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Как избежать войны в Корее?

31 декабря 2017, 08:24  •  177 • Аналитика
Ситуация на Корейском полуострове приблизилась к военной развязке, но стороны конфликта пока не готовы к компромиссу. Между тем похожий кризис вокруг атомной программы Тайваня был успешно разрешен в начале – середине 1970-х гг., причем без участия ООН. Прежде всего, благодаря четкому пониманию в Пекине, Вашингтоне и Тайбэе последствий военных действий КНР против Тайваня с США.

Предыстория событий такова. После эвакуации в результате гражданской войны гоминьдановских властей и воинских частей из континентального Китая на Тайвань и ряд примыкающих к нему китайских островов (1949-1950 гг.) была провозглашена «Китайская республика на Тайване» (КРТ), над которой нависла военная угроза со стороны КНР. Тайваньские власти, получившие уже в 1950-м военно-политическую поддержку Вашингтона, решились на создание собственного атомного оружия. Эти работы были ускорены после успешных испытаний в КНР атомной бомбы в 1964 г. и водородной – в 1967-м. В тот же период КНР стала активно разрабатывать ракетное оружие и проводить его испытания, причем недалеко от Тайваньского пролива.


Еще в 1961 г. в Национальном университете КРТ «Цинхуа» в Тайбэе ввели в действие исследовательский ядерный реактор в 2 МВт. А через три года тайваньское руководство санкционировало НИОКР по созданию атомного и ракетного оружия в рамках 7-летней программы, реализуемой нацинститутом науки и техники и НИИ атомной энергии (был создан еще в 1960 г.). Словом, военно-политическая напряженность между Пекином и Тайбэем в тот период приобретала опасный характер. Особенно - в связи с эксцессами небезызвестной Культурной революции в КНР, войной США во Вьетнаме и попытками Тайваня заключить военный союз с Филиппинами, Таиландом, Южной Кореей и Южным Вьетнамом против КНР.


Напомним, что те же политические союзники Тайваня уже имели договоры о взаимной обороне с США.

Так что конфликт вполне мог трансформироваться в общерегиональный, причем с использованием оружия массового поражения. А тайваньская ядерная программа была обусловлена серьезными причинами, как и нынешняя в Северной Корее.

Сегодня это еще и, во-первых, цепочка крупных военных баз США в Южной Корее и соседней Японии, на которых, по утверждениям Пхеньяна, имеется атомное оружие, во-вторых, растущее присутствие ВМС США в примыкающих к КНДР акваториях... Но вернёмся к упомянутым тайваньским НИОКР.

Эти исследовательские структуры включали в себя все основные компоненты для производства атомных бомб: ввод в эксплуатацию тяжеловодного реактора, строительство завода по производству тяжелой воды, лаборатории по радиохимической переработке облученного ядерного топлива и выделению плутония. Общая стоимость такой программы составляла, по ряду оценок, минимум 140 млн долл. При этом Тайвань получал научно-техническую помощь от США, Канады, Франции, Израиля и ЮАР. Скажем, за 1968-1974 гг. более 300 тайваньских специалистов-ядерщиков стажировались в Соединенных Штатах.

В ходе переговоров представителей США и КНР в Варшаве в 1958-1971 гг. Пекин в 1967-м дал понять, что может применить любое оружие против атомных объектов на Тайване. Впрочем, растущая напряженность на обеих берегах Тайваньского пролива была связана и с тем, что в тот период участились «случайные» (по официальной терминологии Вашингтона) бомбардировки американскими ВВС юго-восточного побережья КНР, сопредельного с Северным Вьетнамом (ДРВ). Пекин, как известно, оказывал разностороннюю помощь ДРВ и через его территорию осуществлялся транзит военных грузов в Северный Вьетнам и в Лаос из СССР, Монголии, КНДР и большинства восточноевропейских соцстран.

Тем временем в тайваньском НИИ атомной энергии в 1969 г. началось строительство тяжеловодного реактора мощностью 40 МВт на природном уране, ввозимом из Канады. А профильная французская компания «Saint-Gobain Nucleaire» поставила в 1967 г. лабораторную установку по выделению плутония. Как следствие КНР в те годы возобновила обстрел прибрежных островов, контролируемых «Китайской республикой на Тайване», и поставила в известность США о намерении предотвратить обладание Тайбэем атомным оружием. Призывы же «Освободить Тайвань!» были в тот период среди главных тем дацзыбао (агитплакатов времен Культурной революции).
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Очевидно, что для США, терпящих поражение как в Южном Вьетнаме, так и в Лаосе, не было резона втягиваться ещё и в конфликт Тайбэя с Пекином.

Тем более что американцы рассчитывали извлечь выгоды из конфронтации Пекина с Москвой. Поэтому в 1970 г. представители Вашингтона на переговорах в Варшаве с коллегами из КНР обозначили свою позицию так: США начнут вывод своих военных баз с Тайваня и с островов Тайваньского пролива, прекратят регулярное патрулирование пролива и дезавуируют тайваньскую программу по атомному оружию. В свою очередь, Пекину предлагалось взять обязательство не применять военную силу против Тайваня и свести к минимуму размещение объектов оружия массового поражения вблизи пролива. КНР согласилась на такой «бартер».

Надо сказать, что реализацию этих мер США начали еще в конце 1960-х. Не без давления со стороны американцев 1 июля 1968 г. Тайвань подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а 27 января 1970-го завершил все процедуры ратификации Договора. Гарантии относительно использования Тайванем атомной энергии в невоенных целях предусмотрены двумя соглашениями МАГАТЭ с Тайванем, действующими с 13 октября 1969 г. и 6 декабря 1971 г. Они же предусматривают беспрепятственный доступ представителей этого агентства во все секторы, использующие атомную энергию, и к тайванским АЭС (их на острове сегодня три).

Схожие договоренности КНДР с США предопределили подписание Северной Кореей ДНЯО в 1985-м.

Но Пхеньян вышел из этого договора в 2003 г., согласно заявлению северокорейского правительства, в связи «…с серьезной ситуацией, при которой нарушаются суверенитет корейской нации и безопасность КНДР в результате враждебной политики США по отношению к КНДР».
"Республиканская стратегия" Вашингтона


Потому что в отличие от Тайваня и Тайваньского пролива, откуда военные базы США были эвакуированы в 1972-1975 гг., – присутствие всех родов войск США вблизи КНДР продолжало усиливаться и поныне усиливается.

И всё же в апреле 1973 г. был осуществлен запуск тяжеловодного реактора на Тайване, так как власти уже не надеялись – особенно после визита президента США Р. Никсона в КНР в феврале 1972 г. – на безоговорочную помощь Вашингтона в случае вторжения войск КНР. Заметим, что похожие, если, по сути, не аналогичные причины, лежат и в основе северокорейских защитных мер. Важнейшие из этих причин проявились еще на рубеже 1980-х – 1990-х гг.: официальное признание Пекином южнокорейского государства; прекращение действия советско-северокорейского договора о дружбе и взаимопомощи (1960 г.) ввиду роспуска СССР; усиление группировки войск Южной Кореи вблизи межкорейской демаркационной линии; повторные отказы США заменить соглашение о перемирии (1953 г.) бессрочным мирным соглашением Вашингтона и Сеула с Пхеньяном. Поэтому Пхеньян уже с середины 1990-х, как и Тайбэй в 1970-х – начале 1980-х, сокращал объемы передаваемой в МАГАТЭ информации, усложнял условия инспекции экспертами агентства атомных и смежных объектов.

Тем временем эксперты МГАТЭ в 1976 г. выявили на Тайване эксперименты в военном секторе с неучтёнными 500 граммами тайваньского плутония. В результате под давлением США и МАГАТЭ власти острова официально заявили в сентябре 1976-го (вскоре после похорон Мао Цзэдуна) об отказе от военных разработок в ядерной сфере. Но окончательное прекращение патрулирования ВМС США Тайваньского пролива с 1978 г. и официальное признание в январе 1979-го Соединенными Штатами КНР с одновременным разрывом официальных дипотношений США с Тайванем стали новыми стимулами для реанимации тайваньской программы по атомному оружию. В частности, в НИИ атомной энергии в 1987 г. началось строительство горячих камер для выделения плутония.
Точная ставка


Такая ситуация ставила под вопрос всё более благоприятные тренды в политико-экономических взаимоотношениях США с КНР.

Поэтому МАГАТЭ и особенно Вашингтон приложили максимум усилий (в т.ч. в сфере торговли и инвестиционного сотрудничества США с Тайванем) для окончательного прекращения тайваньской ядерной программы.

Это возымело действие: в 1990-м власти «Китайской республики на Тайване» официально отказались от данной программы. Тяжеловодный реактор, размещенный в НИИ атомной энергии, был в первой половине 1990-х остановлен, а затем и демонтирован.

Нелишне напомнить и о том, что разрядке напряженности между Тайбэем и Пекином способствовала наряду с упомянутыми факторами эвакуация в 1972-1974 гг. атомного оружия США с их военных баз на Тайване и на островах в Тайваньском проливе (размещенного там с 1958 г.). Но сегодня правительство КНДР утверждает, что такое оружие, во-первых, сохраняется на военных базах США и в Южной Корее, и в Японии. Во-вторых, обладают им американские ВМС и ВВС, уже обосновавшиеся вблизи Северной Кореи. Потому ее власти, скажем так, ныне реализуют «планы Тайваня».

Подведем итог: полноценная разрядка напряженности между Пекином, с одной стороны, Тайбэем и Вашингтоном, с другой, состоялась на основе компромиссов: вывод военных баз США, в т.ч. американского атомного оружия из Тайваньского региона; дипломатическое признание Вашингтоном КНР; отказ США от политико-экономического блокирования континентального Китая. Пекин, в свою очередь, отказался от военного воссоединения с Тайванем, провёл демилитаризацию своего берега Тайванского пролива и примыкающего к нему региона, включая оружие массового поражения. Именно в таких рамках оказалось успешным давление на Тайбэй с целью прекращения ядерной программы. Видимо, столь же комплексный подход требуется и в северокорейском конфликте. Как свидетельствует опыт недавней истории, прежде всего, нужны прямые переговоры Вашингтона и Сеула с Пхеньяном.
Автор: Артём Леонов

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