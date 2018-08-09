Как Израиль спас от мести Асада лживые «Белые каски»

Когда террористическая группировка перестает быть террористической группировкой? Ответ, кажется, таков — она перестает быть террористической, когда она терроризирует кого-то, кто является врагом Соединенных Штатов. Наиболее заметным из недавних примеров является «Муджахеддин э Хальк» (Mujaheddin e Khalq, MEK) — организация, запрещенная во многих странах, убийц-приверженцев марксистского культа, которые в 1970-х убили пятерых американцев в качестве составной части своей кампании против правления шаха. Эта организация была удалена из списков террористических группировок государственного департамента в 2012 году госсекретарем Хиллари Клинтон после того, как пообещала больше не убивать американцев. Но на самом деле ее вычеркнули из списков благодаря поддержке видных политиков — таких, как Элэйн Чао, Руди Джулиани, Нью Гингрич и Джон Болтон. Закулисную поддержку идеи исключения этой группировки из списка террористических организаций оказали и израильская Моссад, и ЦРУ. Обе эти спецслужбы использовали группировку для того, чтобы убивать иранцев и наносить ущерб инфраструктуре страны. Должно быть, кто-то в высших эшелонах федеральной власти — возможно, Хиллари или даже сам президент Обама — решил, что террористы, которые убивают только иранцев, заслуживают того, чтобы получить от госдепа удостоверение о своей неподсудности.

Имеются еще и примеры цинично-лицемерной двусмысленной говорильни вокруг сирийского конфликта, включая навешивание ярлыка «борцов за свободу» на боевиков, воюющих против власти в Дамаске. В действительности эти «борцы» сплошь и рядом аффилированы с Аль-Нусрой*, дочерней группировкой Аль-Каиды**, или даже с ИГИЛ***. Зачастую их готовит и вооружает Вашингтон, а они потом присоединяются либо к Аль-Нусре, либо к ИГИЛ в качестве добровольцев или поставщиков оружия.

Но, вероятно, нет большего мошенничества в этой сфере, чем история о так называемых «Белых касках». Недавно в СМИ появилась масса материалов, основанных на документальном фильме The White Helmets, который был произведен самой же группировкой. Он рассказывает очень убедительную сказку, продвигаемую как «история о героях из реальной жизни и о нереальной надежде». Это весьма впечатляющее пропагандистское творение, впечатляющее настолько, что получило множество наград, включая «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм в прошлом году. А сами «Белые каски» были номинированы на Нобелевскую премию мира. Важно, однако же, то, что этот документальный фильм содействовал формированию у общественности впечатления о том, что происходит в Сирии, описывая власти в Дамаске исключительно в негативном свете.

Изображение группировки раболепным Голливудом и конгрессом выглядит примерно так: «Белые каски» — «геройская» беспристрастная неправительственная гуманитарная волонтерская группа, которая участвует в оказании первичной медицинской помощи и в спасательных операциях, помогая всем пострадавшим в боевых действиях в Сирии. Сирийские власти ненавидят эту группу потому, что она помогает жертвам боевых действий — повстанцам или живущим в районах, контролируемых повстанцами. Недавно, когда Сирийская армия закрыла последние филиалы «Белых касок», которые еще действовали в стране, власти Израиля, при помощи США, приступили к экстренной эвакуации членов группы и их семей в Израиль, а затем и в Иорданию.

Практически все освещение деятельности «Белых касок» в мейнстримовских СМИ — подделки, но самый нелепый репортаж об исходе из Сирии дали в Би-Би-Си. Для тех, кто с ним не знаком, сообщу, что Би-Би-Си, которая когда-то имела репутацию организации, следующей принципам журналистской честности, стала одним из худших провластных пропагандистских зазывал всех времен и народов. Читать их статьи — даже хуже, чем заглядывать в The Washington Post, первостатейный образец газеты, специализирующейся на фальшивых новостях и лживом журнализме, но претендующей на то, чтобы называться респектабельным источником новостей в США. Давайте посмотрим правде в глаза — Дональд Трамп здесь в чем-то прав. Почти все мейнстримовские СМИ сегодня постоянно лгут, но некоторые лгут больше и хуже других. Люди жалуются на Fox, и они имеют на это все основания. Но CNN это абсолютная преисподняя, когда дело доходит до их репортажей, качество которых все катится по наклонной. То же относится и к MSNBC.

Статья Би-Би-Си называется «Сирийский конфликт: Израиль эвакуирует «Белых касок». В ней о «Белых касках» их деятельности и отношениях группы с некоторыми правительствами, включая британское, делаются следующие заявления, многие из которых происходят непосредственно из израильских официальных источников:

«Силы обороны Израиля сообщили, что они „завершили гуманитарные усилия по спасению членов сирийской гражданской организации и их семей“, указав, что „для их жизней была неминуемая угроза“. Перевозка перемещенных лиц из Сирии была исключительным гуманитарным жестом».

«Хотя Израиль и не принимает непосредственного участия в сирийском конфликте, эти две страны на протяжении десятилетий. Несмотря на интервенцию, Силы обороны Израиля сообщили, что „Израиль продолжит следовать неинтервенционистской политике в том, что касается сирийского конфликта“.

„Заявление министра иностранных дел Джереми Ханта и министра международного развития Пенни Мордо гласило: „Белые каски“ не раз становились объектами атак и, в силу их высокого авторитета, мы приняли решение, что в этих конкретных обстоятельствах волонтерам требуется немедленная защита. Мы отдаем дань уважения той смелой и самоотверженной работе, которую „Белые каски“ проделали для того, чтобы спасать сирийцев по обе стороны конфликта“.

и министра международного развития гласило: „Белые каски“ не раз становились объектами атак и, в силу их высокого авторитета, мы приняли решение, что в этих конкретных обстоятельствах волонтерам требуется немедленная защита. Мы отдаем дань уважения той смелой и самоотверженной работе, которую „Белые каски“ проделали для того, чтобы спасать сирийцев по обе стороны конфликта“. „Их официальное название — Сирийская гражданская оборона“. Как организация волонтеров из всех слоев общества, включая электриков и строителей, они начали свою работу в начале 2013 года. Их главной задачей вскорости стало спасение гражданского населения в зоне военных действий сразу после ударов с воздуха. Как они говорят, в ходе гражданской войны их волонтеры спасли жизни более 100 000 человек». Кровавый юбилей. 10 лет необъявленной войне

Рассказ Би-Би-Си вполне мог быть написан самими «Белыми касками» или их пресс-департаментом. Или израильским министерством иностранных дел. Прежде всего отметим, что израильтяне не оказывают гуманитарных жестов. Они оказали содействие, вытащив «Белые каски» по просьбе США потому, что их захват в плен сирийцами вскрыл бы приводящие в замешательство откровения о том, как эта группа финансировалась и каковы были ее связи с террористами. А отрицание Израилем своего участия в сирийском конфликте — полная чушь. Если только неучастием считать демонстративное сотрудничество с террористическими группировками, подчеркнутое почти еженедельными бомбардировками и ракетными ударами.

Британцы погрязли в этом обмане по самые уши. Комментарий Ханта и Мордо — полный вымысел в части того, что из себя представляют «Белые каски». То же относится к рассказу Би-Би-Си о том, как была создана эта группа. Этот рассказ проистекает напрямую от собственного пропагандистского подразделения «Белых касок» и усилен Голливудом, а также властями США и СК.

Важно не только то, что говорят о деятельности «Белых касок»; гораздо важнее то, что исключают огромные объемы достоверных негативных сообщений об этой группе. Тщательно отредактированные сцены героизма под огнем, которые были отсняты и выпущены по всему миру, скрывают отношения «Белых касок» с группировкой Джабхат аль-Нусра — филиалом аль-Каиды — и их участие в пытках и казнях противников «повстанцев». На самом деле «Белые каски» действуют только на территории, захваченной боевиками. Это дает им возможность формировать свой нарратив и о том, кто они такие и что происходит «на земле».

Пользуясь своим доступом к западным СМИ, «Белые каски», таким образом, de facto превратили себя в главный источник новостей в виде «свидетельств» о том, что происходит в тех многочисленных частях Сирии, где европейские и американские журналисты вполне обоснованно боятся появляться. Все это стало частью более широких — и, в основном, успешных — усилий «повстанцев» по производству фальшивых новостей, которые привели к нескольким атакам вооруженных сил США на правительственные силы и объекты.

«Белые каски» перемещаются к местам бомбежек, по пятам сопровождаемые их съемочными группами. Прибыв на место — туда, где отсутствуют независимые наблюдатели, — они имеют возможность таким образом организовывать или даже выстраивать те сцены, которые будут сняты, чтобы это соответствовало избранному ими нарративу. А этот нарратив настойчиво продвигает сказки о жестокостях правительственных сил по отношению к гражданским лицам — лишь бы поощрить внешнюю военную интервенцию в Сирию и добиться смены режима в Дамаске. «Белые каски» распространяли, например, совершенно фальшивые, но пропагандистски эффективные утверждения об использовании правительством так называемых «бочковых бомб» против гражданского населения.

Питер Форд, британский посол в Дамаске с 2003 года по 2006-й, в недавнем аудиоинтервью так описал эту группу: «Белые каски» — это филиалы джихадистов. Они не являются — вопреки их собственным утверждениям и утверждениям их сторонников — …простыми спасателями. Они не волонтеры. Они платные профессиональные дезинформаторы". Он особенно отметил громадные размеры «пресс-департамента» этой организации, сказав: «Это приводит нас к мысли о том, каков приоритет этой двусмысленной организации»… Вся их деятельность направлена на то, чтобы мобилизовать общественное мнение на Западе в пользу тех джихадистов, с которыми они ассоциированы. Их центры находятся там же, где и центры организации Аль-Каиды, известной как Аль-Нусра и их боевые группировки. В прошлом они демонстрировали свою связь с ИГИЛ и открыто размахивали их флагами".

В настоящее время эту группу финансируют, в основном, несколько неправительственных организаций, а также правительства ряда стран, включая США, Британию и некоторых государств-членов ЕС. По состоянию на 2016 год США напрямую предоставили 23 миллиона долларов через Агентство международного развития (USAID, US Agency for International Development) и почти наверняка намного больше опосредованно. Макс Блюменталь в деталях исследовал различные источники группы и ее отношения с правительствами, главным образом, США и стран Европы, из которых она извлекает пользу.

Возможно, самое серьезное обвинение в адрес «Белых касок» состоит в наличии доказательств того, что они активно участвовали в жестокостях, включая пытки и убийства, творимые их хозяевами из аль-Нусры. Имеются многочисленные фотографии того, как «Белые каски» действуют непосредственно с вооруженными террористами, а также торжествуют вместе с ними над телами жертв казней и убитых иракских солдат. Джихадисты считают «Белых касок» соратниками-«муджахединами» и «солдатами революции».

Так что, отмечаемое Израилем спасение «Белых касок» было более чем театральным представлением, цель которого распространение мифа о том, что была предотвращена попытка правительства Асада пленить и, возможно, убить членов достойной беспристрастной группы, участвующей в гуманитарных операциях и помогающей тем, кто оказался в эпицентре кровавого конфликта, имеющего своей целью свержение безжалостного диктатора.

Реальность же совершенно иная. «Белые каски» были и остаются неотъемлемой частью попытки свергнуть законное правительство и установить режим, дружественный западным, американским и израильским интересам. Для Израиля — в особенности — нынешний хаос в Сирии был и остается частью его плана по разделу всех его соседних стран на враждующие между собой народности и религиозные секты. Таким образом, эти государства будут менее жизнеспособны в качестве угроз для существования еврейского государства.

Как сообщается, 800 «спасенных» «Белых касок» будут расселены в США, Британии и Германии. Можно надеяться, что те, что приедут в Америку, завершат свой путь в Лос-Анджелесе, где они, работая над своим новым документальным фильмом, скорее всего, перемешаются с большими знаменитостями Голливуда и простыми «снежинками"****. А поскольку многие из них, более чем наверняка, на самом деле радикальные джихадисты, то интересно будет посмотреть, как это все обернется.

Автор — Philip M. Giraldi— бывший сотрудник военной разведки и ЦРУ США, эксперт в сфере противодействия терроризму, работал около 20 лет в Турции, Италии, Германии и Испании. С 1989 по 1992 год — руководитель резидентуры ЦРУ в Барселоне. Был одним из первых американцев, вошедших в Афганистан в 2001 году. Владеет испанским, итальянским, немецким и турецким языками. В настоящее время — исполнительный директор Совета за национальный интерес (Council for the National Interest)

Публикуется с разрешения издателя.

Перевод Сергея Духанова.

Новости Сирии: Сотня военных полицейских вернулась в Россию из Сирии

*Аль-Нусра («Джебхат ан-Нусра») — созданная во время гражданской войны в Сирии террористическая группировка, деятельность которой в России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** Аль-Каида («База») — международная террористическая организация, деятельность которой в России запрещена решением Верховного суда РФ от 14.02.2003.

***Исламское государство («Исламское Государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой в России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

****Кокаинисты.