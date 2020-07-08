|
Как изменятся водительские права и ПТС: В МВД обнародовали проект поправок
08 июля 2020, 04:00 • 51 • Политика
В России предложили изменить водительские права и ПТС. В первый документ хотят добавить надписи на английском и французском языках, а во второй - дополнительные сведения об авто.
В МВД хотят изменить внешний вид водительского удостоверения и паспорта транспортного средства (ПТС). Соответствующая информация содержится в поправках в ранее принятые ведомством нормативные акты, касающиеся допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.
В частности, в водительские права добавятся две надписи - "Водительское удостоверение" на английском и французском языках. Они будут выполнены в сиреневом цвете и разместятся под соответствующей надписью на русском языке.
Что касается изменений в паспорт транспортного средства, то туда планируется добавить данные о мощности двигателя. Также в ПТС начнут указывать срок государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учёт на ограниченный срок.
Сейчас документ с поправками размещён на портале проектов нормативных правовых актов. В данный момент он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2020, 23:25
|
04 июля 2020, 08:00
|
03 июля 2020, 00:00
|
01 июля 2020, 06:00
|
02 июля 2020, 11:00
|
01 июля 2020, 17:55
|
05 июля 2020, 09:25