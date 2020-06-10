Как из устроившего пьяное ДТП Ефремова в сети начали «лепить» жертву режима • 106 • Аналитика

Трагический инцидент — автомобильная авария в центре Москвы с участием известного актера Михаила Ефремова, скорее всего, будет иметь далеко идущие последствия. Это происшествие, чудовищное как по своим последствиям, так и по своей нелепости, не просто всколыхнуло всю Россию, а как никогда остро поставило вопрос о необходимости раз и навсегда положить конец безнаказанности VIP («особо важных персон»), позволяющих себе игнорировать закон и наплевательски относящихся к безопасности сограждан.





Актер, как известно, совершил "пьяное" ДТП, грубейшим образом нарушив ПДД: на полосе встречного движения, предварительно пролетев через двойную сплошную, врезался в автофургон Lada фирмы по доставке еды. 58-летний водитель фургона Сергей Захаров впоследствии скончался в больнице от многочисленных травм, полученных в момент аварии. В Рязани, откуда Захаров приехал в столицу на заработки, у него остались жена и дети. За рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee Ефремов находился в состоянии сильнейшего опьянения. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,1 промилле. У правоохранителей имелись основания предполагать, что виновник аварии употреблял не только алкоголь...



Более того, расположенные в центре Москвы чуть ли не на каждом шагу камеры видеонаблюдения позволили отследить маршрут актера по дороге к месту происшествия чуть ли не по шагам. Как выяснилось, предыдущим местом его пребывания оказался любимый паб, где Ефремов заказывал явно не молоко. Впрочем, в питейное заведение он прибыл уже изрядно навеселе: как при попытке припарковаться Ефремов едва не сбил на тротуаре компанию из нескольких человек. Кстати, за несколько минут до трагического столкновения его внедорожник опасно «подрезал» еще одну машину, но, к счастью, ее водителю удалось уйти от столкновения.



По словам очевидцев, после аварии не слишком понимавший, где он находится и что произошло, актер «скорее мычал, чем говорил». Единственным вопросом, интересовавшим его, был этот: «Никто не умер?» При этом Ефремов пообещал «вылечить» потерпевшего, объявив всем собравшимся, что у него «денег ... (очень много)». Тогда еще имелась надежда на то, что все закончится относительно безобидно: водитель фургона был жив, и Михаила Ефремова отпустили домой, назначив мерой пресечения подписку о невыезде и возбудив уголовное дело по 2-й части статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



Однако смерть потерпевшего заставила правоохранителей переквалифицировать обвинение уже на пункт «а» 4-й части той же статьи, в которой говорится о нарушении ПДД, которое было совершено в состоянии алкогольного опьянения и повлекло за собой смерть человека. Разница весьма существенная. Если в первом случае виновнику грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет, то во втором дело может закончиться лишением свободы на срок до 12 лет. По состоянию на момент подготовки материала было известно, что Таганский суд Москвы определил мерой пресечения для Михаила Ефремова домашний арест сроком на 2 месяца (до 9 августа) с запрещением пользоваться любыми средствами связи (включая Интернет) и общаться с кем-либо, кроме ближайших родственников, адвоката и представителей правоохранительных органов.



Обращает на себя внимание то, что высказывавшееся актером на месте ДТП желание «загладить вину» и намерение «сотрудничать со следствием» куда-то испарилось, стоило лишь сотрудникам полиции явиться к нему домой для допроса после смерти Захарова. Нынешняя супруга Ефремова категорически отказалась пускать правоохранителей в квартиру, ссылаясь на «плохое самочувствие» мужа и вызывая ему «скорую», причем не желая общаться с представителями муниципальной медицины, а требуя исключительно бригаду из частной клиники. В конечном итоге во дворе скопилось несколько экипажей с медиками, помощь которых, впрочем, никому не понадобилась.



Словом «чудовищно» случившееся охарактеризовал как сам Михаил Ефремов, сказавший это в зале Таганского суда, так и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что «совершенно не важно, кто виноват в этом трагическом и чудовищном случае». Тем самым он, очевидно, дал понять, что отвечать за содеянное актер будет, несмотря на все звания и регалии. Весьма показательно, что защищать Ефремова в суде отказались многие столичные адвокаты. В СМИ называются фамилии таких именитых юристов, как Татьяна Стукалова, Александр Добровинский, Сергей Жорин и другие. Слишком уж неприглядно выглядят обстоятельства дела и брать на себя заведомо проигрышный процесс — лишь портить репутацию.



Главное же, пожалуй, заключается в том, что трагедия на Смоленской снова заставила россиян задуматься о проблеме вседозволенности, бытующей в стране для некоторых «особых» категорий граждан.



Как выяснилось, только за период с начала нынешнего года Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения с десяток раз. Всего же за пару последних лет ему было выписано около тридцати штрафов на общую сумму, превышающую 80 тысяч рублей. Ефремов вполне добросовестно их оплачивал, каждый раз отделываясь легким испугом — за проступки, стоившие бы кому-то другому как минимум лишения прав. И он, надо полагать, все больше утверждался во мнении о собственной исключительности и безнаказанности. Закончилось всё тем, чем закончилось…



Наверняка немалую роль во всем этом играло и то, что Михаил Ефремов относился не просто к цвету отечественного «креативного класса», а к «оппозиции», и в последнее время известен был не столько своими ролями, сколько критикой власти, осуществлявшейся зачастую в формах, выходивших за элементарные рамки приличия. Не связывались потому, что боялись воплей «либеральной» прессы и обвинений в «репрессиях»? Очень может быть, вот только в итоге это стоило человеческой жизни.



Власти очень даже стоило бы использовать случившееся в качестве casus belli для начала жесточайшей борьбы с любыми нарушителями ПДД и в первую очередь с любителями «пьяной» езды. Эту публику необходимо преследовать самым немилосердным образом независимо от статуса: «провластного», «оппозиционного» или какого-либо еще.



Однако здесь важно отметить появление в сети особой "группы лиц", которая принялась выворачивать случившееся в центре Москвы наизнанку.



В сети появились многочисленные публикации о том, что г-на Ефремова чуть ли не сознательно "подставляли". "Неполживая" публика договорилась до того, что Ефремова "ослепил свет фар", что он "не пил, а был под воздействием требующихся ему медицинских препаратов".









Приплели даже нечто об "автоподставе и спецслужбах". Все эти нелепые заявления в стиле - г-ну Ефремову "лично в Кремле дали указку заливать спиртное в рот и шептали на ухо - напейся и садись за руль" - имеют одну цель. "Креативная публика" вместо признания совершения преступления Ефремовым пытается вылепить из него "новую жертву режима", фактически давая понять, что смерть рядового водителя для них не более чем "досадное недоразумение". Трагический инцидент — автомобильная авария в центре Москвы с участием известного актера Михаила Ефремова, скорее всего, будет иметь далеко идущие последствия. Это происшествие, чудовищное как по своим последствиям, так и по своей нелепости, не просто всколыхнуло всю Россию, а как никогда остро поставило вопрос о необходимости раз и навсегда положить конец безнаказанности VIP («особо важных персон»), позволяющих себе игнорировать закон и наплевательски относящихся к безопасности сограждан.Актер, как известно, совершил "пьяное" ДТП, грубейшим образом нарушив ПДД: на полосе встречного движения, предварительно пролетев через двойную сплошную, врезался в автофургон Lada фирмы по доставке еды. 58-летний водитель фургона Сергей Захаров впоследствии скончался в больнице от многочисленных травм, полученных в момент аварии. В Рязани, откуда Захаров приехал в столицу на заработки, у него остались жена и дети. За рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee Ефремов находился в состоянии сильнейшего опьянения. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,1 промилле. У правоохранителей имелись основания предполагать, что виновник аварии употреблял не только алкоголь...Более того, расположенные в центре Москвы чуть ли не на каждом шагу камеры видеонаблюдения позволили отследить маршрут актера по дороге к месту происшествия чуть ли не по шагам. Как выяснилось, предыдущим местом его пребывания оказался любимый паб, где Ефремов заказывал явно не молоко. Впрочем, в питейное заведение он прибыл уже изрядно навеселе: как при попытке припарковаться Ефремов едва не сбил на тротуаре компанию из нескольких человек. Кстати, за несколько минут до трагического столкновения его внедорожник опасно «подрезал» еще одну машину, но, к счастью, ее водителю удалось уйти от столкновения.По словам очевидцев, после аварии не слишком понимавший, где он находится и что произошло, актер «скорее мычал, чем говорил». Единственным вопросом, интересовавшим его, был этот: «Никто не умер?» При этом Ефремов пообещал «вылечить» потерпевшего, объявив всем собравшимся, что у него «денег ... (очень много)». Тогда еще имелась надежда на то, что все закончится относительно безобидно: водитель фургона был жив, и Михаила Ефремова отпустили домой, назначив мерой пресечения подписку о невыезде и возбудив уголовное дело по 2-й части статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Однако смерть потерпевшего заставила правоохранителей переквалифицировать обвинение уже на пункт «а» 4-й части той же статьи, в которой говорится о нарушении ПДД, которое было совершено в состоянии алкогольного опьянения и повлекло за собой смерть человека. Разница весьма существенная. Если в первом случае виновнику грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет, то во втором дело может закончиться лишением свободы на срок до 12 лет. По состоянию на момент подготовки материала было известно, что Таганский суд Москвы определил мерой пресечения для Михаила Ефремова домашний арест сроком на 2 месяца (до 9 августа) с запрещением пользоваться любыми средствами связи (включая Интернет) и общаться с кем-либо, кроме ближайших родственников, адвоката и представителей правоохранительных органов.Обращает на себя внимание то, что высказывавшееся актером на месте ДТП желание «загладить вину» и намерение «сотрудничать со следствием» куда-то испарилось, стоило лишь сотрудникам полиции явиться к нему домой для допроса после смерти Захарова. Нынешняя супруга Ефремова категорически отказалась пускать правоохранителей в квартиру, ссылаясь на «плохое самочувствие» мужа и вызывая ему «скорую», причем не желая общаться с представителями муниципальной медицины, а требуя исключительно бригаду из частной клиники. В конечном итоге во дворе скопилось несколько экипажей с медиками, помощь которых, впрочем, никому не понадобилась.Словом «чудовищно» случившееся охарактеризовал как сам Михаил Ефремов, сказавший это в зале Таганского суда, так и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что «совершенно не важно, кто виноват в этом трагическом и чудовищном случае». Тем самым он, очевидно, дал понять, что отвечать за содеянное актер будет, несмотря на все звания и регалии. Весьма показательно, что защищать Ефремова в суде отказались многие столичные адвокаты. В СМИ называются фамилии таких именитых юристов, как Татьяна Стукалова, Александр Добровинский, Сергей Жорин и другие. Слишком уж неприглядно выглядят обстоятельства дела и брать на себя заведомо проигрышный процесс — лишь портить репутацию.Главное же, пожалуй, заключается в том, что трагедия на Смоленской снова заставила россиян задуматься о проблеме вседозволенности, бытующей в стране для некоторых «особых» категорий граждан.Как выяснилось, только за период с начала нынешнего года Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения с десяток раз. Всего же за пару последних лет ему было выписано около тридцати штрафов на общую сумму, превышающую 80 тысяч рублей. Ефремов вполне добросовестно их оплачивал, каждый раз отделываясь легким испугом — за проступки, стоившие бы кому-то другому как минимум лишения прав. И он, надо полагать, все больше утверждался во мнении о собственной исключительности и безнаказанности. Закончилось всё тем, чем закончилось…Наверняка немалую роль во всем этом играло и то, что Михаил Ефремов относился не просто к цвету отечественного «креативного класса», а к «оппозиции», и в последнее время известен был не столько своими ролями, сколько критикой власти, осуществлявшейся зачастую в формах, выходивших за элементарные рамки приличия. Не связывались потому, что боялись воплей «либеральной» прессы и обвинений в «репрессиях»? Очень может быть, вот только в итоге это стоило человеческой жизни.Власти очень даже стоило бы использовать случившееся в качестве casus belli для начала жесточайшей борьбы с любыми нарушителями ПДД и в первую очередь с любителями «пьяной» езды. Эту публику необходимо преследовать самым немилосердным образом независимо от статуса: «провластного», «оппозиционного» или какого-либо еще.Однако здесь важно отметить появление в сети особой "группы лиц", которая принялась выворачивать случившееся в центре Москвы наизнанку.В сети появились многочисленные публикации о том, что г-на Ефремова чуть ли не сознательно "подставляли". "Неполживая" публика договорилась до того, что Ефремова "ослепил свет фар", что он "не пил, а был под воздействием требующихся ему медицинских препаратов".Приплели даже нечто об "автоподставе и спецслужбах". Все эти нелепые заявления в стиле - г-ну Ефремову "лично в Кремле дали указку заливать спиртное в рот и шептали на ухо - напейся и садись за руль" - имеют одну цель. "Креативная публика" вместо признания совершения преступления Ефремовым пытается вылепить из него "новую жертву режима", фактически давая понять, что смерть рядового водителя для них не более чем "досадное недоразумение". Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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