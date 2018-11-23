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«Как и с Олимпиадой»: Браудер призывает ко временному исключению России из Интерпола

23 ноября 2018, 07:09  •  143 • Политика
Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола. При этом Браудер говорит, что это надо сделать также, «как и с Олимпиадой».
Сообщается, что сам Браудер по видеосвязи выступил перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента. В рамках своего выступления он отметил, что Россия якобы «систематически нарушает правила международной полицейской организации».
«Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, - цитирует его CBC. - Это надо сделать таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр».
Напомним, ранее стало известно, что в России было возбуждено еще одно новое уголовное дело в отношении Уильяма Браудера. Скандальный финансист подозревается в создании преступного сообщества.
Так, по предварительным данным известно, что Москва в ближайшем будущем может потребовать экстрадиции Браудера даже в тех странах, с которыми двусторонние договоренности отсутствуют.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

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