Как изменится внешняя политика США при Байдене: Прогнозы на 2021 год

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Аналитическая группа Катехон

Европа: Либеральная перезагрузка

Время Трампа стало важным шагом для потенциального формирования европейского – континентального – полюса в многополярном мире. С точки зрения трампизма, есть "хорошая" и "плохая" сделка: дорогостоящие попытки подмять под себя Европу, с точки зрения Трампа, – невыгодны и не приносят пользу США.

Скандалы с европейскими неолиберальными лидерами – канцлером Германии Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и другими, заявление о снижении трат на Европу (отказ от непрактичных глобалистских решений) дали повод либеральным идеологам считать Трампа своим заклятым врагом, обвинять его в том, что он "бросил Европу" и отказался оказывать ей "глобалистскую" протекцию.

Между администрациями Трампа и Байдена будут существовать, по крайней мере, две основные области расхождения – по вопросу о ценностях и европейской интеграции. При Джо Байдене будет предпринята попытка реанимировать американский патронаж в духе Барака Обамы. Области, в которых предстоят перемены, – конец раскола в трансатлантических отношениях и давление на некоторые правительства (вероятнее всего, центральноевропейские – страны Вышеградской четвёрки), которые нарушают так называемые "демократические стандарты" Евросоюза. Также администрация Байдена будет оказывать давление на ЕС по вопросу общего консенсуса в отношении Китая, России, Венесуэлы, Кубы и других противников.

Также Байден будет обращать особое внимание на ход Brexit. Если Трамп открыто симпатизировал популистским инициативам премьера Бориса Джонсона, то, по логике демократического истеблишмента США, отделение Великобритании от ЕС – катастрофа. Байден уже заявил накануне, что выступает против охраняемых границ между Ирландией и Северной Ирландией. Ранее он подчёркивал, что сожалеет о выборе Brexit.

Евразия: Продвижение к границам России

Безусловно, учитывая взгляды Байдена и его окружения, американские сети будут сконцентрированы на продвижении сепаратистских и оппозиционных взглядов внутри России, а также на охлаждении отношений России с ближайшими странами: как мы видим, сейчас одна из самых опасных мишеней – Республика Беларусь.

С экономической точки зрения, Байден будет поддерживать любые антироссийские инициативы, будет оказывать давление на страны Европы в вопросе "Северного потока – 2" и стараться максимально препятствовать эффективной евразийской интеграции.

Ближний Восток: Новое пламя войны

При Трампе ближневосточная политика была двойственной: открытые произраильские взгляды усиливали противоречия между Израилем и Палестиной, испортили отношения с Ираном (санкции, убийство генерала КСИР Касема Сулеймани). При Трампе началось активное сближение США с Саудовской Аравией и ОАЭ. С другой стороны, при Трампе появились попытки вывода войск из Сирии и Афганистана и прекратилась столь интенсивная поддержка курдов в рамках проекта "Большой Ближний Восток".

При Байдене Ближний Восток ждёт снова попытка колониального разделения территорий на искусственные блоки. Как пример, Байден и представители его команды не скрывают симпатий в отношении курдов – поддержка отдельных групп усилит нестабильность внутри Сирии, а также скажется на политической обстановке в Ираке, Турции и Иране.

Израиль продолжит оставаться союзником США, хотя и не столь открыто и подчёркнуто, как при Трампе. За укрепление отношений с сионистским государством будут ратовать члены команды Байдена, такие как Энтони Блинкен, Джейк Салливан и Мишель Флурной. Также произраильской позиции придерживается Камала Харрис. Дополнительным фактором укрепления отношений США и Израиля будет приход к власти генерала Бенни Ганца, имеющего тесные связи с американскими демократами.

Иран снова окажется под давлением США, хотя прогнозируется, что оно может ослабнуть. Байден пока не раскрывает всех карт грядущей политики в отношении Тегерана – известно лишь, что он планирует реабилитировать ядерную сделку между странами. Эту линию будет проводить прежде всего Джейк Салливан, бывший сотрудник госдепартамента и помощник Хиллари Клинтон, который сыграл ключевую роль в переговорах по ядерной сделке с Ираном в 2015 году.

Противоречия между США и Турцией будут обостряться, что усилит антиамериканские настроения в турецком обществе. У стран накопились противоречия по вопросу членства в НАТО, курдскому вопросу в Сирии, а также Восточному Средиземноморью. Сам Байден отмечал, что США должны поддерживать внутриполитических оппонентов Турции. Не исключено, что США будут уделять особое внимание попыткам дестабилизации внутриполитической ситуации в Турции.

Что касается Североафриканского региона, то важной страной, которая снова будет помещена в фокус американцев, станет Ливия. Недавний Ливийский форум политического диалога, который организовала американка Стефани Уильямс, и. о. главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), стал примером перехвата контроля американцами над регионом: американцы упорно проталкивают кандидатуры наиболее радикальных политиков, близких к "Братьям-мусульманам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. – Ред.). Если им это удастся, гражданская война Востока и Запада в Ливии будет усиливаться, а выборы, намеченные на декабрь 2021 года, не состоятся.

В отношении стран Персидского залива прогнозы неоднозначны. Байден заявлял, что собирается прекратить спонсирование Саудовской Аравии в Йемене, однако члены его команды активно выступали за эту поддержку. Саудовская Аравия и ОАЭ – необходимые для США партнёры на Ближнем Востоке, и пойти на охлаждение отношений с богатыми и влиятельными странами команда Байдена вряд ли решится.

Китай

В отношениях с Китаем США будут балансировать на грани конкуренции и прямого давления. Американцы будут работать на усиление внутрикитайских противоречий и поддержку местных сепаратистов (в случае Гонконга, Тайваня, Синьцзяна, Тибета).

Камала Харрис ратует за давление на Китай, апеллируя к так называемым "нарушениям прав уйгуров", а Блинкен призывает ввести санкции в ответ на усиление контроля Пекина над Гонконгом (в связи с законом о национальной безопасности).

Африка

Трампа критиковали за жёсткие выражения в адрес африканских стран, среди которых известное shitholes. Тем не менее, нельзя сказать, что при Трампе США запустили контроль над Африкой – напротив, была утверждена новая стратегия на континенте, которая включает в себя адресную помощь странам в противовес расширяющемуся влиянию России и Китая, направленную на повышение эффективности американской активности.

При Байдене США, вероятнее всего, будут реализовывать в Африке не прагматичные, а глобалистские амбиции, включая политические интервенции и дестабилизацию стран со сменой режимов на "более демократические" или подконтрольные США. Демократическая партия будет применять традиционную "мягкую силу", активно используя для вмешательства пространства социальных сетей.

Зимбабвийский панафриканист, юрист и эксперт по вопросам управления развитием Брайан Тамука Кагоро отмечает следующее:

"Исторически сложилось так, что для Африки не имеет большого значения, находятся ли демократы или республиканцы в Белом доме. Похоже, что американо‑африканская политика колеблется вокруг узкого круга национальных и глобальных интересов США, включая войну с террором, противодействие китайскому и российскому влиянию, борьбу с консервативными или либеральными ценностями вокруг сексуального и репродуктивного здоровья и прав человека. В целом со времени президентства Обамы в Африке наблюдается заметное сокращение официальной помощи и инвестиций США в целях развития. Веб-сайт кампании Biden – Harris содержит довольно бесцветный набор политических клише по африканской диаспоре и Африке. Словом, не похоже, чтобы Байден достаточно заботился об отношениях между США и Африкой или уделял им достаточно внимания".

Латинская Америка

В Латинской Америке команда Байдена будет действовать особенно активно. Это прописано в его программе действий во внешней политике, где предвидится попытка восстановить влияние США в регионе.

У Байдена уже есть опыт вмешательства в дела региона: один из печальных примеров – Гондурас, где президент был свергнут при поддержке администрации Обамы, или Колумбия, попавшая под окончательный контроль Соединённых Штатов за последние десятилетия.

Любые правители или активисты континента, которые не продвигают неолиберальную повестку, будут объявлены диктаторами или фашистами. Более "правые" политики, такие как президент Бразилии Болсонару, наладили хорошие отношения с администрацией Трампа, и при Байдене, вероятнее всего, будут вступать в конфликты с новой администрацией. Во время лесных пожаров в Бразилии Байден предположил, что к стране могут быть применены санкции, если она не остановит процесс, на что Болсонару ответил довольно дерзко:

Что мы можем сделать, чтобы противостоять этому? Дипломатия сама по себе не работает... Когда слюна кончается, должен быть порох.

Наибольшее давление будет оказываться на Венесуэлу, поскольку Байден и команда открыто поддерживают оппозиционера Хуана Гуайдо. Очевидно, следует ожидать усиления санкций и международного давления – Байден будет опираться в этом на солидарность дружественных США государств.