский кризис: советские и американские танки встали с наведёнными друг на друга пушками на КПП «Чарли» на границе между Западным и Восточным Берлином. Попытка урегулировать в том же году Хрущёвым и Кеннеди проблемы в отношениях между странами на саммите в Вене провалилась.

Советский лидер Никита Хрущёв решился на операцию «Анадырь» после наглого размещения в Турции нацеленных на СССР ракет средней дальности. Фото: Schulman-Sachs/Globallookpress

Американцы прессинговали СССР. Они знали, что для их собственной территории серьёзной угрозы со стороны Москвы пока нет. В этой критической ситуации от СССР требовалось придумать нечто неординарное, резко повышающее для США риск начать ядерную войну. Отсюда и появилась идея разместить ядерное оружие и ракеты на Кубе, чтобы приставить пистолет к виску США и чтобы американцы угомонились.

С установкой ракетных систем на Кубе количество советских ракет, способных достичь территории США, увеличивалось вдвое, и их было трудно сбить. И хотя общее преимущество США в этой сфере сохранялось и у американцев было в разных частях мира много «Куб», получить серьёзную ответку за подготавливаемую агрессию — против Москвы или против Гаваны — им совсем не улыбалось.

Вашингтон смирился с этим не сразу. Поэтому Карибский кризис в результате действий американской военщины и советских контрмер едва не привёл к ядерной войне, на самом пороге которой оказались обе страны. Введённая США военно-морская блокада Кубы, которая, согласно международному праву, является актом войны, приведение Вооружённых сил СССР, стран Варшавского договора в состояние повышенной боеготовности и аналогичные меры США и их союзников, попытка ВМС США уничтожить советскую подлодку Б-59, хладнокровие капитана которой Василия Архипова не позволило начаться «горячей» войне, — всё это было балансированием на грани.

Это стало очевидно для всех, когда СССР с целью устрашения США взорвал на Новой Земле мощнейшую термоядерную бомбу (ядерные испытания там осуществлялись в период Карибского кризиса каждый день), а над Кубой был сбит советской ракетой американский самолет-шпион U-2. Его пилот, майор Рудольф Андерсон, погиб.

Как Хрущёв и Кеннеди смогли договориться?

В этот драматический момент Кеннеди и Хрущёв после состоявшихся в Вашингтоне неформальных переговоров советских и американских представителей проявили гибкость: в Карибском кризисе наступил долгожданный перелом. Ему способствовали и несколько писем, которыми обменялись друг с другом лидеры сверхдержав.

Их переписка началась 24 октября в конфронтационном ключе, когда Кеннеди высокомерно призвал Хрущёва «проявить благоразумие» и «соблюдать условия блокады». Хрущёв в ответ отослал ему гневное послание с требованием прекратить ставить «ультимативные условия». Советский лидер назвал американскую блокаду Кубы «актом агрессии, толкающим человечество к пучине мировой ракетно-ядерной войны». Хрущёв заверил Кеннеди, что идущие на Кубу советские суда будут игнорировать американскую блокаду и пиратские действия, примут меры для обеспечения своей безопасности, хотя некоторые развернул обратно.

Затем в Москву поступило второе послание Кеннеди, который обвинил СССР в том, что он «нарушил свои обещания в отношении Кубы и ввёл его в заблуждение». После чего Хрущёв предложил Кеннеди компромиссный выход из кризиса: мы демонтируем ракеты, а вы публично обещаете не трогать Кубу и выведите свои ракеты из Турции. Последнее требование прозвучало в выступлении Хрущёва по радио 27 октября.

В результате Карибского кризиса советский лидер Никита Хрущёв добился всех своих главных целей, но слишком напугал коллег – руководящих «товарищей». Фото: Russian Look/Globallookpress

Перед этим в вашингтонском ресторане Occidental состоялась встреча доверенного лица братьев Кеннеди (Роберт Кеннеди, родной брат президента, занимавший тогда пост министра юстиции, также принимал активнейшее участие в урегулировании кризиса) — журналиста телекомпании ABC News Джона Скали с советником советского посольства Александром Фоминым (он же резидент КГБ Александр Феклистов), который предложил Скали пообщаться с «высокопоставленными друзьями в Госдепартаменте» относительного дипломатического завершения кризиса. Получив добро в Белом доме, Скали снова встретился с советским разведчиком.

Затем начались встречи между советским послом Анатолием Добрыниным и Робертом Кеннеди. В результате этих контактов предложения Хрущёва были приняты Кеннеди с одним нюансом. В ответ на демонтаж советских ракет на Кубе американцы должны были публично дать гарантии не вторгаться на остров, снять морскую блокаду. Через некоторое время они должны были вывести свои ракеты средней дальности из Турции, прямо не связывая этот шаг со сделкой с СССР по ситуации вокруг Кубы. Вашингтон объявил эти современные ракеты «морально устаревшими» и убрал из Турции, несмотря на протесты Анкары и натовских стран. Они уехали домой через три месяца.

Демонтаж советских ракет на Кубе занял три недели. Когда американцы убедились, что их на Кубе больше нет, они сняли морскую блокаду и дали по требованию Хрущёва гарантии того, что США не будут вторгаться на Кубу и не будут поддерживать никакие другие силы, которые намеревались бы совершить такое вторжение. Эти гарантии Вашингтон до сих пор соблюдает.

Им этого не простили

Президент Кеннеди оказался умнее своих генералов, настаивавших на вторжении на Кубу «пока не поздно», хотя было уже поздно, и требовавших войны парламентариев – и конгрессменов, и сенаторов от обеих партий. Поэтому Москве и Вашингтону удалось в последний момент войны избежать.

Но эта драматическая история, похоже, окончательно предрешила судьбу и ранее нелюбимого ЦРУ и военщиной самого молодого президента США. Через год Кеннеди был убит в результате заговора американского истеблишмента руками собственных спецслужб и не без ведома вице-президента Линдона Джонсона в Далласе. Ему не простили этого, по словам начальника штаба Военно-воздушных сил США генерала Лемея, «наихудшего поражения в нашей истории».

Со стороны Хрущёва вся эта операция была блефом: отправленные на Кубу ракеты были сняты с боевого дежурства в СССР и просто вернулись потом обратно. Победить США в конфликте вокруг находящейся у неё под боком Кубы не было никакой возможности. Тогда ещё слабая кубинская армия и несколько десятков тысяч советских военнослужащих не смогли бы защитить остров от широкомасштабного вторжения армии США, даже если бы уничтожили с помощью ядерного оружия американский десант. 40 доставленных из СССР на Кубу ракет и 162 ядерные авиабомбы быстро бы кончились. Их было недостаточно для того, чтобы уничтожить Америку.

Поэтому Хрущёв выиграл больше, чем потерял. Он, повторим, добился всех целей, которые перед собой ставил: во-первых, вывода нацеленных в сердце СССР американских ракет средней дальности из Турции, во-вторых, американских гарантий Кубе.

Президента США Джона Кеннеди убили в том числе и за Карибский кризис. Фото: Schulman-Sachs/Globallookpress

Но какой ценой! Если братья Кеннеди заплатили за конфликт с американским истеблишментом своими жизнями, Хрущёв — политической карьерой. Официально его отстранили от власти «по состоянию здоровья» и за «волюнтаристские тенденции». И хотя он был из категории сталинских палачей и действительно совершал немало ошибок в управлении страной, чашу весов, вероятно, перевесило то, что Хрущёв заставил в дни Карибского кризиса сильно перенервничать уже тогда стремившуюся к сладкой жизни советскую элиту, мечтавшую не воевать, а «поладить» с американцами, втайне восхищавшуюся ими.

Существует немало свидетельств того, что организаторы верхушечного переворота против Хрущёва серьёзно рассматривали вариант его убийства — по старой советской традиции. Опальному генсеку, можно сказать, сильно повезло, что он выращивал на старости лет огурцы на своём дачном участке, а не уподобился Сталину или братьям Кеннеди.

Хрущёву не простили то, что он без согласования с членами Политбюро ЦК КПСС писал письма американскому президенту и вызвал кризис, который мог поставить под угрозу их власть. Вернее, возможность наслаждаться ею.

То, что Хрущёв переиграл Кеннеди, советских руководителей, принявших вскоре участие в «Лунной афере» США ради детанта и сдавших впоследствии Западу СССР, мало интересовало. Они разбились на два основных лагеря. Часть мечтала в спокойствии «загнивать» в окружении западных материальных благ и ни о чём не думать, поощряя застой и коррупцию (Брежнев и его группа). Другие (Андропов и Ко) с начала 70-х годов, ухватившись за модную теорию конвергенции, готовили демонтаж СССР, рассчитывая на этом неплохо поживиться и сделать советскую номенклатуру близкого им типа частью западной глобальной элиты. Последнего не произошло из-за разницы культурного уровня и цивилизационных барьеров, но уничтожить и ограбить собственную страну при Горбачёве и Ельцине у них вполне получилось.

Поэтому нет никаких сомнений в том, что Карибский кризис подкосил не только Кеннеди, но и Хрущёва. После его смещения таких смелых операций страна больше не проводила — вплоть до вмешательства России в Сирии в 2015 году.