«Как и с Олимпиадой»: Браудер призывает ко временному исключению России из Интерпола

Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола. При этом Браудер говорит, что это надо сделать также, «как и с Олимпиадой».

Сообщается, что сам Браудер по видеосвязи выступил перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента. В рамках своего выступления он отметил, что Россия якобы «систематически нарушает правила международной полицейской организации».

«Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, - цитирует его CBC. - Это надо сделать таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр».

Н апомним, ранее стало известно, что в России было возбуждено еще одно новое уголовное дело в отношении Уильяма Браудера. Скандальный финансист подозревается в создании преступного сообщества.

Так, по предварительным данным известно, что Москва в ближайшем будущем может потребовать экстрадиции Браудера даже в тех странах, с которыми двусторонние договоренности отсутствуют.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.