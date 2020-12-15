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Как изменятся отношения России и США при новом президенте: прогноз политолога

15 декабря 2020, 11:10  •  72 • Политика
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Избранный президент может открыть для Москвы новые перспективы после снятия ограничений
Смена власти в Соединенных Штатах, в результате которой президентский пост займет Джо Байден, не спровоцирует кардинальных изменений в экономическом взаимодействии США и России. Соответствующее заявление сделал политолог, сопредседатель Партии роста Сергей Станкевич.
Эксперт уверен, что отношения с Вашингтоном останутся на прежнем уровне. В настоящее время объем торговли с Соединенными Штатами в России едва превышает 26 млрд долларов за год, что, по словам Станкевича, "ничтожно мало".
Специалист заявил, что дальнейшему росту торговли с заокеанским партнером препятствуют санкции, которые тормозят развитие экономических отношений, поэтому "падать дальше некуда".
Тем не менее, считает политолог, не стоит исключать косвенное влияние. К примеру, если Соединенные Штаты решат снять часть избыточных ограничений в отношении Китая и Ирана, для российской стороны откроются перспективы для оживления сотрудничества в экономическом секторе, о чем специалист заявил в интервью РИА Новости.
Ранее журналисты американского издания The Washington Post заявили, что после первых недель своего президентства Байден приступит к переговорам с Россией о продлении действия договора СНВ-3, на протяжении десятилетий сдерживавшего гонку вооружений между США и РФ. В целом же антироссийская риторика Вашингтона не сбавит оборотов.

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