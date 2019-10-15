Как изменится Сирия после турецкой операции

Автор:

Покровский Александр

И пусть никто не уйдёт обиженным

– это про нынешнюю ситуацию.

Точнее, обиженными уходят США. Но с ними – как всегда с англосаксами: то ли уходят, то ли нет, обижены точно, но играют ямочками на щеках, озвучивают сразу все слова, чтобы всегда иметь возможность сделать невинные глазки после противоположных словам поступков. Но речь пока не об американцах.

Начнём с турок.

Что произошло для Турции

Турция шла к успеху в осуществлении своих замыслов, что называется, «на редане». На пятый день проведения зачистки примыкающей к своим границам территории от курдских формирований «Силы народной самообороны» (СНС) и курдско-арабских отрядов «Сирийские демократические силы» (СДС) турки озвучили второй громкий успех. Вслед за Рас-эль-Айном они отняли у курдов второй ключевой город северо-восточной Сирии – Телль-Абьяд.

Кроме того, сформированная турками Сирийская национальная армия (СНА) – та же Свободная сирийская армия (ССА), но «вид сбоку» – узкой кишкой вклинилась в курдские позиции, прорвала их (при поддержке турецкой армии и авиации) и перерезала стратегически важную дорогу М-4. С тактической точки зрения этот бросок весьма опасен, считают военные, проконсультировавшие Царьград. Ибо понятно, что можно при желании сотворить с группировкой, углубившейся в чужие территории на 35 км на фронте шириной не более 3-5 км. Но со стратегической стороны это – хороший ход, разрывающий рокадную дорогу, которая связывает удерживаемые курдами города Манбидж, Телль-Тамер и Айн-Иса. Ну и конечно, принципиальный вопрос – в состоянии ли полувоенные курдские формирования наказать противника за пренебрежение правилами тактики и стратегии.

Вооружённые силы Турции. Фото: Mohamad Saeed/Globallookpress

Со своей точки зрения, Турция считает себя правой, начав на севере Сирии операцию «Источник мира», которая имеет целью создание буферной зоны шириной 42 км вдоль турецкой границы. Замысел теоретически блестящий, по мнению политических наблюдателей. Турки оттесняют курдские военные и административные образования от своей границы, разрывая связи между СДС и собственно турецкими курдскими партизанами – раз. Турки переселяют в эту зону сирийских арабских беженцев суннитского вероисповедания – лояльных суннитской же Турции – два. И турки в любом случае надолго сохраняют свой политический контроль над северной Сирией, а значит, держат руку в сирийском политическом пасьянсе – три.

Почти беспроигрышно.

Что произошло для Сирии

Однако днём 13 октября и в ночь на 14-е в северной Сирии произошёл настоящий тектонический сдвиг во взаимном расположении сил – как политических, так и военных и административных.

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) за это время вошла в ключевой город Манбидж, разрезав надвое будущую турецкую буферную зону. Кроме того, как сообщается, правительственные силы взяли под контроль ещё несколько стратегической ценности объектов: авиабазу Табка с городом Табка, плотину Табка, которую в своё время курды с американцами выхватили почти из рук сирийской армии, город Телль-Тамер и ряд других важных позиций. При этом в планах – взятие под контроль всей провинции Хасака, города Кобани (Айн-аль-Араб), города Камышлы. Относительно последнего сомнений, кажется, нет: здесь правительственная армия и так контролировала часть города, держась за авиабазу все годы войны. А вот относительно Кобани, который является таким же важным перекрёстком дорог и центром сообщений, возня ещё идёт: президент Турции Эрдоган объявил только что, будто согласовал с Москвой взятие этого города под турецкий контроль – зато он не претендует на Манбидж.

Р. Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Так что, как обычно в Сирии, подвижки и передвижения идут ежеминутно, слова наскакивают на слова, заявления не подтверждаются делами, зато дела производятся явочным порядком, хотя потом оказываются результатом договорённостей.

Но, так или иначе, Сирия дождалась своего звёздного часа, когда без войны и крови возвращает под контроль правительства земли мятежных курдов. Кстати, символично, что на гребне своих успехов, когда в сторону Дамаска они только поплёвывали, рассчитывая с помощью американцев обрести фактическую независимость, именно город Камышлы курды объявили столицей своей «Демократической федерации северной Сирии»…

Что произошло для курдов

На этот вопрос ответить проще всего: курды капитулировали перед правительством, будучи брошены своим лукавым союзником США. Но и выбора у них, надо признать, не было. В силу различных военных обстоятельств курды захватили кусок, который не в состоянии были проглотить. Об этом Царьград рассказывал вчера. Поскольку любой кусок сначала надо прожевать, чтобы проглотить, а в политике, особенно затрагивающей национальные вопросы, этот процесс означает пережёвывание по живому, – против курдов обратились многие круги местного населения.

Пока курды сидели «в кармане» у США, они могли и на эти настроения поплёвывать, как плевали на мнение Дамаска об административном устройстве страны. Но теперь, когда США их бросили, а Турция выражает решительное желание вытеснить курдов с их собственных поселений, выхода у них, как уверены эксперты, не осталось никакого. Если турки их оттесняют от границы, то арабское население начнёт изгонять из занятых было по праву силы деревень. Своих деревень, надобно подчеркнуть. Уйти в пустыню к бедуинам? Не вариант: курды – не пустынники, к тому же бедуины сплошь сунниты, сунниты они в большинстве салафитского толка, а салафиты в этих местах в недавнем прошлом и потенциальном будущем – сплошь сторонники или боевики запрещённого в России «Исламского государства». То-то радости у «бармалеев» будет…

Курдские бойцы. Фото: Kurdishstruggle /Globallookpress

Вот в этих условиях некая курдская «автономная администрация на северо-востоке Сирии» объявила, что ею было достигнуто с сирийским правительством соглашение о защите границы и сирийского суверенитета. На деле за администрацией стоит СДС, и совершенно очевидно, что непротивление Дамаску насилием – решение практически всей политически активной курдской общины.

Расчёт понятен: соглашение, делают курды прозрачный до наглости намёк, «позволит освободить все оккупированные турецкими властями и сражающимися на их стороне наёмниками сирийские районы, включая Африн».

Это верно. Но теперь уже принимать решение на эту тему будет действительно получивший суверенитет над курдскими территориями Дамаск.

Что произошло для России

Все участники сделки подчёркивают, что заключена она была при участии и посредничестве русских военных на базе Хмеймим. Подчёркивается это с известной долей гордости: мол, оцените наше значение! Оцените также и значение гарантий, когда за ними стоит Россия!

Казалось бы, пострадавший от изменения обстоятельств турецкий лидер Реджеп Эрдоган поспешил всех заверить, что у него нет разногласий с президентом России по поводу военной операции в Сирии и вообще они с Владимиром Путиным находятся на связи в постоянном режиме. Всегда есть возможность позвонить и согласовать какие-то вопросы.

Таким образом, недовольных и пострадавших как бы и нет. Турецкое наступление на курдов обеспечивает гарантии туркам, о которых так пёкся Эрдоган. Он доволен. Турецкое наступление на Сирию объединяет сирийцев, и, по всем сообщениям, сирийскую армию на курдских территориях встречают с восторгом. Асад доволен.

Б. Асад. Фото: Press Office of Head of Crimea /Globallookpress

Турецкое наступление на курдские территории не накрывает теперь все курдские территории, благодаря чему курды могут оставаться жить в своих домах. А там, вероятно, и в своей автономии – какую-то форму её Дамаск дать им обещал. Курды довольны.

И все довольны Россией. Все благодарны России. Это всегда и во все века считалось вершиной искусства дипломатии – так порешать проблемы противоборствующих сторон, чтобы все остались довольны. Забавно, но доволен даже президент США Дональд Трамп. Он тоже получил что хотел: вызволить американцев из вечной, бесперспективной и уже проигранной для них войны. Вызволить – пока не все поняли про проигрыш и согласны верить в американскую победу.

Пусть верят. Не жалко.