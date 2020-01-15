Как изменится власть в России после политической реформы, объявленной Путиным

Во время Послания к Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. Вот главные пункты, меняющие нашу политическую систему:

1. СТАТУС ГОССОВЕТА

«Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета».

2. ГОСДУМА УТВЕРЖДАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

«Предлагаю доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации, а затем по его представлению – по представлению Председателя Правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц».

3. НАЗНАЧЕНИЕ СИЛОВИКОВ

«Назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации».

4. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРОРОВ

«Принцип назначения по итогам консультаций с Советом Федерации может быть применён и в отношении прокуроров регионов».

5. ОТСТРАНЕНИЕ СУДЕЙ

«Считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению Президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство».

6.УСИЛИТЬ РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

«Предлагаю усилить роль Конституционного Суда, а именно: наделить его возможностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой государства».

Как эти предложения повлияют на нашу жизнь? Вместе с «КП» разобрал политолог Георгий Бовт.

КТО КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ

КП: Президент фактически предложил новое разделение полномочий между ветвями власти. Госдума согласовывает правительство, а Совфед — силовиков. Кто кому теперь будет подчиняться?

Бовт: Силовики по-прежнему будут подчиняться президенту. Да, в Совфеде будут проводиться предварительные консультации. Но они могут никого ни к чему не обязывать. Как выбирал президент и судей, и силовиков, он так, видимо, и будет выбирать. Вряд ли можно представить в нынешнем политическом контексте, что Совфед восстанет против тех кандидатур, которые будут предложены Кремлем. Так что на деле тут пока все останется, как есть. А в будущем - время покажет.

Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

КП: А что с Госдумой и назначением правительства? Тут как все будет проходить?

Бовт: Дума получает, конечно, больше полномочий. Ей дают право назвать премьера, а премьер уже потом называет министров и вице-премьеров. И Дума по ним фактически голосует. И президент не может их отклонить. Это мощные перемены. Но, тоже - в основном - в будущем. Сейчас же, учитывая, в какой плотной связке у нас работает власть, никаких особых потрясений ждать не стоит. Особенно, если сохранится нынешнее большинство «партии власти» в Думе. Но торговаться с депутатами им фракциями придется больше. И это потребует большей закулисной работы, консультаций, уговоров, компромиссов. Так что в этом плане Дума получает некий новый вес, конечно. Не столько Дума, сколько, может, ее руководство, так скажем.

КП: А президент не станет заложником того, что навыбирали депутаты? Если премьер не устроит, его придется снимать. Это же каждый раз - политический скандал…

Бовт: Ну и что? Помните, сколько Путин снял премьеров? Далеко не одного. И мир от этого не рухнул. В президентской республике судьбу премьера все равно окончательно решает президент.

Президент фактически предложил новое разделение полномочий между ветвями властиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОДГОТОВКА К ТРАНЗИТУ

КП: Для чего все это было сделано? Вот это разделение полномочий. Это же тоже усложнение себе работы.

Бовт: Уже можно говорить, что это подготовка к политическому транзиту власти в 2024 году. И это создает целый ряд новых возможностей для ныне действующего президента - управлять процессами как накануне этого транзита, так и после. Чтобы транзит не привел к политическому кризису. Вот в этих поправках создан целый ряд механизмов предохранительных, которые призваны подстраховать от каких-то сильных потрясений в пору президентских выборов.

КП: А как это удержит от кризиса?

Бовт: Изменения усложняют систему. И делает ее менее авторитарной. И усложнение системы приводит к тому, что в ней создаются новые внутренние сдержки и противовесы, которые можно задействовать в зависимости от политической ситуации. Сильный премьер – это, с одной стороны, интересный вариант, с другой стороны, его можно снять президенту. Ведь еще вопрос - кто будет президентом?

МЕСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ПРАВ

КП: Расширение полномочий Госсовета – что это такое?

Бовт: Это можно посмотреть на казахский опыт и на опыт Назарбаева. Это примерно так может выглядеть. Но мы не читали пока поправки конкретные по Госсовету, поэтому я могу тут только предполагать. А уже глава Госсовета сможет подруливать всей политикой.

КП: А расширение полномочий муниципалитетов. Это что?

Бовт: Надо смотреть, что они получат. Сейчас им не хватает ни денег, ни прав. Проще говоря, нет ни того, ни другого. Они все время должны идти к региональным властям за деньгами, на все их просить.

КП: А для чего их надо сейчас этим всем наделить? Почему они не могут жить как сейчас?

Бовт: Такая система - это постоянный источник недовольства. Муниципальные власти действительно ближе к народу, им виднее, чего надо делать на том или ином конкретном месте. В общем, они должны и ответственность получить перед избирателями для того, чтобы какие-то проблемы решать.

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КОГДА ГОЛОСОВАНИЕ?

КП: Когда ждать народного голосования по этим поправкам?

Бовт: Поправки будут приняты в этом году, я думаю. Наиболее напрашивающийся срок - это единый день голосования. В сентябре уже. Хотя, я бы провел весной. Потому что травка зеленеет, солнышко светит. И голосовать людям веселее.

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