|
«Как и с Олимпиадой»: Браудер призывает ко временному исключению России из Интерпола
23 ноября 2018, 07:09 • 143 • Политика
Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола. При этом Браудер говорит, что это надо сделать также, «как и с Олимпиадой».
Сообщается, что сам Браудер по видеосвязи выступил перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента. В рамках своего выступления он отметил, что Россия якобы «систематически нарушает правила международной полицейской организации».
«Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, - цитирует его CBC. - Это надо сделать таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр».
Напомним, ранее стало известно, что в России было возбуждено еще одно новое уголовное дело в отношении Уильяма Браудера. Скандальный финансист подозревается в создании преступного сообщества.
Так, по предварительным данным известно, что Москва в ближайшем будущем может потребовать экстрадиции Браудера даже в тех странах, с которыми двусторонние договоренности отсутствуют.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.
Подпишитесь на нас
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 ноября 2018, 19:39
|
22 ноября 2018, 11:39
|
20 ноября 2018, 10:39
|
16 ноября 2018, 09:24
|
20 ноября 2018, 00:04
|
16 ноября 2018, 17:24
|
17 ноября 2018, 04:55