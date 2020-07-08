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Как изменятся водительские права и ПТС: В МВД обнародовали проект поправок

08 июля 2020, 04:00  •  51 • Политика
В России предложили изменить водительские права и ПТС. В первый документ хотят добавить надписи на английском и французском языках, а во второй - дополнительные сведения об авто.
В МВД хотят изменить внешний вид водительского удостоверения и паспорта транспортного средства (ПТС). Соответствующая информация содержится в поправках в ранее принятые ведомством нормативные акты, касающиеся допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.
В частности, в водительские права добавятся две надписи - "Водительское удостоверение" на английском и французском языках. Они будут выполнены в сиреневом цвете и разместятся под соответствующей надписью на русском языке.
Что касается изменений в паспорт транспортного средства, то туда планируется добавить данные о мощности двигателя. Также в ПТС начнут указывать срок государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учёт на ограниченный срок.
Сейчас документ с поправками размещён на портале проектов нормативных правовых актов. В данный момент он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

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