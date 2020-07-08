Как изменятся водительские права и ПТС: В МВД обнародовали проект поправок

В МВД хотят изменить внешний вид водительского удостоверения и паспорта транспортного средства (ПТС). Соответствующая информация содержится в поправках в ранее принятые ведомством нормативные акты, касающиеся допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.

В частности, в водительские права добавятся две надписи - "Водительское удостоверение" на английском и французском языках. Они будут выполнены в сиреневом цвете и разместятся под соответствующей надписью на русском языке.

Что касается изменений в паспорт транспортного средства, то туда планируется добавить данные о мощности двигателя. Также в ПТС начнут указывать срок государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учёт на ограниченный срок.

Сейчас документ с поправками размещён на портале проектов нормативных правовых актов. В данный момент он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.